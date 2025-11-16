Hindustan Hindi News
5 unique ideas to propose a girl for marriage list in hindi
शादी के लिए लड़की बोल देगी फौरन हां, प्रपोज करने के ये तरीके हैं बिल्कुल नए

शादी के लिए लड़की बोल देगी फौरन हां, प्रपोज करने के ये तरीके हैं बिल्कुल नए

शादी के लिए प्रपोज करने का ट्रेंड काफी पुराना है लेकिन अब इसके तरीके बदल चुके हैं। अगर आप भी अपनी होने वाले पार्टनर को रोमांटिक अंदाज में प्रपोज करना चाहते हैं, तो कुछ यूनिक तरीके हम आपको बताते हैं।

Sun, 16 Nov 2025 01:33 PMDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
शादी किसी की भी लाइफ का बड़ा और अहम फैसला होता है। इसके लिए हर कोई काफी सोच-समझकर कदम उठाता है। शादी से पहले लड़की को प्रपोज करने का ट्रेंड काफी पुराना है लेकिन अब ये लव और अरेंज दोनों तरीकों में होने लगा है। लेकिन अंगूठी पहनाकर प्रपोज करने वाला तरीका अब काफी पुराना हो चुका है। अगर आप भी लड़की को शादी के लिए यूनिक तरीके से प्रपोज करना चाहते हैं, तो हम कुछ आइडिया आपको बताने जा रहे हैं।

1- बिग लेटर्स- बड़े अक्षरों में मैरी मी लिखवाकर लड़की की किसी पसंदीदा जगह पर खड़े हो जाए और उसे वहां पहुंचने के लिए कहें। इसके अलावा आप दीवार या फिर किसी पर्दे पर भी इसे लिखवाकर टांग सकते हैं। ऐसा करने आप उनकी आंखों पर पट्टी बांधकर ले जाए और सरप्राइज कर दें।

2- होटल प्रपोजल- किसी अच्छे होटल में एक टेबल बुक करें और किसी वेटर को पर्सनली उस दिन के लिए रखें। आप लड़की का पसंदीदा खाना ऑर्डर करें और आखिर में डिजर्ट मंगवाएं। उस डिजर्ट में आप प्रपोजल वाली रिंग रखवा दें। जैसे ही वह डिजर्ट खाना शुरू करेंगी, उन्हें रिंग मिल जाएगी।

3- बीच प्रपोजल- बीच प्रपोजल भी इन दिनों काफी ट्रेंड में है। बीच पर प्रपोज करने के लिए आपको उन्हें वहां लेकर जाना होगा और सनसेट या सन राइज वाला समय चुनें। ये टाइम थोड़ी रोमांटिक वाइब देता है। बीच पर मैरी मी प्रपोजल लिख दें और फिर उन्हें अचानक से सरप्राइज दें।

4- फर्स्ट डेट रिक्रिएट- आप लव मैरिज कर रहे हो या अरेंज अपनी पहली मुलाकात को रिक्रिएट करें। उसी जगह पर वापिस मिलें और अगर हो सके तो सेम कपड़े पहनकर आने को कहें। बस उसी जगह पर आप उन्हें रिंग के साथ रोमांटिक लाइन बोलते हुए प्रपोज करें।

5- रोड ट्रिप- अगर आप पार्टनर संग रोड ट्रिप प्लान कर सकते हैं, तो ये बेस्ट हो सकती है। कार में रोमांटिक गाने चलाए और फिर उन्हें अचानक से कही पर रुककर प्रपोज करें। ये प्रपोजल काफी अनएक्सपेक्टेड होगा और उन्हें पसंद आएगा।

Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। इन्होंने गणित विषय से BSc की डिग्री ली है। जागरण इंस्टीट्यूट से मास कम्यूनिकेशन में तीन साल की डिग्री ली है। लाइव हिंदुस्तान से पहले ये अमर उजाला, इनशॉर्ट्स, सत्य हिंदी, राजस्थान पत्रिका जैसे संस्थानों में काम कर चुकी हैं। इन्हें साढ़े छह साल का मीडिया इंडस्ट्री में अनुभव है। शुरू से ही मनोरंजन बीट पर काम करती रही हैं। इस सेक्शन से जुड़ी स्टोरी लिखना और पढ़ना दोनों ही इन्हें काफी पसंद है। पुराने संस्थानों में फिल्मों के रिव्यू, सुनिए सिनेमा जैसे न्यूज वीडियो और सेलेब्स इंटरव्यू किए हैं। इन्हें घूमना, कहानी या कविता लिखना और फिल्में देखना काफी पसंद है। और पढ़ें
