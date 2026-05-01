परफेक्ट दिखने वाले रिश्ते में छिपे ये 5 रेड फ्लैग्स, कहीं आप भी तो नहीं कर रहे इग्नोर!
Relationship Tips: क्या आपको आपका रिश्ता परफेक्ट लगता है? सावधान रहें, क्योंकि कुछ रेड फ्लैग्स ऐसे होते हैं जो दिखते नहीं, लेकिन रिश्ते को अंदर से कमजोर कर सकते हैं। जानें इनके बारें में -
अक्सर हम अपने रिश्ते को 'परफेक्ट' मान लेते हैं, खासकर जब उसमें झगड़े नहीं होते और सब कुछ बाहर से ठीक दिखाई देता है। लेकिन हर शांत और स्मूद दिखने वाला रिश्ता अंदर से उतना ही हेल्दी हो, यह जरूरी नहीं है। कई बार कुछ छोटे-छोटे पैटर्न ऐसे होते हैं, जिन्हें हम नजरअंदाज कर देते हैं या सामान्य समझ लेते हैं।
यही अनदेखे संकेत धीरे-धीरे रिश्ते को कमजोर बना सकते हैं। शुरुआत में ये बातें प्यार या केयर जैसी लगती हैं, लेकिन समय के साथ ये भावनात्मक दबाव या असुरक्षा में बदल सकती हैं। इसलिए जरूरी है कि आप अपने रिश्ते को सिर्फ बाहरी रूप से नहीं, बल्कि अंदर से भी समझें और उन संकेतों को पहचानें, जो आपके रिश्ते को प्रभावित कर सकते हैं।
1. कभी लड़ाई ना होना
सुनने में अच्छा लगता है कि आप और आपका पार्टनर कभी नहीं लड़ते। लेकिन सच यह है कि हर हेल्दी रिश्ते में थोड़ी बहुत बहस या मतभेद होना सामान्य है। अगर आप कभी अपनी बात नहीं रखते या टकराव से बचते हैं, तो इसका मतलब हो सकता है कि आप अपनी असली भावनाएं दबा रहे हैं।
2. रिश्ता ही आपकी पूरी पहचान बन जाए
शुरुआत में पार्टनर के साथ ज्यादा समय बिताना अच्छा लगता है, लेकिन अगर धीरे-धीरे आप अपनी पसंद, दोस्त और शौक छोड़ दें, तो यह चिंता की बात हो सकती है। जब आपकी खुशी, आत्म-सम्मान और पहचान सिर्फ रिश्ते पर निर्भर हो जाए, तो रिश्ता कमजोर हो सकता है।
3. माफी के साथ हमेशा बहाना भी हो
“सॉरी, लेकिन…” अगर हर माफी के बाद कोई बहाना या सफाई दी जाती है, तो असली गलती पीछे छिप जाती है। ऐसी माफी में जिम्मेदारी कम और बहाने ज्यादा होते हैं, जिससे सामने वाले की फीलिंग्स अनदेखी हो सकती हैं।
4. छोटी-छोटी बातों पर झूठ बोलना
अगर आप अपने पार्टनर की प्रतिक्रिया से बचने के लिए छोटी-छोटी बातें छिपाने लगते हैं, तो यह एक बड़ा संकेत है। एक सुरक्षित रिश्ते में आप बिना डर के अपनी बात कह सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है, तो यह चिंता का विषय है।
5. पार्टनर के मूड पर निर्भर प्यार
अगर आपको तब ही प्यार महसूस होता है जब आपका पार्टनर अच्छे मूड में हो, तो यह हेल्दी नहीं है। प्यार हमेशा स्थिर होना चाहिए, ना कि किसी के मूड के हिसाब से बदलने वाला।
हेल्दी रिलेशनशिप टिप्स: हर रिश्ता परफेक्ट नहीं होता, लेकिन उसे हेल्दी जरूर बनाया जा सकता है। बस जरूरी है कि आप इन छोटे संकेतों को समय रहते पहचानें और सही कदम उठाएं।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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