Nag Panchami 2026 Wishes: नाग पंचमी की बधाई देने के लिए खोज रहे हैं मैसेज? यहां मिलेंगे 35 शानदार विशेज

Nag Panchami 2026 Wishes: नाग पंचमी के खास दिन पर दोस्तों और परिजनों को सुंदर शुभकामना संदेश भेजकर बधाई दें। इस दिन पर पुराने गिले-शिकवे मिटाकर भगवान शिव और नाग देवता की पूजा करें और कुछ शुभकामना संदेश अपनों को भेजें।

नाग पंचमी पर भेजें ये 35 शुभकामना संदेश

नाग पंचमी और सावन का तीसरा सोमवार एक साथ पड़ रहा है। इस खास दिन पर भगवान शिव के साथ नाग देवता की भी पूजा अर्चना की जाती है। ऐसी मान्यता है कि नाग देवता हर किसी की परेशानी हर लेते हैं और सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। नाग पंचमी के पावन त्योहार पर आप अपनों को शुभकामना संदेश भेजकर उनके अच्छे और स्वस्थ रहने की कामना कर सकते हैं। हम आपके साथ 35 चुनिंदा मैसेज शेयर कर रहे हैं, जिन्हें भेजकर आप नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं कहें।

नाग पंचमी के चुनिंदा बधाई संदेश-

1. नाग देवता की शक्ति आपके साथ रहे, हर विपत्ति आपसे दूर रहे।

जीवन में खुशियों की कमी न हो और परिवार हमेशा सुरक्षित रहे।

नाग पंचमी की शुभकामनाएं।

2. नाग देवता बनकर हमारे रक्षक,

महादेव बनकर हमारे सहारे,

जीवन में कभी कोई संकट न आए और खुशियां रहें हमेशा हमारे द्वारे।

नाग पंचमी की शुभकामनाएं।

3. नाग देवता हमारे जीवन के हर संकट से रक्षा करें,

घर-परिवार को सुख-शांति और समृद्धि से भर दें।

नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं।

4. जो महादेव के गले का श्रृंगार हैं,

वही भक्तों के विश्वास और रक्षा के आधार हैं।

नाग देवता की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे।

5. मन में श्रद्धा, दिल में विश्वास रहे,

नाग देवता का सदा आशीर्वाद रहे।

दूर हों जीवन के सारे गम,

नाग पंचमी की बधाई दें हम।

6. सावन की रिमझिम बरसे फुहार,

नाग देवता करें खुशियों की बौछार।

हर सपना आपका साकार हो,

नाग पंचमी का पर्व खुशियों से सराबोर हो।

7. नाग देवता की करो आरती,

दूर करें वो सारी बीमारी।

सुख-शांति और प्रेम बढ़ाएं,

सभी दुख जीवन से हटाएं।

8. नाग पंचमी का ये पावन दिन,

लाए जीवन में शुभता और नयन।

भक्ति में मन को लगाएं,

नाग देवता को शीश नवाएं।

9. सिर पर रहे महादेव का हाथ,

नाग देवता दें खुशियों का साथ।

हर दिन मंगलमय और हर पल खास हो,

आप सभी को नाग पंचमी की शुभकामना खास हो।

10. नाग देवता से यही प्रार्थना है, आपके घर की रक्षा हो, परिवार में प्रेम बना रहे

और जीवन में सुख-समृद्धि का दीप हमेशा जलता रहे।

नाग पंचमी की शुभकामनाएं।

11.मिटे सभी भय, मिले सुरक्षा,

नाग देव की हो सदैव रक्षा।

हर काम में मिले सफलता,

नाग पंचमी हो मंगलमय सत्ता।

12. श्रद्धा से पूजें नाग देवता को,

जीवन भर ना छू पाए दुखों को।

स्वास्थ्य, धन और खुशहाली रहे,

हर दिन प्रेम से खेलने बहारें।

13. हर घर में खुशहाली आए,

नाग देवता का आशीष पाए।

भक्ति से जीवन रंगीन बनाएं,

नाग पंचमी पूरे हर्ष से मनाएं।

14. नाग देव की पूजा करें हम,

भय और रोग हटाएं हरदम।

पावन पर्व की यही है बात,

सच्चे मन से करो शुरुआत।

15. नाग पंचमी का दिन है आया,

सुख-शांति का संदेश है लाया।

सभी को शुभकामनाएं हमारी,

खुश रहो सदा, यह दुआ हमारी।

16. जिस घर में हो नाग देवता का सम्मान,

वहां बना रहे सुख-शांति का स्थान।

हर दिन खुशियों से भरा रहे परिवार,

नाग पंचमी की शुभकामनाएं बारंबार।

17. भक्ति भाव से पूजन करें,

मन से सब पाप दूर करें।

नाग देव की हो जय-जयकार,

रहे सदा जीवन में बहार।

18. धूप-दीप से करें आरती,

नाग देव को दें शुभ वंदना।

हर परेशानी से मिले छुटकारा,

नाग पंचमी का यही है नारा।

19. सावन में आती है पंचमी,

भक्ति से भरती है मन की नमी।

नाग देव के चरणों में शीश झुकाएं,

शांति का आशीर्वाद पाएं।

20. पूजन करें प्रेम से,

भक्ति हो दिल से विशेष।

नाग देव का आशीष पाएं,

दुखों से सदा दूर जाएं।

21. नागों की पूजा का दिन है आज,

सभी करें जीवन में सच्चा काज।

दया और करुणा की हो राह,

नाग पंचमी की शुभ चाह।

22. नाग देवता की कृपा से,

दूर होंगी सारी विपत्तियां।

पवित्र पर्व की इस बेला में,

खुशियां मिलें ढेर सारी।

23.फन उठाकर जो रक्षा करते,

भक्तों के सारे संकट हरते।

नाग देवता की कृपा जो मिले,

तो जीवन में खुशियों के दीप जलें।

24. नाग देवता का नाम लें,

मन में सच्ची श्रद्धा धारण करें।

हर भय और संकट दूर हो जाए,

ऐसी कृपा की कामना करें।

25. धरती की गहराई से लेकर,

शिव के पावन धाम तक,

नाग देवता की महिमा निराली,

नमन करें उन्हें दिल से आज।

26. नाग देवता की भक्ति में शक्ति है,

उनकी कृपा में सच्ची भक्ति है।

जिस पर बनी रहे उनकी नजर,

उससे दूर रहे हर संकट का डर

27. भोलेनाथ के गले में सर्पों का श्रृंगार है,

नाग देवता की महिमा भी अपरंपार है।

महादेव की कृपा जिस पर बनी रहे,

उसके जीवन में खुशियों की बहार है।

28. नागों को गले लगाने वाले,

हर भक्त के दुख मिटाने वाले।

भोलेनाथ की कृपा सदा बनी रहे,

नाग देवता जीवन के संकट हरने वाले।

29. भोलेनाथ के गले में नाग सुहाए,

देख भक्त का मन भी हरषाए।

महादेव की कृपा जो मिल जाए,

हर मुश्किल खुद-ब-खुद दूर हो जाए।

30. धरती से जुड़े, शिव के श्रृंगार,

नाग देवता की महिमा अपार।

भोलेनाथ की कृपा बनी रहे,

हर जीवन में खुशियां उतरती रहें

31. नाग देवता के आशीर्वाद से आपके जीवन के सभी संकट दूर हों और हर कदम पर सफलता आपका साथ दे। नाग पंचमी की शुभकामनाएं।

32. नाग पंचमी का यह पावन पर्व आपके रिश्तों में मिठास, जीवन में खुशहाली और मन में शांति लेकर आए। हार्दिक शुभकामनाएं

33. श्रद्धा से किया गया स्मरण और सच्चे मन से की गई प्रार्थना आपके जीवन में खुशियों के द्वार खोले। नाग पंचमी की मंगलकामनाएं!

34. नाग पंचमी के शुभ दिन मेरी यही कामना है कि आपके घर-आंगन में सुख-समृद्धि का वास हो और परिवार पर ईश्वर की कृपा बनी रहे। शुभ नाग पंचमी!