न्यू ईयर की शाम को बनाना है यादगार तो फैमिली संग एंज्वॉय करने के टिप्स

संक्षेप: Fun ways to enjoy new year evening with kids: घर में बच्चे हैं तो नये साल की शाम धूमधाम के साथ मनाने के लिए इन टिप्स की मदद लें। न्यू ईयर बिना घर से बाहर निकले भी यादगार होगा और बच्चे जमकर एंज्वॉय करेंगे।

नया साल जल्दी ही आने वाला है। ऐसे में हर कोई प्लानिंग करने में लगा होगा कि कैसे इस खास मोमेंट को एंज्वॉय करें। खासतौर पर घरों में बच्चे बेहद एक्साइटेड होते हैं। लेकिन घर के बाहर जाना ठंड के दिनों में मुश्किल होता है। वहीं हर जगह भीड़ और ट्रैफिक मिलता है। ऐसे में क्यों ना पुराने साल के बीतने और नए साल के वेलकम को फैमिली और बच्चों के साथ घर में एंज्वॉय करने की प्लानिंग की जाए। इस काम को आसान बना देंगे ये 5 टिप्स। फैमिली और बच्चों संग घर में न्यू ईयर का वेलकम करना है तो इन फन कामों को करें।

मूवी मैराथन बच्चों के साथ घर में ही थियेटर का सेटअप करें और कोई मनपसंद सी मूवी जो बच्चों के साथ बड़े भी एंज्वॉय करें देखें। ढेर सारे पॉपकॉर्न, सॉफ्टड्रिंक्स के साथ न्यू ईयर की शाम यादगार बन जाएगी।

बच्चों का फेवरेट पिज्जा करें कुक अक्सर बच्चों को पिज्जा बेहद पसंद होता है। अगर बच्चों को कुकिंग में इंटरेस्ट हो तो साथ में मिलकर पिज्जा, पास्ता जैसे डिश को तैयार करें। बच्चे खुश होंगे और साथ में ढेर सारा टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा।

गेम खेले भागदौड़ भरी लाइफ में जब बच्चों का स्कूल और पैरेंट्स का ऑफिस होता है। ऐसे में एक पूरी शाम बच्चों के साथ कोई भी फन गेम खेलें।

घर में सेट करें पार्टी थीम बच्चों को पार्टी और डिस्को वाली फील देना चाहते हैं तो घर में ही डिस्को का सेटअप तैयार करें। लाइटबॉल और चमचमाती लाइट्स के बीच बच्चों के साथ डांस, म्यूजिक का मजा उठाएं।