एक्स की बेवफाई को भुलाना हो रहा है मुश्किल, अतीत की यादों का 'डिलीट' बटन दबाने में मदद करेंगे 5 टिप्स

Tue, 2 Dec 2025 11:16 AMManju Mamgain लाइव हिन्दुस्तान
प्यार में डूबे व्यक्ति के लिए दुनिया बेहद खूबसूरत और सपनों सी रंगीन होती है। खासतौर पर तब आप अपने पार्टनर के साथ अपना रिश्ता पूरी ईमानदारी और विश्वास के साथ निभा रहे होते हैं। लेकिन क्या हो, अगर आपको पता चले कि आपका पार्टनर आपको प्यार में धोखा दे रहा है। यकीनन, प्यार में धोखा मिलना, व्यक्ति की सबसे बुरी भावनाओं में से एक होने के अलावा उसे भीतर तक तोड़कर भी रख देता है। कुछ लोग फोन की गैलरी में सेव अपने एक्स की तस्वीरों को देखकर अपना पूरा दिन तनाव और उदासी के साथ गुजारने लगते हैं। जिसका सीधा असर उनकी इमोशनल और मेंटल हेल्थ पर पड़ता है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो धोखेबाज एक्स की यादों को दिमाग और दिल से निकालने की काफी कोशिश तो करते हैं, लेकिन ऐसा कर नहीं पाते हैं। अगर आप भी प्यार में मिले ऐसे ही किसी धोखे से खुद को टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं तो ये 5 रिलेशनशिप टिप्स आपको आपके एक्स की यादों का डिलीट बटन दबाने में मदद करेंगे। आइए जानते हैं कैसे।

एक्स की यादों को दिल और दिमाग से निकालने में मदद करेंगे ये टिप्स

फोटोज डिलीट कर दो

आपके फोन की गैलरी में आपके एक्स के साथ कैद की हुई आपके अच्छे दिनों की सभी फोटोज सबसे पहले डिलीट कर दें। यकीनन ऐसा करना आपके लिए आसान नहीं होगा, लेकिन अपने दर्दनाक पास्ट से पीछे छुड़वाने के लिए आपको ऐसा करना होगा। आप फोन, क्लाउड, लैपटॉप, सोशल मीडिया, हर जगह से उसकी फोटो डिलीट करें। आप जितनी बार पुरानी तस्वीरें देखेंगे, आपको उतना ही ज्यादा दर्द महसूस होगा।

नंबर, चैट्स, सब डिलीट करें

दूसरा टिप यह है कि फोटो के बाद अपने फोन, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया, जहां आपको लगता है संपर्क दोबारा हो सकता है, उसे हर जगह पर ब्लॉक कर दें।

गिफ्ट्स भी करें दिल और घर से बाहर

उसके दिए हुए गिफ्ट्स, कपड़े, चिट्ठियां फेंक दो या दान कर दो। घर में उसकी दी हुई कोई ऐसी चीज नहीं रखें, जो आपको उसकी याद दिला दे।

दोस्तों से कहें एक्स का जिक्र न करें

अगर आपका कोई कॉमन फ्रेंड है तो उससे साफ कह दें कि वो आपके सामने आपके एक्स कोकोई जिक्र ना करें। जो दोस्त ऐसा ना करें आप खुद उस दोस्त से कुछ समय के लिए थोड़ी दूरी बना लें।

खुद को दिलाएं याद

आपको जब लगे कि आप कमजोर पड़ रहे है तो रोजाना खुद को यह याद दिलाए कि – 'जो धोखा दे सकता है, वो मेरे लायक था ही नहीं' – ये सच है, चाहे अभी विश्वास न हो।

