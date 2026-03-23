शादी के सालों बाद भी कम नहीं होता उन कपल्स का प्यार, जो अपनाते हैं ये 5 आदतें!
ज्यादातर रिश्ते प्यार की कमी से नहीं टूटते, बल्कि रोज के छोटे-छोटे जुड़ाव खत्म होने से कमजोर पड़ने लगते हैं। ऐसे में अगर पति-पत्नी रोज कुछ आसान आदतों को अपनाएं तो उनके रिश्ते में अपनापन, समझ और भावनात्मक जुड़ाव हमेशा बना रहेगा।
पति-पत्नी का रिश्ता जिंदगी के सबसे खास रिश्तों में से एक होता है। क्योंकि यही एक ऐसा रिश्ता होता है जो जीवन के हर मोड़, फिर चाहे वो सुख हो या दुख एक दूसरे के साथ खड़े नजर आते हैं। शुरुआत में तो उत्साह, प्यार और एक-दूसरे के लिए समय की कोई कमी नहीं होती, लेकिन समय बीतने के साथ अक्सर जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं और दोनों अपनी-अपनी दिनचर्या में व्यस्त हो जाते हैं। ऐसे में कई बार पति-पत्नी एक ही घर में रहते हुए भी पहले जैसी नजदीकी महसूस नहीं कर पाते।सौम्या अग्रवाल बताती हैं कि ज्यादातर रिश्ते प्यार की कमी से नहीं टूटते, बल्कि रोज के छोटे-छोटे जुड़ाव खत्म होने से कमजोर पड़ने लगते हैं। ऐसे में अगर पति-पत्नी रोज कुछ आसान आदतों को अपनाएं तो उनके रिश्ते में अपनापन, समझ और भावनात्मक जुड़ाव हमेशा बना रहेगा। चलिए जानते हैं वो आदतें कौन सी हैं-
रोज सिर्फ 5 मिनट एक-दूसरे के लिए निकालें
सौम्या अग्रवाल कहती हैं कि दिन के 24 घंटों में से कम से कम 5 मिनट सिर्फ अपने पार्टनर के लिए जरूर निकालें। इस समय में फोन या किसी दूसरे काम पर ध्यान न दें। बस अपने पार्टनर से पूछें कि उनका दिन कैसा रहा और वे कैसा महसूस कर रहे हैं। जब आप ध्यान से उनकी बात सुनते हैं तो उन्हें यह महसूस होता है कि वे आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। यह छोटा-सा समय दोनों के बीच इमोशनल बॉन्डिंग को मजबूत करेगा।
छोटी-छोटी बातों के लिए करें अप्रिशिएट
रिश्तों में एप्रिसिएशन बहुत जरूरी होती है। कई बार हम अपने पार्टनर की छोटी-छोटी कोशिशों को नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि वही चीजें रिश्ते को मजबूत बनाती हैं। अगर आपके पार्टनर ने आपके लिए दरवाजा खोला, आपके सामान को ठीक से रख दिया या खाने पर आपका इंतजार किया तो इन छोटी बातों के लिए उन्हें जरूर अप्रिशिएट करिए। जब आप अपने पार्टनर की छोटी कोशिशों को तवज्जो देते हैं तो रिश्ते में पॉजिटिविटी आती है।
फिजिकल और इमोशनल बॉन्ड बनाए रखना जरूरी
कपल्स के बीच फिजिकल और इमोशनल बॉन्ड होना बहुत जरूरी होता है। इसका मतलब सिर्फ साथ बैठना ही नहीं, बल्कि एक-दूसरे की मौजूदगी को महसूस करना भी है। जब आप साथ समय बिताते हैं तो आपको यह एहसास होता है कि आप दोनों एक टीम हैं और जीवन साथ बिताना चाहते हैं। यह जुड़ाव रिश्ते में भरोसा और अपनापन बनाए रखता है।
साथ हंसना और खिलखिलाना भी जरूरी
हर कपल को दिन में कम से कम एक बार साथ हंसना चाहिए। हंसी रिश्ते में तनाव को कम करती है और दोनों को करीब लाती है। आप साथ बैठकर स्टैंड-अप कॉमेडी देख सकते हैं, मजेदार मीम्स या रील्स शेयर कर सकते हैं या फिर पुरानी यादों को याद करके हंस सकते हैं। जब कपल साथ हंसते हैं, तो रिश्ते में सहजता और दोस्ती बनी रहती है।
सोने से पहले अगले दिन का शेड्यूल शेयर करें
सोने से पहले अपने पार्टनर के साथ अगले दिन का प्लान जरूर शेयर करें। इससे दोनों को एक दूसरे के बारे में पता होगा कि अगले दिन किस समय कौन बिजी रहेगा और कब खाली रहेगा। साथ ही यह भी पता चलता है कि दिन में किन-किन लोगों से मिलने का प्लान है। इससे रिश्ते मे ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है और गलतफहमियों की संभावना कम हो जाती है।
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
परिचय एवं प्रोफेशनल पहचान
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।
करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।
लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।
विशेषज्ञता के क्षेत्र
लाइफस्टाइल और डेली लाइफ हैक्स
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कुकिंग टिप्स, किचन हैक्स और आसान रेसिपी आइडियाज
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