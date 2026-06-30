हर शादी में झगड़े होते हैं, लेकिन ये 4 रूल्स रिश्ते को कभी टूटने नहीं देते!
हर शादी में प्यार के साथ-साथ मतभेद भी होते हैं। लेकिन कुछ छोटी आदतें रिश्ते को टूटने से बचा सकती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका रिश्ता लंबे समय तक मजबूत और खुशहाल बना रहे, तो ये 4 नियम जरूर अपनाएं।
हर शादी की शुरुआत प्यार और खूबसूरत सपनों के साथ होती है। लेकिन समय के साथ जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, विचारों में अंतर आता है और छोटी-छोटी बातों पर मतभेद भी होने लगते हैं। यही वह समय होता है, जब रिश्ते की असली परीक्षा शुरू होती है। एक मजबूत रिश्ता वह नहीं होता, जिसमें कभी झगड़े ना हों, बल्कि वह होता है जिसमें दोनों लोग हर मुश्किल के बाद फिर से एक-दूसरे का हाथ थामना जानते हों। कई बार हम बहस जीतने की कोशिश में रिश्ता हारने लगते हैं।
ऐसे में ये 4 आसान नियम रिश्ते को संभालने में मदद कर सकते हैं। खास बात है कि ये रूल्स किसी को कंट्रोल करने के लिए नहीं, बल्कि रिश्ते को प्रोटेक्ट करने के लिए हैं।
1. दूसरों के सामने नहीं, अकेले में सुलझाएं झगड़े
- हर पति-पत्नी के बीच मतभेद होना बिल्कुल सामान्य है। लेकिन कोशिश करें कि अपने झगड़ों को परिवार, दोस्तों या बाहर के लोगों के सामने ना ले जाएं।
- दूसरों के सामने बहस करने से समस्या कम होने की बजाय और बढ़ सकती है। याद रखें, बहस जीतने से ज्यादा जरूरी है अपने रिश्ते को बचाना।
2. नाराज होकर सोने की आदत ना बनाएं
- कई लोग गुस्से में पूरे दिन बात नहीं करते और बिना समस्या सुलझाए सो जाते हैं। यह आदत धीरे-धीरे रिश्ते में दूरी बढ़ा सकती है।
- जरूरी नहीं कि हर समस्या उसी दिन पूरी तरह हल हो जाए, लेकिन सोने से पहले यह जरूर जताएं कि आप दोनों साथ हैं।
3. एक बुरे दिन की वजह से पूरे रिश्ते को गलत ना समझें
- हर इंसान के जीवन में ऐसे दिन आते हैं, जब वह तनाव में होता है, चिड़चिड़ा महसूस करता है या ज्यादा बात नहीं करना चाहता।
- अगर आपके साथी का एक दिन खराब रहा है, तो उसे पूरे रिश्ते का पैमाना ना बनाएं। उन पलों को भी याद रखें, जब उन्होंने आपका साथ दिया, आपका ख्याल रखा और आपको खुश करने की कोशिश की।
4. बात करना कभी बंद ना करें
- जब लोग अपनी भावनाओं को मन में दबाकर रखने लगते हैं, तो गलतफहमियां बढ़ने लगती हैं। कई बार हम सोचते हैं कि सामने वाला बिना बताए सब समझ जाएगा, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता।
- अगर कोई बात आपको परेशान कर रही है, तो उसे शांत तरीके से अपने साथी के साथ साझा करें। कठिन बातचीत करना आसान नहीं होता, लेकिन चुप रहना अक्सर रिश्ते को ज्यादा नुकसान पहुंचाता है।
मजबूत रिश्ते कभी परफेक्ट नहीं होते!
आज के समय में लोग अक्सर सोशल मीडिया पर दूसरों की जिंदगी देखकर सोचते हैं कि उनकी शादी में कभी झगड़े नहीं होते होंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि हर रिश्ते में मतभेद होते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग झगड़े के बाद दूर हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग एक-दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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