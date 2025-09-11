पत्नी की इन 5 आदतों पर मरते हैं हसबैंड, लेकिन शादी के बाद ज्यादातर महिलाएं छोड़ देती हैं! 5 Things Husbands Secretly Love About Their Wives But Most Women Forget After Marriage, रिलेशनशिप टिप्स - Hindustan
पत्नी की इन 5 आदतों पर मरते हैं हसबैंड, लेकिन शादी के बाद ज्यादातर महिलाएं छोड़ देती हैं!

अक्सर देखा गया है कि शादी के बाद औरतें कुछ ऐसी आदतें छोड़ देती हैं जो शादी से पहले उनके रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत हुआ करती थीं। ये बदलाव धीरे-धीरे रिश्ते में दूरी और बोरियत ला सकते हैं। 

Anmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तानThu, 11 Sep 2025 07:48 PM
पति-पत्नी का रिश्ता दुनिया के सबसे खूबसूरत रिश्तों में से एक है। इसमें सिर्फ साथ निभाना ही नहीं बल्कि प्यार, अपनापन और छोटी-छोटी बातों में खुशी ढूंढना शामिल होता है। शादी से पहले रिश्ते में जो मिठास और हल्कापन होता है, वही असल में इस बंधन को और मजबूत बनाता है। लेकिन अक्सर देखा गया है कि शादी के बाद औरतें कुछ ऐसी आदतें और बातें छोड़ देती हैं जो शादी से पहले उनके रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत हुआ करती थीं। ये बदलाव धीरे-धीरे रिश्ते में दूरी और बोरियत ला सकते हैं। चलिए जानते हैं कि वे कौन सी चीजें हैं, जो पुरुषों को अपनी साथी में सबसे ज्यादा पसंद आती हैं और लेकिन शादी के बाद औरतें अनजाने में उन्हें भूल जाती हैं।

प्यार भरी शरारत और फ्लर्टिंग

शादी से पहले जब रिश्ता नया होता है, तो महिलाएं अपने साथी से मस्ती, नोकझोंक और फ्लर्टिंग के जरिए जुड़ाव बनाए रखती हैं। इन छोटी-छोटी बातों से रिश्ते में ताजगी और रोमांस बना रहता है। लेकिन शादी के बाद जिम्मेदारियों और दिनचर्या में उलझकर अक्सर महिलाओं का यह अंदाज गायब हो जाता है। वही हल्की-फुल्की बातें, जिनसे पति को यह एहसास होता था कि वे खास हैं, धीरे-धीरे सवाल-जवाब और जिम्मेदारियों में बदल जाती हैं। इस वजह से कभी कभी रिश्ते में दूरियां भी आने लगती हैं।

प्यार और अपनेपन से भरी दो बातें

बात करने का तरीका रिश्ते को बनाने या बिगाड़ने में बड़ी भूमिका निभाता है। शादी से पहले औरतें अपने होने वाले पति से नरमी और अपनापन भरे अंदाज में बात करती हैं, जिससे रिश्ते में मिठास बनी रहती है। लेकिन शादी के बाद धीरे-धीरे बातचीत में चिड़चिड़ापन, आलोचना या उपेक्षा आ जाती है। पत्नी का ये बदला हुआ व्यवहार पति को ठेस पहुंचा सकता है और इसकी वजह से पति-पत्नी के रिश्ते में वो पहली वाली बात नहीं रहती।

खुद का ख्याल रखना

शादी से पहले औरतें अपनी सेहत, शौक और खुशियों पर ध्यान देती हैं। यही एक्साइटमेंट और एनर्जी होने वाले पति को अट्रैक्ट करती है। लेकिन शादी के बाद परिवार और जिम्मेदारियों में उलझकर अक्सर कई लेडीज अपने शौक, हेल्थ यहां तक कि सजने-संवरने और खुद के लिए समय निकालना छोड़ देती हैं। इस वजह से उनके चेहरे की रंगत और उनके अंदर की वो चमक भी खोने लगती है, जो पहले उनके रिश्ते में जान डालती थी।

नजदीकियां और अपनापन

रिश्ते को मजबूत बनाए रखने के लिए सिर्फ बातें ही काफी नहीं होतीं, बल्कि नजदीकियां भी उतनी ही जरूरी होती हैं। शादी से पहले महिलाएं अपने होने वाले पति के साथ समय बिताने, प्यार जताने और करीब रहने के कई मौके बनाती हैं। लेकिन शादी के बाद अक्सर महिलाएं थकान, काम या जिम्मेदारियों के कारण इन पलों को नजरअंदाज करने लगती हैं। इससे पति को दूरी और उपेक्षा महसूस हो सकती है, जिस वजह से रिश्तों में दूरियां भी आ सकती हैं।

तारीफ और रिस्पेक्ट करना

हर इंसान को तारीफ की जरूरत होती है, जी हां पुरुषों को भी। शादी से पहले पत्नियां अपने होने वाले पति की छोटी-छोटी बातों पर तारीफ करती हैं और उन्हें खूब रिस्पेक्ट देती है। लेकिन शादी के बाद अक्सर ये आदत धीरे-धीरे कम होने लगती। वे अपने पति के काम को बहुत नॉर्मल या उसकी जिम्मेदारी समझने लगती है और धीरे-धीरे यही बात रिश्ते में दूरी बढ़ने की वजह बन जाती है।

