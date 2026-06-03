जिन लड़कियों में हों ये 5 आदतें, उनसे दूर ही रहें! प्यार में धोखा और दर्द ही देती हैं ऐसी पार्टनर
Relationship Tips: रिश्ते की शुरुआत में अक्सर लोग सिर्फ खूबसूरती और अट्रैक्शन पर ही ध्यान देते हैं, जो आगे चलकर दुख की वजह बन सकता है। समझदारी इसी में है कि अपने पार्टनर का स्वभाव देखें, अगर ये रेड फ्लैग नजर आएं तो सावधान हो जाने की जरूरत है।
हर लड़का चाहता है कि उसकी जिंदगी में ऐसी लड़की आए, जिसके साथ वो खुश और सुकून भरी लाइफ जी सके। लेकिन सिर्फ किसी को पसंद कर लेना ही काफी नहीं होता। कई बार शुरुआत में सब कुछ अच्छा लगता है लेकिन जैसे-जैसे रिश्ता आगे बढ़ता है, कुछ आदतें और व्यवहार सामने आने लगते हैं जो रिश्ते को कमजोर करने का काम करते हैं। यही वजह है कि डेटिंग से पहले केवल खूबसूरती या अट्रैक्शन पर ध्यान देने के बजाय स्वभाव को समझना भी जरूरी है। अगर आप गलत इंसान के साथ रिश्ता शुरू कर देते हैं, तो बाद में दिल टूटने और भरोसा खत्म होने जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए हर लड़के को ये जरूर जानना चाहिए कि उसे किस तरह की लड़कियों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए और डेट करने से बचना चाहिए।
हर समय शक करने वाली आदत
अगर कोई लड़की बिना किसी रीजन के लगातार आप पर शक करती है, आपके हर कदम पर सवाल उठाती है या बार-बार बेबुनियाद आरोप लगाती है, तो इसे हल्के में ना लें। ऐसा व्यवहार अक्सर इनसिक्योरिटी को दिखाता है। लगातार शक करने से रिश्ते में तनाव बढ़ता है और भरोसा कमजोर होने लगता है। एक अच्छे रिश्ते में विश्वास सबसे जरूरी चीज होती है, इसलिए ऐसी आदत को नजरअंदाज करने के बजाय समझदारी से देखें।
आपकी सीमाओं का सम्मान ना करना
हर व्यक्ति की अपनी निजी जिंदगी और कुछ व्यक्तिगत सीमाएं होती हैं। अगर कोई बार-बार आपकी निजता में दखल देता है, बिना अनुमति आपका फोन चेक करता है या आपकी पर्सनल बातों का सम्मान नहीं करता, तो यह चिंता की बात हो सकती है। रिश्ते में नजदीकी जरूरी है, लेकिन उतना ही जरूरी एक-दूसरे की सीमाओं का सम्मान करना भी है। जहां सम्मान नहीं होता, वहां रिश्ते लंबे समय तक मजबूत नहीं रह पाते। इसलिए आकर कोई लड़की आप पर बेवजह शक कर रही उर आपको स्पेस नहीं दे रही, तो ऐसी लड़की से स्पेस बना लेना ही जरूरी है।
छोटी-छोटी बातों पर भी झूठ बोलना
भरोसा किसी भी रिश्ते की सबसे मजबूत नींव होती है और झूठ उसी नींव को कमजोर कर देता है। अगर कोई व्यक्ति बार-बार छोटी-छोटी बातों पर भी झूठ बोलता है या सच छिपाने की आदत रखता है, तो यह भविष्य के लिए अच्छा संकेत नहीं माना जाता। एक बार विश्वास टूट जाए तो उसे दोबारा बनाना आसान नहीं होता। इसलिए रिश्ते में ईमानदारी को हमेशा प्रायोरिटी दें।
जरूरत से ज्यादा निर्भर रहने वाला स्वभाव
कुछ लोग रिश्ते में इतना ज्यादा जुड़ जाते हैं कि वे अपने साथी से हर समय ध्यान और साथ की उम्मीद करने लगते हैं। अगर कोई लगातार कॉल, मैसेज या हर समय साथ रहने की जिद करता है और आपको थोड़ी सी भी प्राइवेसी नहीं देता, तो यह धीरे-धीरे आपके लिए मुश्किल बना सकता है। एक स्वस्थ रिश्ते में प्यार के साथ-साथ व्यक्तिगत स्पेस भी जरूरी होता है। दोनों लोगों को अपनी जिंदगी और रुचियों के लिए भी समय मिलना चाहिए।
दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करना
किसी व्यक्ति का असली स्वभाव केवल इस बात से नहीं पता चलता कि वह आपके साथ कैसा व्यवहार करता है। यह भी देखें कि वह वेटर, सफाईकर्मी, ड्राइवर या अन्य लोगों के साथ कैसा व्यवहार करती है। अगर वो दूसरों को नीचा दिखाती है, उनका अपमान करती है या उनसे रूखे तरीके से बात करती है, तो यह एक बड़ा संकेत हो सकता है। सम्मान केवल अपने करीबी लोगों के लिए नहीं, बल्कि हर व्यक्ति के लिए होना चाहिए। जो दूसरों की इज्जत नहीं कर रही कल वो आपके साथ भी मिसबिहेव कर सकती है।
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।
करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।
लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।
विशेषज्ञता के क्षेत्र
लाइफस्टाइल और डेली लाइफ हैक्स
हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस
रिलेशनशिप और इमोशनल वेल-बीइंग
कुकिंग टिप्स, किचन हैक्स और आसान रेसिपी आइडियाज
फैशन और एथनिक स्टाइलिंग
ट्रैवल और सीजनल डेस्टिनेशन
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