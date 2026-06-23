'सैलरी कितनी है?' जैसे ये 4 सवाल किसी का भी मूड खराब कर देंगे, पूछने से बचें
Good Conversation Tips: बातचीत रिश्तों को मजबूत बनाती है, लेकिन कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो सामने वाले को परेशान कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपसे खुलकर बात करें, तो निजी जिंदगी से जुड़ी ये 4 चीजें कभी ना पूछें।
हम सभी ने कभी ना कभी ऐसा एक्सपीरियंस जरूर किया होगा, जब किसी ने हमसे कोई ऐसा सवाल पूछ लिया हो, जिसका जवाब देने का हमारा बिल्कुल मन ना हो। कई बार हम सिर्फ मुस्कुराकर बात टाल देते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर असहज महसूस करते रहते हैं। दिलचस्प बात यह है कि अक्सर ऐसे सवाल हमारे अपने दोस्त, रिश्तेदार या परिचित ही पूछते हैं और उन्हें एहसास भी नहीं होता कि उनकी एक बात सामने वाले को परेशान कर रही होगी।
अगर आप चाहते हैं कि लोग आपसे खुलकर बात करें और आपके साथ कंफर्टेबल महसूस करें, तो इन 4 सवालों को पूछने से बचें।
1. 'अच्छा, तुम कितना कमाते हो?'
- मान लीजिए आप किसी शादी या पारिवारिक समारोह में गए हैं और कोई अचानक पूछ ले, 'तो आजकल कितनी सैलरी है?' सच बताइए, क्या आप सहज महसूस करेंगे?
- कमाई हर व्यक्ति की निजी जानकारी होती है। कुछ लोग इसके बारे में खुलकर बात करना पसंद करते हैं, तो कुछ नहीं। हो सकता है कि सामने वाला अपनी नौकरी या करियर को लेकर पहले से ही तनाव में हो। ऐसे में यह सवाल उसे असहज कर सकता है।
2. 'शादी कब कर रहे हो?'
- यह शायद भारतीय परिवारों का सबसे पसंदीदा सवाल है। जैसे ही कोई एक उम्र पार करता है, यह सवाल उसका पीछा नहीं छोड़ता। लेकिन हर व्यक्ति की जिंदगी की अपनी गति होती है।
- कोई अपने करियर पर ध्यान देना चाहता है, तो कोई अभी शादी के लिए तैयार ही नहीं होता और कई बार इसके पीछे कुछ निजी कारण भी हो सकते हैं। इसलिए बार-बार यह सवाल पूछकर सामने वाले को परेशान ना करें।
3. 'आपकी उम्र क्या है?'
- कुछ लोगों को अपनी उम्र बताने में कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन कई लोग इस सवाल से पूरी तरह बचते हैं।
- अगर उम्र जानना बहुत जरूरी ना हो, तो इस सवाल को छोड़ देना ही बेहतर है।
4. 'अब बच्चे कब कर रहे हो?'
- यह सवाल सुनने में भले ही सामान्य लगे, लेकिन कई लोगों के लिए यह बेहद संवेदनशील हो सकता है।
- हो सकता है कि कोई कपल अभी बच्चे नहीं चाहता हो, हो सकता है कि वे किसी हेल्थ प्रॉब्लम से गुजर रहे हों या फिर इस बारे में बात ही नहीं करना चाहते हों। ऐसे में बार-बार यह सवाल पूछना उन्हें भावनात्मक रूप से परेशान कर सकता है।
तो फिर क्या पूछें?
- 'आजकल क्या नया चल रहा है?' यह सवाल सामने वाले को अपनी सुविधा के अनुसार जवाब देने का मौका देता है।
- 'हाल ही में कहीं घूमने गए थे?' यात्रा से जुड़ी बातें अक्सर बातचीत को मजेदार बना देती हैं।
- 'इन दिनों क्या चीज आपको सबसे ज्यादा पसंद आ रही है?' इससे सामने वाला अपनी रुचियों के बारे में बात कर सकता है।
नोट: लोग अक्सर यह नहीं याद रखते कि आपने उनसे क्या पूछा था। लेकिन उन्हें यह जरूर याद रहता है कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया। अगर आपकी वजह से कोई कंफर्टेबल और खुश महसूस करता है, तो वह हमेशा आपसे दोबारा बात करना चाहेगा।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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