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ये 5 संकेत बताते हैं आपकी दोस्ती में है फरेब, दोस्त की आड़ में हो सकता है दुश्मन, ऐसे करें पहचान

Apr 07, 2026 01:10 pm ISTDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
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दोस्ती का रिश्ता सबसे प्यारा और खूबसूरत होता है, जिसमें कोई बंधन या शर्त नहीं होती। लेकिन क्या वाकई आपका दोस्त वफादार है? कई बार हम ऐसे लोगों के साथ होते हैं, जो दोस्ती का दिखावा करते हुए धोखा दे रहे होते हैं। चलिए बताते हैं किन संकेतों से ऐसे लोगों को पहचान सकते हैं।

ये 5 संकेत बताते हैं आपकी दोस्ती में है फरेब, दोस्त की आड़ में हो सकता है दुश्मन, ऐसे करें पहचान

दोस्ती का रिश्ता दुनिया का सबसे खूबसूरत और प्यारा माना जाता है, दिसमें न कोई शर्त होती है और न ही बंधन। एक दोस्त हर सुख-दुख में साथ देता है और उससे आप किसी भी तरह की बातें शेयर कर सकते हैं। दोस्त हर मुसीबत से भी हमें बचा लेता है लेकिन कई दोस्त ऐसे भी होते हैं, जो हमें जानबूझकर परेशानियों में धकेल देते हैं। हम उनकी दोस्ती पर भरोसा करते हुए रिश्ता निभाते रहते हैं। कई दोस्त ऐसे होते हैं, जो दोस्ती की आड़ में फरेब कर रहे होते हैं और सामने वाला इस बात से बिल्कुल अनजान होता है। ऐसे दोस्तों के बारे में हमें कुछ संकेत मिलते हैं लेकिन हम उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। चलिए बताते हैं कौन से संकेतों से आप फरेबी दोस्त की पहचान कर सकते हैं?

धोखेबाज दोस्त की पहचान कैसे करें?

1- दोस्तों से दूरी

नकली दोस्त हमेशा आपको बाकि दोस्तों से दूरी रखने के लिए कहेगा, जिससे उसकी सच्चाई आपको पता न चले। अगर आपका दोस्त आपको लोगों से कटकर रहने के लिए कह रहा है, तो ये आपके लिए गलत संकेत हो सकता है। अपने हिसाब से दोस्तों को चुनें।

नकली दोस्त की पहचान कैसे करें

2- अपनी गलती थोपना

गलत दोस्त हमेशा खुद की गलती का ठीकरा आप पर फोड़ देगा। साथ ही आप से ही नाराज होकर बैठ जाएगा, जिससे आप सॉरी बोलकर उसे मनाएं। अगर आपका दोस्त ऐसा ही करता है, तो संभल जाइये।

3- इमोशनल ब्लैकमेल

दोस्त को आपके इमोशनल बिहेवियर के बारे में भी पता होता है और ऐसे में वह आपको इमोशनली ब्लैकमेल भी करेगा। जैसे 'तू मेरा अच्छा दोस्त नहीं है क्या, मेरा ये काम कर दें या फिर मेरे घर पर ये बात कह दें।' अगर आपका दोस्त इमोशनली प्रेशर बनाकर कोई काम करवाता है, तो गलत बात है।

नकली दोस्त की पहचान कैसे करें

4- सीमा को ना मानना

अच्छा दोस्त वही होता है, जो आपकी हर सीमा (लिमिट) का ध्यान रखें। अगर आप कह दें कि मैं इस वक्त बिजी हूं फोन नहीं करना, तो वो इस बात को समझ जाए। फेक फ्रेंड्स बाउंड्रीज को नहीं मानते और हर समय कॉल या मैसेज करके डिस्टर्ब करते हैं या फिर किसी भी समय मिलने के लिए बुलाने लगते हैं या खुद मिलने आ जाएंगे।

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5- ग्रोथ नहीं होने देंगे

आपका दोस्त अगर सच्चा है, तो वो आपकी ग्रोथ से जलेगा नहीं बल्कि सपोर्ट करेगा। लेकिन नकली दोस्त आपकी तरक्की से जलते हैं और आपकी राह में रोड़े डालने लगते हैं। ऐसे दोस्तों से बचकर रहिए जो आपको सपोर्ट करने के बजाय सही रास्ते पर चलने से रोकते हो।

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Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava

दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।


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दीपाली ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत साल 2018 में राजस्थान पत्रिका की डिजिटल टीम से की। करियर के शुरुआती दौर से ही वह डिजिटल मीडिया से जुड़ी रही हैं। इसके बाद उन्होंने इन्शॉर्ट्स, सत्य हिंदी, बॉलीवुडशादीज.कॉम और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरीज, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की।


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दीपाली श्रीवास्तव के पास B.Sc (Mathematics) और मास कम्युनिकेशन की डिग्री है। यही शैक्षणिक पृष्ठभूमि उनके काम में तथ्यों की सटीकता, डेटा-आधारित रिसर्च और कंटेंट की विश्वसनीयता को मजबूत बनाती है।


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