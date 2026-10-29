Shayari for Wife: करवा चौथ के मौके पर पत्नी के लिए 35 प्यारभरी लाइनें, पढ़ते ही गले से लिपट जाएगी

करवा चौथ का त्योहार पति-पत्नी के बीच प्यार और समर्पण को भी दिखाता है। पत्नी के प्रति अपने इसी प्यार को दिखाने के लिए पति भी इस मौके पर कुछ स्पेशल कर सकते हैं। जैस पत्नी को भेजें ये ब्यूटीफुल सी प्यारभरी शायरी, जिसे पढ़कर ही बीवी इमोशनल हो जाएगी।

शायरी इन हिंदी

करवा चौथ का त्योहार पति-पत्नी के समर्पण, त्याग और प्यार को भी दिखाता है। जब पत्नियां उत्साह के साथ संजने-संवरने में लगी रहती है तो वहीं पति उनके हर काम में साथ निभाते हैं। पति-पत्नी का यहीं प्यार ही रिश्ते को खास बनाता है। करवा चौथ के मौके पर पत्नी के लिए लिखी गईं ये चार लाइनें उसे इमोशनल कर देगी और पढ़ते ही वो आपके गले से लिपट जाएगी। तो देर ना करें और भेज दें ये रोमांटिक सी शायरी।

1- तेरी मुस्कान मेरे दिन की रोशनी है,

तेरी मौजूदगी मेरी दुनिया की खुशी है।

तू साथ होती है तो सब आसान लगता है,

तू मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा है।

2- तेरी आंखों में जो प्यार है,

वो मेरी रूह तक उतर जाता है।

तू सिर्फ़ मेरी पत्नी नहीं,

मेरी जिंदगी की सबसे प्यारी कविता है।

3- तेरी बातों में जो मिठास है,

उसे कोई शब्द बयान नहीं कर सकते।

तू मेरे दिल की रानी है,

मेरी मोहब्बत का सबसे हसीन एहसास है।

4- जब तू मेरे पास होती है,

तो दुनिया खुद-ब-खुद खूबसूरत हो जाती है।

तेरी एक मुस्कान मेरे दिल को

सुकून का समंदर दे जाती है।

5- तू मेरी पत्नी नहीं,

मेरी हर दुआ का जवाब है।

तूने मेरी ज़िंदगी में

प्यार की खुशबू भर दी है।

6- मेरी हर सुबह तेरी मुस्कान से शुरू होती है,

और हर रात तेरी यादों पर रुकती है।

तू मेरी मंज़िल भी है

और मेरा हमसफर भी।

7- तेरे साथ बिताया हर पल

दिल में फूलों की तरह खिल जाता है।

तू हंस दे तो दुनिया रोशन,

तू रूठ जाए तो दिल उदास।

8- तेरी बांहों में जो सुकून मिलता है,

वो कहीं और नहीं मिलता।

तेरी मोहब्बत मेरी जिंदगी

का सबसे प्यारा सच है।

9- तू ना होती तो जिंदगी

इतनी खूबसूरत नहीं होती।

तेरे प्यार की वजह से

आज मैं खुद को पूरा महसूस करता हूं।

10- तेरे साथ बिताया हुआ वक्त

ज़िंदगी का सबसे अनमोल हिस्सा है।

तू पास हो तो दिल खिल उठता है,

तू दूर हो तो सब सूना।

11- तू मेरी पत्नी बनकर नहीं आई,

मेरा नसीब बनकर आई है।

तेरे होने से ही

ज़िंदगी का हर रंग पूरा हुआ है।

12- तेरी हंसी मेरे घर की रौनक है,

तेरे कदम मेरी दुनिया की बरकत।

तू साथ है तो हर गम छोटा लगता है,

तू ही मेरी हिम्मत है।

13- तेरे बिना घर घर नहीं लगता,

तेरे बिना दिल धड़कता नहीं।

तू मेरी रूह की साथी है,

और मेरी मोहब्बत की मंजिल।

14- तेरी आंखों का नूर

मेरी दुनिया की शान है।

तू मेरी बीवी ही नहीं,

मेरी इबादत की जान है।

15- तेरा स्पर्श मेरे दिल को पिघला देता है,

तेरी मुस्कान मेरी रूह को सुकून देती है।

तुझसे मिली मोहब्बत

मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत है।

16- तू मेरे लिए भगवान की दी हुई

सबसे प्यारी नेमत है।

तेरे होने से मेरे हर दर्द को

आराम मिल जाता है।

17- मेरी मुस्कान की वजह हो तुम,

मेरे हर ख्वाब की सुबह हो तुम।

शुक्रिया उस प्यार के लिए मेरे हमसफ़र,

मेरी ज़िंदगी का सबसे हसीन तोहफ़ा हो तुम।

18- हर दिन मेरा खास बनाते हो,

बिन कहे ही दिल की बात समझ जाते हो।

क्या दूं तुम्हें शुक्रिया के बदले,

तुम तो अपनी मोहब्बत से मुझे सजाते हो।

19- जब भी ज़िंदगी ने मुझे आज़माया,

तुमने हर मोड़ पर साथ निभाया।

शुक्रिया मेरे हमसफ़र, मेरे जीवनसाथी,

तुमने हर मुश्किल में मुझे मुस्कुराना सिखाया।

20- मेरी छोटी खुशियों का ख्याल रखती हो,

मेरी उदासी में भी मुस्कान भरती हो।

लफ़्ज़ों में कैसे शुक्रिया कहूं तुम्हें,

तुम हर दिन मुझे पहले से ज़्यादा चाहती हो।

21- तुमसे ही मेरी दुनिया में बहार है,

तुमसे ही हर दिन में प्यार है।

शुक्रिया मेरी ज़िंदगी में आने के लिए,

तुम्हारे होने से ही मेरा संसार गुलज़ार है।

22- मेरी थकान को समझ जाती हो,

मेरे चेहरे से परेशानी पढ़ जाती हो।

शुक्रिया मेरी इतनी परवाह करने के लिए,

तुम बिना कहे ही मेरा दिल जीत जाती हो।

23- न सोना चाहिए, न चांदी चाहिए,

मुझे बस तुम्हारी मुस्कान चाहिए।

मुझे हर दिन तुम्हारा साथ चाहिए।

24- तुम्हारा साथ मेरी ताकत बन जाता है,

तुम्हारा प्यार मेरी राहत बन जाता है।

शुक्रिया हर उस पल के लिए,

जब तुम्हारा होना मेरी हिम्मत बन जाता है।

25- मेरी ख़ामोशी को भी सुन लेती हो,

मेरी आंखों के आंसू चुन लेते हो।

कैसे अदा करूं तुम्हारा शुक्रिया,

तुम मेरे दिल की हर बात बिन कहे समझ लेती हो।

26- किस्मत से कोई शिकायत नहीं रही,

जबसे तुम्हारे प्यार की दौलत मिली।

शुक्रिया मेरे हमसफर, मेरी जान,

तुमसे मेरी जिंदगी की हर कमी खिल उठी।

27- न कोई दौलत, न कोई शान चाहिए,

मुझे बस आपका सम्मान चाहिए।

शुक्रिया हर कदम पर साथ देने के लिए,

मुझे जीवन भर आपका हाथ चाहिए।

28- मेरे चेहरे की हंसी में आपका प्यार है,

मेरे दिल के सुकून में आपका संसार है।

शुक्रिया मेरे जीवनसाथी, हर खुशी के लिए,

आपके साथ ही मेरा हर दिन त्योहार है।

29- मेरे सपनों को अपने सपने बनाया,

मेरी खुशियों को अपना फर्ज निभाया।

शुक्रिया मेरे प्यारे पत्नी,

तुमने हर पल मुझे खास महसूस कराया।

30- तुम्हारे प्यार में एक अलग बात है,

तुम्हारे साथ हर दिन की नई शुरुआत है।

शुक्रिया मेरी जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए,

तुम्हारा होना मेरे लिए सबसे बड़ी सौगात है।

31- तुम्हारे साथ दिल को आराम मिलता है,

हर उलझन में मुझे नया मुकाम मिलता है।

शुक्रिया मेरे हमसफ़र, इस विश्वास के लिए,

तुम्हारे पास मुझे अपना संसार मिलता है।

32- तुम हंसते हो तो मेरा दिल खिल जाता है,

तुम्हारा प्यार हर गम भुला जाता है।

शुक्रिया मेरी जिंदगी में रंग भरने के लिए,

तुम्हारा साथ मुझे हर दिन बेहतर बनाता है।

33- हर बार लफ्जों में कह नहीं पाता,

दिल की हर बात तुम्हें सुना नहीं पाता।

बस इतना जान लो मेरे प्यारे पत्नी,

तुम्हारे एहसानों को कभी भुला नहीं पाता।

34- अंधेरों में तुमने उजाला दिया,

हर मुश्किल में हौसला बढ़ा दिया।

शुक्रिया मेरे हमसफ़र, तुम्हारे प्यार के लिए,

तुमने मेरी जिंदगी को नया अर्थ दिया।

35- मेरी खुशियों के लिए जो मेहनत करते हो,

मेरे बेहतर कल के लिए हर कोशिश करते हो।

शुक्रिया मेरे प्यारे पत्नी, दिल से कहता हूं,