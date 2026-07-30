500 से कम बजट में ये 5 गिफ्ट आइटम, फ्रेंडशिप डे के लिए हैं बेस्ट
फ्रेंडशिप डे अगस्त के पहले संडे को है तो तैयारी भी अभी से करनी होगी क्योंकि 2 अगस्त को ही संडे है। अब पुराने दोस्त को स्पेशल फील करवाना है या ऑफिस वाले दोस्त को सरप्राइज देना है। ये 5 तरह के गिफ्ट आइटम्स बजट में होंगे और दोस्त के काम भी आएंगे।
फ्रेंडशिप नजदीक है। अगस्त में पहला संडे 2 तारीख को ही है। ऐसे में अपने प्यारे दोस्त को कोई सस्ता और टिकाऊ गिफ्ट देने की सोच रहे हैं तो ये 5 ऑप्शन जरूर याद कर लें। मार्केट में आसानी से मिलेंगे और आपके दोस्त के काम भी आ जाएंगे। इनमे से कुछ फैंसी और इंप्रेस करने वाले गिफ्ट भी शामिल हैं। लेकिन जब आप दोस्त को कोई पर्सनलाइज्ड गिफ्ट जैसे कि उसके नाम, फोटो या प्रोफेशन से जुड़ा गिफ्ट देते हैं तो उसे ज्यादा खुशी मिलती है। ऐसे ही 5 फ्रेंडशिप डे गिफ्ट आइडिया, जो आपके दोस्त के लिए बिल्कुल सही होंगे।
डेस्क ऑर्गनाइजर
अगर आपका फ्रेंड किसी ऐसी जगह पर काम करता है जहां उसे डेस्क पर बैठना होता है तो एक अच्छा सा डिजाइनर डेस्क ऑर्गनाइजर परफेक्ट गिफ्ट हो सकता है। जिस पर वो अपने सारे जरूरी सामान को अच्छी तरह से व्यवस्थित करके रख सके। लकड़ी से बने ऑर्गनाइजर थोड़ा यूनिक लुक देंगे और दोस्त के लिए बेस्ट गिफ्ट होंगे।
पर्सनलाइज्ड मैट मग
दोस्त को कम बजट में यूजफुल गिफ्ट देना है तो इन दिनों मार्केट में कई तरह के मग मिल जाएंगे। मैट मग, क्रॉक मग, ये पर्सनलाइज्ड भी होते हैं और चाय-कॉफी के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं।
वुडन टेबल फोटोफ्रेम
सुनने में काफी बोरिंग लग सकता है लेकिन एक ब्यूटीफुल सा वुडन टेबल फोटोफ्रेम जिसमे आप बचपन की कोई फोटो लगाकर फ्रेंडशिप पर देते हैं तो वो सबसे कीमती गिफ्ट बन जाएगा। जो आपका दोस्त हमेशा अपने दिल के करीब रखेगा।
सनग्लासेज
अगर आपकी फ्रेंड कोई लड़की है जिसे आप कुछ ऐसा देना चाहते हैं जो सिंपल और यूजफुल हो, साथ ही दोस्त की बाउंड्री के बाहर भी ना जाए तो एक अट्रैक्टिव सनग्लास यूजफुल थिंग हो सकती है। जिसे गिफ्ट किया तो वो खुशी-खुशी एक्सेप्ट करेगी और यूज करते समय आपको याद भी करेगी।
बुके एंड केक
किसी दूर बैठे पुराने दोस्त को फ्रेंडशिप डे पर स्पेशल फील कराना है तो फोटो वाला यमी सा फेवरेट फ्लेवर का केक और साथ में एक बुके सबसे सही गिफ्ट हो सकता है। फ्रेंडशिप डे पर पुरानी दोस्ती याद करने का ये एक बढ़िया तरीका और इसमे ज्यादा पैसे भी खर्च नहीं होंगे।
डेकोरेटिव लैंप
मार्केट में 400 से 500 के अंदर आसानी से डेकोरेटिव लैंप मिल जाएंगे। ये ग्लो लैंप टेबल पर रखकर जलाने और डेकोरेशन दोनों के काम आते हैं। ये लैंप फ्रेंडशिप डे पर दोस्त के लिए बेस्ट और यूजफुल गिफ्ट हो सकता है। जो आपके बजट में भी होगा।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
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अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।
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