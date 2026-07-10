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Shayari in Hindi: जब बारिश हो और दिल किसी को याद करे, तब काम आएंगी ये 30 शायरियां

By Shubhangi Gupta
लाइव हिन्दुस्तान
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बारिश की बूंदें और प्यार का एहसास, दोनों साथ हों तो हर पल खास बन जाता है। अगर आप भी अपने दिल की बात शायरी के जरिए कहना चाहते हैं, तो ये 30 खूबसूरत शायरियां आपके लिए हैं।

Shayari in Hindi: जब बारिश हो और दिल किसी को याद करे, तब काम आएंगी ये 30 शायरियां

बारिश का मौसम अपने साथ सिर्फ ठंडी हवाएं और भीगी फुहारें ही नहीं लाता, बल्कि दिल में छिपी भावनाओं को भी जगा देता है। जब आसमान से गिरती बूंदें चेहरे को छूती हैं, तो कई लोगों को अपने किसी खास की याद आने लगती है। यही वजह है कि बारिश और प्यार का रिश्ता हमेशा से बेहद खास माना जाता है।

इस मौसम में हाथों में हाथ लेकर टहलना, एक छतरी में साथ भीगना या दूर रहकर भी किसी को याद करना, हर एहसास और भी खूबसूरत लगने लगता है। अगर आप भी इस मौसम में अपने साथी को कुछ खास कहना चाहते हैं, तो ये रोमांटिक शायरियां आपके दिल की बात आसान शब्दों में बयां कर देंगी।

1.

बारिश की हर बूंद कहती है,

तुम साथ हो तो हर मौसम प्यारा है।

2.

भीगते मौसम में बस एक दुआ है,

हर जन्म में तेरा ही साथ मिले।

3.

बरसात आई, तेरी याद भी साथ लाई,

दिल ने फिर तेरी तस्वीर सजाई।

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4.

बारिश की बूंदों में तेरा नाम सुनाई देता है,

हर मौसम में बस तू ही दिखाई देता है।

5.

छतरी छोटी पड़ गई,

जब तेरे प्यार ने मुझे घेर लिया।

6.

बारिश रुक भी जाए,

तेरी यादें कभी नहीं रुकतीं।

7.

भीगी सड़कें, ठंडी हवा,

बस तेरे साथ की कमी खला।

8.

बारिश का मौसम और तेरा साथ,

यही है मेरे दिल की सबसे बड़ी बात।

9.

बूंदों ने आज फिर याद दिलाया,

किसी ने दिल से हमें चाहा।

10.

हर फुहार में तेरा एहसास मिलता है,

दिल को जीने का विश्वास मिलता है।

11.

मौसम भी तेरी तरह प्यारा लगता है,

जब बारिश में तेरा ख्याल आता है।

12.

तेरी मुस्कान और बारिश की बूंदें,

दोनों दिल को सुकून देती हैं।

13.

आज बादल भी तेरे नाम का गीत गा रहे हैं।

14.

भीगना अच्छा लगता है,

अगर साथ तेरा हो।

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15.

बारिश की खुशबू में,

तेरी याद घुल जाती है।

16.

हर बूंद एक कहानी कहती है,

जिसमें बस तू और मैं होते हैं।

17.

बारिश की रात और तेरा ख्याल,

दिल को कर देता है बेहाल।

18.

भीगे मौसम में इश्क और भी गहरा हो जाता है।

19.

तेरी यादों की बारिश कभी थमती नहीं।

20.

दिल ने हर बूंद से तेरा पता पूछा।

21.

बारिश में हाथ थाम लो,

सफर खूबसूरत हो जाएगा।

22.

तेरी हंसी बारिश से भी ज्यादा प्यारी लगती है।

23.

भीगे रास्तों पर तेरे साथ चलना ही मेरी मंजिल है।

24.

जब तुम साथ होते हो,

हर मौसम सावन बन जाता है।

25.

बारिश की हर शाम तेरे नाम।

26.

तेरे बिना बारिश भी अधूरी लगती है।

27.

दिल की धड़कन और बारिश की बूंदें,

दोनों एक ही धुन सुनाती हैं।

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28.

तेरी यादों का मौसम कभी नहीं बदलता।

29.

बारिश में इश्क की खुशबू और भी बढ़ जाती है।

30.

बारिश थम जाएगी,

लेकिन तुझसे मेरा प्यार कभी नहीं थमेगा।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta

परिचय एवं अनुभव

शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।


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शुभांगी ने जर्नलिज्म के साथ-साथ एल.एल.बी की पढ़ाई भी की है, जिससे उनके कंटेंट में तथ्यात्मक मजबूती और संतुलित दृष्टिकोण देखने को मिलता है। वह पत्रकारिता को सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि समाज से जुड़ने और लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम मानती हैं।

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