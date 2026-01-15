Hindustan Hindi News
इन 5 चीजों के लिए कभी न कहें SORRY, वरना हर कोई आपको समझने लगेगा कमजोर

संक्षेप:

जिंदगी में हम ऐसे कई फैसले लेते हैं, जिनके लिए लोग हमें जज करते हैं। लोगों की बातों या फिर उनके सोचने के तरीके की वजह से आप खुद के लिए शर्मिंदा न हो और न ही उनसे माफी मांगें। कुछ चीजों के लिए इंसान को कभी भी किसी से सॉरी नहीं कहना चाहिए। 

जिंदगी में हम ऐसी कई चीजें करते हैं, जिन्हें लेकर हमें बाद में बुरा लगता है। कई बार हम उन फैसलों के लिए दूसरों से भी माफी मांग लेते हैं। कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं, जो अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए कुछ निर्णय लेते हैं और फिर दूसरों को परेशानी होता देख उनसे सॉरी कह देते हैं। लेकिन जिंदगी में कई ऐसी चीजें होती हैं, जिनके लिए इंसान को कभी माफी नहीं मांगनी चाहिए। वरना फिर लोग आपको जज करने लगेंगे और कमजोर इंसान भी समझ बैठेंगे।

किन बातों पर न बोलें- SORRY

1- लिमिट तय करना

अगर आप सेल्फ लव या केयर करने के लिए लोगों के बीच अपनी लाइफ में लिमिट सेट कर रहे हैं या प्राइवेसी को महत्व दे रहे हैं। तो इसके लिए किसी से भी माफी न मांगे। हम सभी अपनी जिंदगी के मालिक होते हैं और अपने हिसाब से सभी को जीना चाहिए। इसके लिए माफी मांगकर खुद को शर्मिंदा न करें।

2- पुरानी गलतियां

अगर अपने बीते हुए समय में आपने कुछ गलतियां की हैं या गलत फैसले लिए हैं, तो उसके लिए दुखी न हो और न ही किसी से माफी मांगने की जरूरत है। हर इंसान अपने पुराने फैसलों और गलतियों से सीखता है। ऐसे में इनके लिए बुरा न मानें। कुछ लोग पास्ट रिलेशनशिप के लिए भी करेंट पार्टनर से माफी मांगते रहते हैं, ऐसा भी न करें।

3- स्पेस या प्राइवेसी के लिए

मान लीजिए आपने किसी से कह दिया कि मुझे माफ कर दीजिए- मैं इस वीकेंड व्यस्त हूं। अगर आप अपने लिए समय निकाल रहे हैं या बिजी हैं, तो इसके लिए सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। हर इंसान को खुद के लिए स्पेस और प्राइवेसी की जरूरत होती है। इसके लिए माफी न मांगें। आप ऐसा कह सकते हैं कि आपको ब्रेक चाहिए, जल्द ही आप मिलेंगे। परिवार के साथ रह रही हैं, तो भी आप अपनी चीजों को कायदे से कहकर खुद के लिए समय निकाल सकती हैं।

4- फीलिंग्स के लिए

हर इंसान की फीलिंग्स जताने का तरीका अलग होता है। आप कभी भी रो सकते हैं, दुखी या गुस्से में हो सकते हैं। अपनी फीलिंग्स के लिए कभी किसी से सॉरी न कहें। अगर आपको गुस्सा आ रहा है या मन दुखी है, तो खुद को एकांत में रखें या फिर चुप रहें। अपने इमोशनल टाइम के लिए किसी से माफी न मांगें।

5- जिंदगी जीने के लिए

क्या आपने अब तक शादी नहीं की? अभी तक बच्चे नहीं हुए? जॉब छोड़ दोगे क्या करोगे? अकेले क्यों घूमने जाते हो? आप अपनी जिंदगी का कंट्रोल खुद के हाथों में ही रखें, अगर दूसरों के हाथों में देंगे तो दुखी रहेंगे। जिंदगी अपने हिसाब से जिएं और उसके फैसले भी खुद से लें। अगर इसके लिए आप से लोग सवाल करते हैं, तो उन्हें मुस्कान देकर जवाब दें। इसके लिए सॉरी कहकर खुद के फैसलों पर सवाल न उठाएं।

