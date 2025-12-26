Hindustan Hindi News
5 funniest ideas to celebrate new year evening with kids
न्यू ईयर की शाम को बनाना है यादगार तो फैमिली संग एंज्वॉय करने के टिप्स

न्यू ईयर की शाम को बनाना है यादगार तो फैमिली संग एंज्वॉय करने के टिप्स

संक्षेप:

Fun ways to enjoy new year evening with kids: घर में बच्चे हैं तो नये साल की शाम धूमधाम के साथ मनाने के लिए इन टिप्स की मदद लें। न्यू ईयर बिना घर से बाहर निकले भी यादगार होगा और बच्चे जमकर एंज्वॉय करेंगे।

Dec 26, 2025 08:36 pm IST Aparajita
नया साल जल्दी ही आने वाला है। ऐसे में हर कोई प्लानिंग करने में लगा होगा कि कैसे इस खास मोमेंट को एंज्वॉय करें। खासतौर पर घरों में बच्चे बेहद एक्साइटेड होते हैं। लेकिन घर के बाहर जाना ठंड के दिनों में मुश्किल होता है। वहीं हर जगह भीड़ और ट्रैफिक मिलता है। ऐसे में क्यों ना पुराने साल के बीतने और नए साल के वेलकम को फैमिली और बच्चों के साथ घर में एंज्वॉय करने की प्लानिंग की जाए। इस काम को आसान बना देंगे ये 5 टिप्स। फैमिली और बच्चों संग घर में न्यू ईयर का वेलकम करना है तो इन फन कामों को करें।

मूवी मैराथन

बच्चों के साथ घर में ही थियेटर का सेटअप करें और कोई मनपसंद सी मूवी जो बच्चों के साथ बड़े भी एंज्वॉय करें देखें। ढेर सारे पॉपकॉर्न, सॉफ्टड्रिंक्स के साथ न्यू ईयर की शाम यादगार बन जाएगी।

बच्चों का फेवरेट पिज्जा करें कुक

अक्सर बच्चों को पिज्जा बेहद पसंद होता है। अगर बच्चों को कुकिंग में इंटरेस्ट हो तो साथ में मिलकर पिज्जा, पास्ता जैसे डिश को तैयार करें। बच्चे खुश होंगे और साथ में ढेर सारा टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा।

गेम खेले

भागदौड़ भरी लाइफ में जब बच्चों का स्कूल और पैरेंट्स का ऑफिस होता है। ऐसे में एक पूरी शाम बच्चों के साथ कोई भी फन गेम खेलें।

घर में सेट करें पार्टी थीम

बच्चों को पार्टी और डिस्को वाली फील देना चाहते हैं तो घर में ही डिस्को का सेटअप तैयार करें। लाइटबॉल और चमचमाती लाइट्स के बीच बच्चों के साथ डांस, म्यूजिक का मजा उठाएं।

घर में दें बच्चों के फ्रेंड्स को पार्टी

बच्चे अगर टीन एज ग्रुप के हैं तो उनके न्यू ईयर पार्टी को यादगार बनाने के साथ सेफ्टी पर्पज से घर में ही पार्टी की थीम सेट करें और बच्चों के फ्रेंड्स को घर में इनवाइट करें। खुद भी बच्चों के साथ गेम खेले, डांस करे और ढेर सारी मस्ती करें। ना केवल फन करने का मौका मिलेगा बल्कि बच्चों के साथ दोस्ती भी बढ़ेगी।

Aparajita

लेखक के बारे में

Aparajita
अपराजिता शुक्ला लाइव हिन्दुस्तान मैं बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। फैशन, ट्रैवल, हेल्थ एंड फिटनेस की खबरों पर उनकी अच्छी पकड़ है और पिछले 6 वर्षों से मीडिया में एक्टिव हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले अपराजिता ने अमर उजाला में तीन साल काम किया है। पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के साथ बी. कॉम में ग्रेजुएशन की डिग्री यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से ली है। और पढ़ें
