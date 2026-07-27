Shayari in Hindi: मंडे ब्लूज दूर करेंगी ये 30 शायरियां, चेहरे पर आ जाएगी मुस्कान
सोमवार का नाम सुनते ही कई लोगों का मन थोड़ा उदास हो जाता है। अगर आपका भी यही हाल है, तो ये 30 मंडे ब्लूज शायरियां आपके चेहरे पर मुस्कान ला सकती हैं।
शनिवार और रविवार की छुट्टी कब खत्म हो जाती है, इसका पता ही नहीं चलता। फिर आता है सोमवार, जिसे कई लोग नए काम की शुरुआत तो मानते हैं, लेकिन कुछ लोग इसे सबसे मुश्किल दिन भी समझते हैं। जल्दी उठना, दफ्तर या पढ़ाई की तैयारी और पूरे हफ्ते की जिम्मेदारियां कई बार मन को थोड़ा भारी कर देती हैं। ऐसे में अगर दिन की शुरुआत हल्की मुस्कान और कुछ प्यारी शायरियों के साथ हो, तो सोमवार भी आसान लग सकता है। यहां पढ़िए 30 ऐसी मंडे ब्लूज शायरियां, जो आपके मन को हल्का करेंगी और सोमवार को थोड़ा खास बना देंगी।
1. रविवार तो पलक झपकते गुजर गया,
सोमवार फिर से दरवाजे पर खड़ा मिल गया।
2. अलार्म बोला उठो, सपना बोला सो जाओ,
सोमवार बोला, अब बहाने छोड़ आओ।
3. रविवार की याद अभी बाकी है,
सोमवार की जिम्मेदारी सामने खड़ी है।
4. छुट्टियों की मुस्कान कहीं खो जाती है,
जब सोमवार सुबह दस्तक दे जाती है।
5. मन तो कहता है छुट्टी और मिल जाए,
लेकिन सोमवार हर बार समय पर आ जाए।
6. रविवार की चाय अभी याद है,
सोमवार की भागदौड़ तैयार है।
7. सोमवार का नाम सुनते ही,
तकिया भी छोड़ने का मन नहीं करता।
8. हर सोमवार यही कहानी होती है,
नींद सबसे बड़ी मेहरबानी होती है।
9. रविवार के सपने प्यारे थे,
सोमवार के अलार्म सबसे न्यारे थे।
10. नींद से दोस्ती गहरी है,
लेकिन सोमवार की जल्दी भी जरूरी है।
11. सोमवार आया मुस्कुराकर,
हम बोले थोड़ा धीरे आकर।
12. छुट्टी की यादें साथ हैं,
लेकिन काम भी अब पास हैं।
13. मन उदास है थोड़ा-सा आज,
फिर भी शुरू करेंगे नए अंदाज।
14. सोमवार का चेहरा चाहे सख्त लगे,
नई शुरुआत का मौका भी यही बने।
15. अलार्म से रोज शिकायत रहती है,
सोमवार से थोड़ी नाराजगी रहती है।
16. हर नया हफ्ता नई उम्मीद लाता है,
सोमवार बस यही समझाता है।
17. मुस्कुराकर दिन की शुरुआत करो,
सोमवार को भी अपना दोस्त बना लो।
18. चाय की एक प्याली हो जाए,
सोमवार भी थोड़ा आसान हो जाए।
19. रविवार गया तो क्या हुआ,
नया सपना सोमवार लाया।
20. थोड़ी मेहनत, थोड़ा आराम,
ऐसे ही कटेगा हर सोमवार का नाम।
21. नींद कहती रही थोड़ा और सो जाओ,
सोमवार बोला अब बाहर भी आओ।
22. काम की राह में चलना है,
सोमवार से क्या डरना है।
23. मुस्कान साथ रखिए हर बार,
हल्का लगेगा सोमवार।
24. हर हफ्ते की यही पहचान,
सोमवार से होती नई उड़ान।
25. छुट्टी गई तो गम कैसा,
आने वाला रविवार भी तो अपना है।
26. सुबह की धूप यही कहती है,
सोमवार भी अच्छा बीत सकता है।
27. हौसला रखो और मुस्कुराओ,
सोमवार को भी खास बनाओ।
28. मन नहीं है फिर भी चलना है,
सोमवार को आखिर संभलना है।
29. जो सोमवार से दोस्ती कर लेता है,
वह पूरे हफ्ते मुस्कुराता रहता है।
30. हर सोमवार नई किताब का पहला पन्ना है,
इसे मुस्कान के साथ लिखना ही सबसे अच्छा है।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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