Happy Akshaya Tritiya 2026: अक्षय तृतीया पर अपनों को भेजें 30+ दिल छू लेने वाले शुभकामना संदेश, घर आएंगी खुशियां

Apr 19, 2026 05:53 am IST

19 अप्रैल को अक्षय तृतीया का पावन दिन मनाया जा रहा है, इस दिन मां लक्ष्मी और भगवान कुबेर की पूजा की जाती है। यह पर्व हमें सिखाता है कि सच्ची खुशी अच्छे कर्म, सकारात्मक सोच और रिश्तों की मिठास से मिलती है। अगर आप अक्षय तृतीया पर अपनों को भेजने के लिए बधाई संदेश खोज रहे हैं, तो यहां से चुनें।

हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जाता है। अक्षय तृतीया तिथि एक अबूझ व स्वयंसिद्ध मुहूर्त माना जाता है और इस साल 19 अप्रैल को ये खास दिन पड़ रहा है। मां लक्ष्मी और धन देवता कुबेर को समर्पित ये दिन सुख, शांति, समृद्धि का प्रतीक माना जाता है और इस हर दिन हर शुभ काम किए जाते हैं। लोग सोना खरीदते हैं और दान-पुण्य करते हैं। अक्षय तृतीया के शुभ दिन की बधाई लोग अपने दोस्तों और परिवारजनों को संदेश के जरिए भेजकर देते हैं। अगर आप भी अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाओं वाले संदेश खोज रहे हैं, तो यहां से 30+ दिल छू लेने वाले मैसेज-कोट्स चुनें।

अक्षय तृतीया के लिए बधाई संदेश- 1.

इस अक्षय तृतीया भगवान की कृपा आप पर बनी रहे,

आपको जीवन में सारी खुशियां मिलें,

आपके जीवन में कभी कोई दुख न आए,

अक्षय तृतीया की ढेर सारी शुभकामनाएं।

2.

दिनों दिन बढ़ता जाए आपका कारोबार,

परिवार में बना रहे स्नेह और प्यार,

होती रहे सदा आप पर धन की बौछार,

ऐसा हो आपका अक्षय तृतीया का त्यौहार।

अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं।

3.

सोना-चांदी से नहीं, दिल से अमीर बनो,

हर दिन खुशियों का नसीब बनो,

अक्षय तृतीया पर यही दुआ है,

आप हर पल खास और करीब बनो

हैप्पी अक्षय तृतीया।

4.

अक्षय तृतीया का यह पावन दिन

आपके जीवन में कभी न खत्म होने वाली खुशियां लाए।

हर सपना सच हो और हर रास्ता आसान बने।

आपके घर में सदा समृद्धि का वास रहे।

5.

इस अक्षय तृतीया पर दिल से यही दुआ है,

आपकी हर कोशिश रंग लाए और हर दिन खास बने।

रिश्तों में प्यार और जीवन में सुकून बना रहे।

खुशियों की रोशनी हमेशा आपके साथ चले।

6.

अक्षय तृतीया की शुभ बेला में

आपके जीवन का हर पल शुभ और मंगलमय हो।

हर नई शुरुआत आपको सफलता तक ले जाए।

आपका जीवन खुशियों से भरा रहे।

7.

यह पावन पर्व आपके जीवन में

नई उम्मीदों और खुशियों का संचार करे।

हर मुश्किल आसान हो और हर लक्ष्य पूरा हो।

आपके घर में हमेशा सुख-शांति बनी रहे।

8.

अक्षय तृतीया का दिन यह संदेश देता है

कि सच्ची खुशी बांटने में ही मिलती है।

आपका जीवन प्रेम और विश्वास से भरा रहे।

हर दिन आपके लिए नई खुशियां लेकर आए।

9.

इस शुभ अवसर पर कामना है

कि आपके जीवन में कभी कमी न आए।

हर दिन तरक्की और सफलता का हो।

आपका भविष्य उज्ज्वल और सुरक्षित रहे।

10.

अक्षय तृतीया के इस पावन दिन पर

आपके जीवन में हर सुख स्थायी हो जाए।

हर दुख दूर हो और हर खुशी पास आए।

आपका जीवन खुशियों से जगमगाता रहे।

अक्षय तृतीया के लिए कोट्स संदेश- 11.

अक्षय तृतीया सिखाती है कि हर शुभ कर्म का फल अक्षय होता है।

सच्ची नीयत से किया गया प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता।

12.

यह पर्व याद दिलाता है कि समृद्धि सिर्फ धन में नहीं होती।

दिल की शांति और रिश्तों का प्यार ही असली संपत्ति है।

13.

अक्षय तृतीया नई शुरुआत का प्रतीक है।

हर कदम आपको सफलता की ओर ले जाए।

14.

सकारात्मक सोच और अच्छे कर्म ही जीवन को समृद्ध बनाते हैं।

यही इस पावन दिन का सबसे बड़ा संदेश है।

15.

जहां विश्वास और मेहनत साथ हों।

वहां हर दिन अक्षय तृतीया जैसा बन जाता है।

16.

अक्षय तृतीया हमें सिखाती है कि देना ही सबसे बड़ा धन है।

दान और सेवा से ही जीवन में सच्ची खुशियां आती हैं।

17.

हर नया दिन एक अवसर है कुछ अच्छा करने का।

अक्षय तृतीया इस भावना को और मजबूत बनाती है।

18.

समृद्धि वही है जहां संतोष और प्रेम का वास हो।

यही जीवन को पूर्ण बनाता है।

19.

अच्छे कर्मों की शुरुआत कभी भी की जा सकती है।

अक्षय तृतीया इसे करने का सबसे शुभ अवसर है।

20.

खुशियां तब बढ़ती हैं जब उन्हें बांटा जाता है।

यही इस पर्व की सबसे सुंदर सीख है।

एक लाइन वाले शुभकामना मैसेज- 21. अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं, आपके जीवन में सुख-समृद्धि बनी रहे।

22. इस पावन दिन पर मां लक्ष्मी आपकी हर मनोकामना पूरी करें।

23. आपके घर में हमेशा खुशियों और धन-धान्य की बरसात हो।

24. अक्षय तृतीया आपके जीवन में नई उम्मीदें लेकर आए।

25. आपके जीवन में हर दिन सफलता और समृद्धि बनी रहे।

26. इस शुभ दिन पर आपके सभी सपने पूरे हों।

27. आपके जीवन में कभी भी खुशियों की कमी न हो।

28. मां लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे।

29. अक्षय तृतीया आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आए।