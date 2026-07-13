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Shayari in Hindi: उदासी नहीं, जोश से शुरू होगा सोमवार... पढ़िए ये 30 शायरियां

By Shubhangi Gupta
लाइव हिन्दुस्तान
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Motivation Shayari in Hindi: अगर सोमवार की शुरुआत पूरे जोश और सकारात्मक सोच के साथ करना चाहते हैं, तो ये 30 प्रेरणादायक शायरियां आपका उत्साह बढ़ाने में मदद करेंगी और पूरे सप्ताह के लिए नई एनर्जी देंगी।

Shayari in Hindi: उदासी नहीं, जोश से शुरू होगा सोमवार... पढ़िए ये 30 शायरियां

सोमवार सिर्फ एक नया दिन नहीं, बल्कि पूरे सप्ताह की नई शुरुआत भी होता है। कई लोगों के लिए यह दिन छुट्टियों के बाद काम पर लौटने का संकेत होता है, इसलिए इसे थोड़ा मुश्किल भी माना जाता है। लेकिन अगर दिन की शुरुआत पॉजिटिव सोच और अच्छे विचारों के साथ हो, तो हर चुनौती आसान लगने लगती है।

कुछ मोटिवेशनल शब्द मन में नया उत्साह भर देते हैं और पूरे दिन काम करने की एनर्जी देते हैं। अगर आप भी अपने सप्ताह की शुरुआत जोश और आत्मविश्वास के साथ करना चाहते हैं या अपने दोस्तों, परिवार और साथ काम करने वालों को प्रेरित करना चाहते हैं, तो ये 30 शायरियां आपके लिए हैं।

1.

नई सुबह है, नया सफर है,

हर कदम पर सफलता का असर है।

2.

सोमवार की शुरुआत मुस्कान से करो,

हर सपना पूरे विश्वास से पूरा करो।

3.

मंजिल उन्हीं को मिलती है,

जो हर दिन नई कोशिश करते हैं।

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4.

आज का प्रयास,

कल की सबसे बड़ी जीत बनेगा।

5.

हर सुबह एक नया मौका है,

इसे पूरे दिल से अपनाओ।

6.

थकना मना है,

क्योंकि मंजिल अभी बाकी है।

7.

मेहनत की राह पर चलते रहो,

कामयाबी खुद रास्ता पूछेगी।

8.

हर सोमवार कहता है,

फिर से शुरुआत करो।

9.

सपनों को उड़ान दो,

डर को पहचान दो।

10.

आज का दिन आपका है,

इसे खास बना दीजिए।

11.

छोटे कदम भी बड़ी मंजिल तक पहुंचाते हैं।

12.

हार मत मानो,

हर नया दिन नई उम्मीद लाता है।

13.

जो खुद पर भरोसा रखते हैं,

वही आगे बढ़ते हैं।

14.

सूरज रोज उगता है,

आप भी रोज नई उम्मीद जगाइए।

15.

हर चुनौती एक नया सबक देती है।

ये भी पढ़ें:हौसलों की आग जलती रहे…सफलता और रोजाना प्रेरणा के लिए पढ़ें 20+ मोटिवेशनल शायरी

16.

रास्ता कठिन हो सकता है,

लेकिन मंजिल खूबसूरत होगी।

17.

आज मेहनत कर लो,

कल आराम खुद मिल जाएगा।

18.

सपने देखने से नहीं,

उन्हें पूरा करने से खुशी मिलती है।

19.

हर सुबह सफलता की नई कहानी लिखो।

20.

आत्मविश्वास सबसे बड़ी ताकत है।

21.

जो रुकते नहीं,

वही जीतते हैं।

22.

आज की मेहनत,

कल की पहचान बनेगी।

23.

खुद को हर दिन बेहतर बनाते रहो।

24.

उम्मीद कभी मत छोड़ो,

यही सफलता की पहली सीढ़ी है।

25.

आज का सोमवार,

नई शुरुआत का त्योहार।

26.

मुश्किलें सिर्फ हिम्मत की परीक्षा लेती हैं।

ये भी पढ़ें:रिमझिम फुहारों के साथ भेजिए प्यार भरी ये 30 शायरियां

27.

हर नया सप्ताह,

नई सफलता लेकर आता है।

28.

अपने लक्ष्य से नजर मत हटाओ।

29.

मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता।

30.

आज मुस्कुराकर शुरुआत करो,

पूरा सप्ताह शानदार बीतेगा।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta

परिचय एवं अनुभव

शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।


करियर का सफर

लाइव हिंदुस्तान में शुभांगी लाइफस्टाइल टीम का हिस्सा हैं, जहां वह हेल्थ, फिटनेस, फैशन, ब्यूटी, फूड और रिश्तों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर लगातार पाठक-केंद्रित कंटेंट तैयार कर रही हैं।


विशेषज्ञता

शुभांगी की लेखन शैली की खास बात यह है कि वह जटिल विषयों को भी बेहद सरल और समझने योग्य भाषा में प्रस्तुत करती हैं। उनका मानना है कि अच्छी पत्रकारिता केवल जानकारी देने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर और आसान बनाने में भी सहायक होनी चाहिए। इसी सोच के साथ वह एक्सपर्ट्स की राय, रिसर्च और अपने व्यक्तिगत अनुभवों को जोड़कर ऐसे ‘हैंडी टिप्स’ साझा करती हैं जिनसे पाठक खुद को सीधे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं।


पुरस्कार

लाइव हिंदुस्तान में काम करते हुए शुभांगी को ज्यादा रीडर एंगेजमेंट के लिए मंथली अवॉर्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो उनके कंटेंट की लोकप्रियता और प्रभाव को दर्शाता है। डिजिटल ट्रेंड्स और ऑडियंस की पसंद को समझना उनकी बड़ी ताकत है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

शुभांगी ने जर्नलिज्म के साथ-साथ एल.एल.बी की पढ़ाई भी की है, जिससे उनके कंटेंट में तथ्यात्मक मजबूती और संतुलित दृष्टिकोण देखने को मिलता है। वह पत्रकारिता को सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि समाज से जुड़ने और लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम मानती हैं।

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