रोमांटिक नहीं, असल में टॉक्सिक होती हैं ये 5 आदतें, रिश्ते में कभी ना करें सहन!

किसी भी रिश्ते में कई उतार-चढ़ाव आते हैं। किसी एक पार्टनर की आदतें दूसरे को समझ नहीं आतीं, तो किसी का बिहेवियर इरिटेट करता है। रिलेशनशिप को कुछ समय हो जाए, तो ये सब होना नॉर्मल है और यकीन मानें सभी के साथ ऐसा होता है। लेकिन कई बार प्यार और केयर के नाम पर कुछ कपल टॉक्सिक बिहेवियर को भी जस्टिफाई करते हैं। आमतौर पर इन अनहेल्दी पैटर्न को रोमेंटिक बोलकर एक्सेप्ट किया जाता है। ये बिहेवियर इतना नॉर्मलाइज कर दिया गया है कि अपने आसपास देखेंगे तो कई कपल आपको ठीक ऐसे ही मिल जाएंगे। अगर आप किसी रिश्ते में हैं या फ्यूचर में आने की सोच रहे हैं, तो ऐसे टॉक्सिक पैटर्न आपको फिगर आउट जरूर कर लेने चाहिए। आइए जानते हैं।

जरूरत से ज्यादा जेलसी (जलन) को प्यार समझना

बहुत से कपल ये सोचते हैं कि अगर उनका पार्टनर छोटी-छोटी बातों पर जेलस हो रहा है, तो इसका मतलब है वो सच्चा प्यार करता है। जबकि जरूरत से ज्यादा जेलसी किसी भी रिश्ते के लिए बहुत टॉक्सिक हो सकती है। रोमेंटिक रिश्ते में थोड़ी बहुत जलन होना स्वाभाविक है लेकिन जब आप सामने वाले के लिए ट्रस्ट और स्पेस ही ना छोड़ें, तो ऐसे रिश्ते में घुटन होने लगती है। ऐसे रिश्ते लॉन्ग टर्म मुश्किल चल पाते हैं।

हद से ज्यादा कंट्रोलिंग बिहेवियर

हद से ज्यादा कंट्रोलिंग बिहेवियर को भी केयर और प्यार का नाम दे कर जस्टिफाई कर दिया जाता है। 'तुम कहां हो', 'किससे बात कर रहे हो', 'मुझसे बिना पूछे वहां क्यों गए'; प्यार के नाम पर अगर बार-बार ऐसे सवाल आएं, तो रिश्ते के लिए बहुत ही टॉक्सिक हो जाता है। यहां आमतौर पर एक पार्टनर खुद को रिश्ते का बॉस समझ बैठता है और दूसरा चुप-चाप उसे फॉलो करता है। असली रिश्ता वही है जहां प्राइवेसी और बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट की जाए, ना कि किसी को कंट्रोल किया जाए।

बिल्कुल भी स्पेस ना देना

अक्सर रिलेशनशिप की शुरुआत में पार्टनर एक दूसरे को ही पूरी दुनिया समझ बैठते हैं। उस दौरान ये रोमेंटिक लग सकता है लेकिन बिना बाउंड्रीज के कोई भी रिश्ता टॉक्सिक हो ही जाता है। अगर अपने पार्टनर के अलावा आपकी कोई लाइफ ही नहीं है, तो ओवर डिपेंडेंसी रिश्ते को टॉक्सिक बना सकती है। जरूरी है कि आप दोनों ही रिलेशनशिप से इतर अपनी कुछ लाइफ रखें और बैलेंस के साथ दोनों एंजॉय करें।

पार्टनर का टॉक्सिक बिहेवियर झेलना

रिलेशनशिप में कई लोग अपने पार्टनर का टॉक्सिक बिहेवियर सिर्फ इसलिए सहते रहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है यही तो प्यार है। ऐसे में वो पार्टनर की गाली-गलौज, गुस्सा और यहां तक कि फिजिकल एब्यूज भी सह जाते हैं। अगर आप भी ऐसे किसी रिश्ते में हैं तो इसे प्यार समझने की भूल ना करें। ये प्यार नहीं बल्कि ट्रॉमा बॉन्ड है। प्यार एक सेफ फिलिंग होनी चाहिए और ऐसा कोई भी रिश्ता आपके लिए नहीं है, जहां आपकी रिस्पेक्ट ही ना हो।

लड़ाई को प्यार का नाम देना