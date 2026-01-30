Hindustan Hindi News
बच्चों के बाद कपल्स दूर क्यों होने लगते हैं? रिश्ते को बचाने के 5 जरूरी टिप्स

संक्षेप:

बच्चों के आने के बाद कपल्स के बीच दूरी बढ़ना आम है। जिम्मेदारियों, थकान और समय की कमी के बीच रिश्ता पीछे ना छूट जाए, इसके लिए इन 5 आसान लेकिन असरदार टिप्स को अपनाना जरूरी है।

Jan 30, 2026 11:32 am ISTShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
बच्चों का जन्म किसी भी कपल की जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल होता है, लेकिन इसके साथ ही रिश्ते की परीक्षा भी शुरू हो जाती है। बच्चे के आने के बाद जिंदगी सिर्फ पेरेंटिंग तक सीमित हो जाती है और पार्टनरशिप पीछे छूटती जाती है।

नींद की कमी, बढ़ती जिम्मेदारियां, करियर का दबाव और लगातार बदलती दिनचर्या- इन सबके बीच पार्टनर के साथ जुड़ाव धीरे-धीरे कम होने लगता है। कई बार कपल्स सिर्फ 'मां-बाप' बनकर रह जाते हैं और 'पति-पत्नी' वाला रिश्ता बैक सीट पर पहुंच जाता है। लेकिन याद रखें, पेरेंटिंग एक टीम स्पोर्ट है और अगर टीम मजबूत नहीं होगी तो खेल जीतना भी मुश्किल हो जाएगा।

इन 5 आदतों से रिश्ता और पेरेंटिंग दोनों को संतुलित रख सकते हैं-

  1. छोटे जेस्चर से इंटिमेसी बनाए रखें: रिश्ते में नजदीकी बनाए रखने के लिए बड़े सरप्राइज जरूरी नहीं होते। एक दूसरे को गले लगा लेना, हाथ पकड़ना, माथे पर हल्का सा चूमना या पीठ सहलाना- ये छोटे gestures emotional और physical intimacy को बनाए रखते हैं, जो बच्चों के बाद अक्सर कम हो जाती है।
  2. पेरेंटिंग चैलेंजेस को ब्लेम गेम ना बनाएं: बच्चों की परवरिश में मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन एक-दूसरे पर दोष मढ़ना रिश्ते को कमजोर करता है। हर चुनौती को 'हम बनाम समस्या' की तरह देखें, ना कि 'तुम बनाम मैं' की तरह।
  3. छोटे प्रयासों के लिए भी appreciation दिखाएं: 'आज तुमने बहुत अच्छा संभाला', 'थैंक यू, तुमने मेरी मदद की'- ऐसे छोटे वाक्य पार्टनर को इमोशनली सिक्यॉर महसूस कराते हैं। Appreciation रिश्ते में पॉजिटिविटी और भरोसा बढ़ाती है।

4. पूरी जिम्मेदारी लें, कहने का इंतजार ना करें: मेंटल लोड सिर्फ काम करने से नहीं, बल्कि प्लानिंग से भी आता है। अगर आप खुद initiative लेते हैं, बिना बोले जिम्मेदारी निभाते हैं- तो पार्टनर का स्ट्रेस काफी कम हो जाता है।

5. रोज 10 मिनट सिर्फ एक-दूसरे के लिए निकालें: इन 10 मिनटों में बच्चों, स्कूल या उनसे जुड़ी बात ना करें। सिर्फ आप दोनों- दिन कैसा गया, क्या महसूस किया या बस चुपचाप साथ बैठना भी काफी है। यही छोटे मॉमेंट्स रिश्ते को जिंदा रखते हैं और मजबूती लाते हैं।

हैप्पी कपल, हैप्पी पेरेंट्स और हैप्पी लाइफ: खुशहाल पेरेंटिंग की नींव एक मजबूत रिश्ते पर ही टिकी होती है। जब पार्टनरशिप मजबूत होगी, तभी परिवार भी खुशहाल रहेगा।

