बिना लड़ाई के इन 5 टिप्स से ससुराल में मिलेगा सुकून, सास का साइलेंट टॉर्चर झेल रही बहुएं जरूर पढ़ें

सास-बहू का रिश्ता प्यार और सम्मान वाला होता है लेकिन कई बार ये रिश्ता निभाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जब सास बहू के हर काम में दखल या फिर ताने देने लगे, तो न सिर्फ रिश्ता बिगड़ता है बल्कि घर का माहौल भी टॉक्सिक हो जाता है। सास के इस साइलेंट टॉर्चर से निपटने के लिए बहुएं 5 आसान टिप्स अपना सकती हैं।

ससुराल में हर रिश्ते को अच्छे से निभाना किसी भी बहू के लिए आसान नहीं होता, खासतौर पर जब सास का व्यवहार समझ से परे लगे। कुछ सास अपनी बात खुलकर कह देती हैं, जबकि कुछ चुप रहकर या तानों के जरिए अपनी नाराजगी जाहिर करती हैं। ये 'साइलेंट टॉर्चर' भले ही खुलकर नजर न आए, लेकिन इसका असर धीरे-धीरे बहुओं के मन और मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। रोजमर्रा की ये छोटी-छोटी बातें तनाव और असहजता बढ़ा देती हैं। ऐसे में सास-बहू के बीच कभी भी लड़ाई होने की चांस भी बढ़ जाते हैं। अगर आप भी ऐसी सिचुएशन से गुजर रही हैं, तो कुछ आसान और प्रैक्टिकल टिप्स आपकी मदद कर सकते हैं। ये तरीके आपको बिना लड़ाई-झगड़े के सुकून पाने और अपने रिश्ते को बेहतर बनाने में मदद करेंगे।

बहुओं के लिए 5 काम के टिप्स- 1. इमोशनली खुद को दूर करें जब आपको समझ आ जाए कि सामने वाला जानबूझकर आपको नीचा दिखा रहा है, तो उनसे उम्मीदें रखना छोड़ दें।

कैसे करें- उनकी खामोशी या तिरस्कार को अपने दिल से लगाना बंद कर दें। जब आप उनकी बातों या बर्ताव पर रिएक्ट करना बंद कर देंगी, तो उनका आपके ऊपर से कंट्रोल खत्म हो जाएगा। इसे 'इग्नोरेंस विद रिस्पेक्ट' यानि सम्मान के साथ अनदेखा करना है।

2. अपनी सीमा तय करें चुप रहने का मतलब यह नहीं कि आप सब कुछ सहती रहें। अगर उनका व्यवहार आपकी सेहत या स्वाभिमान पर चोट कर रहा है, तो शालीनता से अपनी बात रखें।

कैसे कहें- मां जी, मैं आपका सम्मान करती हूं, लेकिन आपके इस व्यवहार से मुझे दुख होता है। अगर मुझसे कोई गलती हुई है, तो कृपया मुझे साफ-साफ बता दें। सीधी और साफ बात कई बार बड़े 'साइलेंट ड्रामों' को खत्म कर देती है।

3. पति के साथ टीमअप करें की बिना बोले किया जाने वाला टॉर्चर अक्सर पति की नजर में नहीं आता क्योंकि इसमें कोई चिल्लाना या शोर नहीं होता। अगर पति आपका साथ देने की हालत में ना रहें तो शांति के साथ पति को दोस्त बनाएं ताकि वो अनजाने में आपका कवर बन सकें।

कैसे करें- पति से शिकायती लहजे में नहीं बल्कि बातों ही बातों में अपनी तकलीफ बताएं। उन्हें यह एहसास दिलाएं कि आप घर तोड़ना नहीं चाहतीं, लेकिन आपका घुटन में रहना भी परिवार के लिए ठीक नहीं है। पति का साथ होना ऐसे मामलों में आपकी सबसे बड़ी ढाल होती है।

4. खुद को आर्थिक और मानसिक रूप से मजबूत करें खाली दिमाग और निर्भरता अक्सर हमें ज्यादा कमजोर महसूस कराती है। इसलिए जरूरी है कि आप आर्थिक और मानसिक रूप से मजबूत हो जाए। जब आप अपने पैरों पर खड़ी होंगी, तो कोई आपको दबा नहीं सकता।

कैसे करें- अगर संभव हो, तो कोई छोटा काम, ट्यूशन या कोई नई स्किल सीखें। जब आपके पास अपना एक लक्ष्य होगा, तो घर की छोटी-मोटी चीजें आपकी सोच पर हावी नहीं होगी। आत्मनिर्भरता आत्मविश्वास लाती है।

5. किसी से दिल की बात करें और सपोर्ट खोजें कैसे करें- अपनी मां, बहन या किसी भरोसेमंद सहेली से मन की बात शेयर करें। कभी-कभी बाहर के व्यक्ति का नजरिया हमें सही रास्ता दिखा देता है। अगर मामला बहुत ज्यादा बढ़ जाए और आपकी मानसिक स्थिति खराब हो रही हो, तो पति को चीजें खुलकर बताएं।