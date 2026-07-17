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Shayari in Hindi: चाय, सुकून और 30 सुंदर शायरियां... वीकेंड के लिए और क्या चाहिए?

By Shubhangi Gupta
लाइव हिन्दुस्तान
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पूरे सप्ताह की भागदौड़ के बाद वीकेंड सुकून और मुस्कान लेकर आता है। अगर आप भी अपने वीकेंड को खास बनाना चाहते हैं, तो ये 30 खूबसूरत शायरियां आपका दिल खुश कर देंगी।

Shayari in Hindi: चाय, सुकून और 30 सुंदर शायरियां... वीकेंड के लिए और क्या चाहिए?

हफ्ते भर काम, पढ़ाई और जिम्मेदारियों में बीत जाता है। ऐसे में वीकेंड का इंतजार लगभग हर किसी को रहता है। यही वह समय होता है, जब लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताते हैं, मनपसंद काम करते हैं या बस आराम करना पसंद करते हैं। अगर इस सुकून भरे समय में कुछ खूबसूरत शब्द भी साथ मिल जाएं, तो वीकेंड का आनंद और बढ़ जाता है।

शायरी सिर्फ दिल की बात कहने का तरीका नहीं होती, बल्कि यह अच्छे मूड को और भी बेहतर बना देती है। अगर आप अपने करीबियों को वीकेंड की शुभकामनाएं देना चाहते हैं, तो ये 30 वीकेंड स्पेशल शायरियां आपके काम आएंगी।

1.

सप्ताह भर की थकान को आज दूर जाने दो,

वीकेंड है, दिल को खुलकर मुस्कुराने दो।

2.

आज ना घड़ी देखो, ना काम का हिसाब,

वीकेंड आया है लेकर सुकून का जवाब।

3.

थोड़ा आराम, थोड़ी हंसी,

यही तो है वीकेंड की असली खुशी।

4.

दो दिन खुद के नाम कर लो,

जिंदगी को थोड़ा आसान कर लो।

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5.

चाय की चुस्की, अपनों का साथ,

वीकेंड बना देता है हर पल खास।

6.

आज बस मुस्कुराने की वजह ढूंढो,

बाकी बातें अगले सप्ताह पर छोड़ दो।

7.

वीकेंड कहता है,

आज बस खुश रहो।

8.

जो पल अपने हों, वही सबसे खास होते हैं,

वीकेंड ऐसे ही एहसास देता है।

9.

थकान को अलविदा कह दो,

खुशियों को गले लगा लो।

10.

वीकेंड आया है,

दिल ने भी छुट्टी मना ली।

11.

दो दिन की राहत भी बड़ी बात होती है,

यही तो वीकेंड की सौगात होती है।

12.

जिंदगी का मजा लेना है,

तो वीकेंड को जी भरकर जीना है।

13.

काम फिर शुरू हो जाएगा,

आज का दिन बस मुस्कुराएगा।

14.

हर सप्ताह का सबसे प्यारा मेहमान,

वीकेंड करता है सबका सम्मान।

15.

आराम भी जरूरी है,

तभी तो सफर खूबसूरत है।

16.

आज दिल की सुनो,

बाकी दुनिया कल देख लेना।

17.

सुकून वहीं मिलता है,

जहां वीकेंड और अपने साथ हों।

18.

थोड़ी धूप, थोड़ी हवा,

वीकेंड का यही है मजा।

19.

खुद को भी थोड़ा समय दिया करो,

वीकेंड इसी के लिए तो आता है।

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20.

आज बस खुश रहना है,

यही वीकेंड का सबसे बड़ा काम है।

21.

हर मुस्कान की वजह बन जाए,

ऐसा हो आपका वीकेंड।

22.

चिंताओं को थोड़ा आराम दो,

दिल को खुला आसमान दो।

23.

वीकेंड की सुबह,

मन में नई उमंग।

24.

सुकून के दो पल,

पूरे सप्ताह की ताकत बन जाते हैं।

25.

आज बस अपने लिए जियो,

यही सबसे खूबसूरत तोहफा है।

26.

हंसी से भर जाए हर शाम,

ऐसा हो आपका वीकेंड।

27.

आराम का भी अपना अलग ही मजा है,

वीकेंड यही सिखा जाता है।

ये भी पढ़ें:रिमझिम फुहारों के साथ भेजिए प्यार भरी ये 30 शायरियां

28.

वीकेंड आया है,

अब दिल भी मुस्कुरा रहा है।

29.

हर नई सुबह खुशियां लाए,

हर वीकेंड यादगार बन जाए।

30.

दो दिन की छुट्टी सही,

लेकिन खुशियां भरपूर मिले यही दुआ है।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta

परिचय एवं अनुभव

शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।


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शैक्षणिक पृष्ठभूमि

शुभांगी ने जर्नलिज्म के साथ-साथ एल.एल.बी की पढ़ाई भी की है, जिससे उनके कंटेंट में तथ्यात्मक मजबूती और संतुलित दृष्टिकोण देखने को मिलता है। वह पत्रकारिता को सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि समाज से जुड़ने और लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम मानती हैं।

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