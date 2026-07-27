Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Shayari in Hindi: मंडे ब्लूज दूर करेंगी ये 30 शायरियां, चेहरे पर आ जाएगी मुस्कान

By Shubhangi Gupta
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

सोमवार का नाम सुनते ही कई लोगों का मन थोड़ा उदास हो जाता है। अगर आपका भी यही हाल है, तो ये 30 मंडे ब्लूज शायरियां आपके चेहरे पर मुस्कान ला सकती हैं।

Monday Blues Shayari to make your day feel better
मंडे ब्लूज दूर कर देंगी ये 30 शायरियां, एक बार जरूर पढ़ें

शनिवार और रविवार की छुट्टी कब खत्म हो जाती है, इसका पता ही नहीं चलता। फिर आता है सोमवार, जिसे कई लोग नए काम की शुरुआत तो मानते हैं, लेकिन कुछ लोग इसे सबसे मुश्किल दिन भी समझते हैं। जल्दी उठना, दफ्तर या पढ़ाई की तैयारी और पूरे हफ्ते की जिम्मेदारियां कई बार मन को थोड़ा भारी कर देती हैं। ऐसे में अगर दिन की शुरुआत हल्की मुस्कान और कुछ प्यारी शायरियों के साथ हो, तो सोमवार भी आसान लग सकता है। यहां पढ़िए 30 ऐसी मंडे ब्लूज शायरियां, जो आपके मन को हल्का करेंगी और सोमवार को थोड़ा खास बना देंगी।

1. रविवार तो पलक झपकते गुजर गया,

सोमवार फिर से दरवाजे पर खड़ा मिल गया।

2. अलार्म बोला उठो, सपना बोला सो जाओ,

सोमवार बोला, अब बहाने छोड़ आओ।

3. रविवार की याद अभी बाकी है,

सोमवार की जिम्मेदारी सामने खड़ी है।

ये भी पढ़ें:लवर का बन जाएगा दिन जब उन्हें भेजेंगे रोमांटिक गुड मॉर्निंग शायरी, यहां से चुनें

4. छुट्टियों की मुस्कान कहीं खो जाती है,

जब सोमवार सुबह दस्तक दे जाती है।

5. मन तो कहता है छुट्टी और मिल जाए,

लेकिन सोमवार हर बार समय पर आ जाए।

6. रविवार की चाय अभी याद है,

सोमवार की भागदौड़ तैयार है।

7. सोमवार का नाम सुनते ही,

तकिया भी छोड़ने का मन नहीं करता।

8. हर सोमवार यही कहानी होती है,

नींद सबसे बड़ी मेहरबानी होती है।

9. रविवार के सपने प्यारे थे,

सोमवार के अलार्म सबसे न्यारे थे।

10. नींद से दोस्ती गहरी है,

लेकिन सोमवार की जल्दी भी जरूरी है।

11. सोमवार आया मुस्कुराकर,

हम बोले थोड़ा धीरे आकर।

12. छुट्टी की यादें साथ हैं,

लेकिन काम भी अब पास हैं।

13. मन उदास है थोड़ा-सा आज,

फिर भी शुरू करेंगे नए अंदाज।

14. सोमवार का चेहरा चाहे सख्त लगे,

नई शुरुआत का मौका भी यही बने।

15. अलार्म से रोज शिकायत रहती है,

सोमवार से थोड़ी नाराजगी रहती है।

16. हर नया हफ्ता नई उम्मीद लाता है,

सोमवार बस यही समझाता है।

ये भी पढ़ें:जीवन में सबसे अमीर...यहां पढ़िए गहरे विचारों वाली 25 शायरियां

17. मुस्कुराकर दिन की शुरुआत करो,

सोमवार को भी अपना दोस्त बना लो।

18. चाय की एक प्याली हो जाए,

सोमवार भी थोड़ा आसान हो जाए।

19. रविवार गया तो क्या हुआ,

नया सपना सोमवार लाया।

20. थोड़ी मेहनत, थोड़ा आराम,

ऐसे ही कटेगा हर सोमवार का नाम।

21. नींद कहती रही थोड़ा और सो जाओ,

सोमवार बोला अब बाहर भी आओ।

22. काम की राह में चलना है,

सोमवार से क्या डरना है।

23. मुस्कान साथ रखिए हर बार,

हल्का लगेगा सोमवार।

24. हर हफ्ते की यही पहचान,

सोमवार से होती नई उड़ान।

25. छुट्टी गई तो गम कैसा,

आने वाला रविवार भी तो अपना है।

26. सुबह की धूप यही कहती है,

सोमवार भी अच्छा बीत सकता है।

27. हौसला रखो और मुस्कुराओ,

सोमवार को भी खास बनाओ।

ये भी पढ़ें:जीवन में सबसे अमीर...यहां पढ़िए गहरे विचारों वाली 25 शायरियां

28. मन नहीं है फिर भी चलना है,

सोमवार को आखिर संभलना है।

29. जो सोमवार से दोस्ती कर लेता है,

वह पूरे हफ्ते मुस्कुराता रहता है।

30. हर सोमवार नई किताब का पहला पन्ना है,

इसे मुस्कान के साथ लिखना ही सबसे अच्छा है।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta

परिचय एवं अनुभव

शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।


करियर का सफर

लाइव हिंदुस्तान में शुभांगी लाइफस्टाइल टीम का हिस्सा हैं, जहां वह हेल्थ, फिटनेस, फैशन, ब्यूटी, फूड और रिश्तों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर लगातार पाठक-केंद्रित कंटेंट तैयार कर रही हैं।


विशेषज्ञता

शुभांगी की लेखन शैली की खास बात यह है कि वह जटिल विषयों को भी बेहद सरल और समझने योग्य भाषा में प्रस्तुत करती हैं। उनका मानना है कि अच्छी पत्रकारिता केवल जानकारी देने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर और आसान बनाने में भी सहायक होनी चाहिए। इसी सोच के साथ वह एक्सपर्ट्स की राय, रिसर्च और अपने व्यक्तिगत अनुभवों को जोड़कर ऐसे ‘हैंडी टिप्स’ साझा करती हैं जिनसे पाठक खुद को सीधे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं।


पुरस्कार

लाइव हिंदुस्तान में काम करते हुए शुभांगी को ज्यादा रीडर एंगेजमेंट के लिए मंथली अवॉर्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो उनके कंटेंट की लोकप्रियता और प्रभाव को दर्शाता है। डिजिटल ट्रेंड्स और ऑडियंस की पसंद को समझना उनकी बड़ी ताकत है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

शुभांगी ने जर्नलिज्म के साथ-साथ एल.एल.बी की पढ़ाई भी की है, जिससे उनके कंटेंट में तथ्यात्मक मजबूती और संतुलित दृष्टिकोण देखने को मिलता है। वह पत्रकारिता को सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि समाज से जुड़ने और लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम मानती हैं।

और पढ़ें
Relationship Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।