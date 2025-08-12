आपकी सफलता से जलने वाले लोगों को इन 5 तरह से करें डील, इन बातों का रखें खास ख्याल

ऐसे लोगों को पहचानने में आपकी तरफ से की गई एक छोटी सी भी लापरवाही आपको बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। आइए जानते हैं इस तरह के लोगों को डील करने से लिए आपको क्या उपाय अपनाने चाहिए।

कड़ी मेहनत सफलता की कुंजी होती है। लेकिन आपकी सफलता से हर व्यक्ति हर समय खुश ही हो, यह जरूरी तो नहीं है। आज प्रतिस्पर्धा के इस दौर में जब हर व्यक्ति एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश में लगा हुआ है तो एक व्यक्ति की सफलता दूसरे व्यक्ति के लिए खुशी का कारण बनने की जगह उसे निराश कर सकती है। हालांकि ऐसे निराश लोग भले ही आपके सामने अपनी जलन को जाहिर नहीं करते लेकिन आपकी तरक्की में बाधा डालने के लिए आपके पीठ-पीछे चुगली या अफवाहें जरूर फैला सकते हैं। ऐसे लोगों को पहचानने में आपकी तरफ से की गई एक छोटी सी भी लापरवाही आपको बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। आइए जानते हैं इस तरह के लोगों को डील करने से लिए आपको क्या उपाय अपनाने चाहिए।

सफलता से जलने वाले लोगों को इन 5 तरह से करें डील प्रतिक्रिया देने से पहले ऐसे लोगों की करें पहचान ईर्ष्यालु लोगों से निपटने के लिए सबसे पहले उनकी पहचान करना जरूरी होता है। सबसे पहले इस बात को समझें कि आपका शत्रु वह है जो आपके सुख में दुखी और आपके दुख में खुश होता है। ईर्ष्या अकसर झूठी तारीफों या दोस्ताना व्यवहार के पीछे छिपी होती है। ऐसे में इन लोगों की पहचान करने के लिए खुद से ये 3 सवाल जरूर पूछें कि क्या वे आपकी उपलब्धियों का सच्चे दिल से जश्न मनाते हैं या सिर्फ आपको औपचारिक बधाई देते हैं?, दूसरा क्या आपकी हर उपलब्धि के बाद उनके व्यवहार में बदलाव आता है? और तीसरा, क्या वे आपकी अनुपस्थिति में आपके बारे में नकारात्मक बातें करते हैं?। खुद से पूछे इन सवालों के जवाब मिलने पर आप आसानी से यह तय कर पाएंगे कि आपको उनके जाल में फंसे बिना कैसे व्यवहार करना है।

सफलता दिखाने में संयम रखें इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि अपनी सफलता की घोषणा समय से पहले करना बुद्धिमानी नहीं है। अपनी योजनाओं को पूरा होने से पहले कभी भी दूसरों के सामने जाहिर न करें। आज भले ही लोग अपनी छोटी-छोटी खुशियों को सोशल मीडिया पर तुरंत पोस्ट कर देते हैं। लेकिन जरूरत से ज्यादा प्रचार लोगों के मन में आपके लिए ईर्ष्या का भाव पैदा कर सकता है। इस बात का ख्याल रखें कि ईर्ष्यालु लोग आपकी खुशी में खुश नहीं बल्कि आपके खिलाफ सिर्फ साजिश रच सकते हैं। ऐसे में अपनी उपलब्धियों को हमेशा चुनिंदा विश्वसनीय लोगों के साथ ही शेयर करें। अपने लक्ष्यों के बारे में तभी बात करें जब वे पूरी तरह से प्राप्त हो चुके हों। आपका ऐसा करना आपकी योजनाओं को गुप्त रखकर ध्यान कम भटकता है।

भावना से नहीं, तर्क से जवाब दें जब कोई ईर्ष्यालु व्यक्ति आपकी आलोचना या आपके बारे में कोई अफवाह फैलाता है, तो क्रोध में उसे किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया देने से उससे ज्यादा आपको नुकसान हो सकता है। याद रखें, क्रोध बुद्धि को नष्ट कर देता है, और बुद्धि के बिना व्यक्ति सही-गलत में भेद नहीं कर सकता। इसलिए सबसे पहले, शांति से स्थिति का आकलन करके यह तय करें कि जवाब देना जरूरी है भी की नहीं। अगर आप जवाब देना जरूरी मानते हैं तो सही तथ्यों और संयमित शब्दों के साथ दें। इस तरह आप अपनी गरिमा की रक्षा करते हुए उनके लिए आपको उकसाना मुश्किल बना देते हैं।

बनाए रखें दूरी याद रखें , गलत लोगों से खुद को बचाने का सबसे अच्छा तरीका है उनसे दूर रहना। आप ईर्ष्यालु व्यक्ति की मानसिकता नहीं बदल सकते, इसलिए उससे एक स्वस्थ दूरी बनाए रखना ही समझदारी भरा कदम है। अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में उनकी भागीदारी सीमित रखें। ऐसे लोगों के साथ संवेदनशील विचारों को शेयर करने से बचें।