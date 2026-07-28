'बरसात का मौसम कुछ यूं आया' पढ़िए 30 दिल छू लेने वाली शायरियां
बारिश का मौसम अपने साथ ठंडी हवा, मिट्टी की खुशबू और ढेर सारी यादें लेकर आता है। अगर आपको भी बरसात पसंद है, तो ये 30 नई शायरियां आपका दिल जीत लेंगी।
बारिश का मौसम सिर्फ मौसम नहीं, बल्कि एहसासों का खूबसूरत सफर होता है। पहली बूंद गिरते ही मिट्टी की खुशबू, ठंडी हवा और बादलों की आवाज मन को सुकून दे देती है। कोई इस मौसम में चाय का मजा लेता है, तो कोई खिड़की के पास बैठकर पुरानी यादों में खो जाता है।
बरसात हर किसी के दिल में अलग एहसास जगाती है और इन्हीं एहसासों को शब्दों में पिरोने का सबसे सुंदर तरीका है शायरी। अगर आप भी बारिश के मौसम को अपने अंदाज में महसूस करना चाहते हैं या किसी अपने के साथ यह मौसम बांटना चाहते हैं, तो पढ़िए बारिश पर लिखी गई 30 नई और खूबसूरत शायरियां।
1.
बारिश की हर बूंद कह रही है आज,
मुस्कुराने का भी होता है एक अलग अंदाज।
2.
बादल आए तो दिल भी खिल गया,
बरसात का मौसम फिर से मिल गया।
3.
बारिश की ठंडी हवा जब छू जाती है,
हर थकान पलभर में दूर हो जाती है।
4.
भीगती सड़कें और चाय का प्याला,
यही तो है बरसात का असली नजारा।
5.
बारिश आई तो मौसम हंस पड़ा,
दिल ने भी खुशियों का गीत छेड़ दिया।
6.
हर बूंद में एक नई कहानी है,
बरसात की अपनी ही रवानी है।
7.
बादलों ने आज फिर दस्तक दी,
खुशियों ने भी खिड़की खोल दी।
8.
बारिश में भीगना अच्छा लगता है,
जब साथ अपनों का मिलता है।
9.
सावन की बूंदें दिल को छू जाती हैं,
पुरानी यादें फिर से जगा जाती हैं।
10.
बरसात का मौसम कुछ यूं आया,
हर सूखा मन भी मुस्कुराया।
11.
भीगी हवा का अलग ही असर है,
हर पल में जैसे नया सफर है।
12.
बारिश का संगीत जब बजता है,
दिल हर गम भूल जाता है।
13.
बूंदों ने छत पर दस्तक दी,
खुशियों ने दिल में जगह ले ली।
14.
बरसात में हर रास्ता प्यारा लगता है,
जब मन में सुकून का उजाला रहता है।
15.
चाय की खुशबू और बारिश का साथ,
बस यही चाहिए हर बरसात।
16.
बादल बरसें या दिल मुस्कुराए,
दोनों ही मौसम खूबसूरत बनाएं।
17.
बारिश की बूंदें कहती हैं चुपके से,
हर दिन जियो दिल खोलकर हंसते से।
18.
सावन आया खुशियां लेकर,
हर आंगन महका प्यार देकर।
19.
बारिश का हर पल खास होता है,
जब मन में विश्वास होता है।
20.
भीगते पेड़ों की हरियाली,
बरसात की सबसे प्यारी लाली।
21.
बारिश आई, ठंडी हवा लाई,
चेहरे पर मुस्कान भी साथ लाई।
22.
बूंदों की आवाज सुनते रहो,
हर पल को खुलकर जीते रहो।
23.
बरसात का मौसम सिखाता है,
हर सूखी धरती भी फिर मुस्कुराती है।
24.
भीगती शाम और प्यारी यादें,
यही हैं बारिश की सबसे सुंदर बातें।
25.
जब बादल दिल से बरसते हैं,
तब रिश्ते और भी निखरते हैं।
26.
बारिश की हर बूंद अनमोल है,
हर पल जीना ही असली मोल है।
27.
बरसात आई तो रंग बिखर गए,
सारे गम जैसे कहीं ठहर गए।
28.
मिट्टी की खुशबू और ठंडी फुहार,
यही है बारिश का सबसे सुंदर उपहार।
29.
बारिश में मुस्कुराना सीख लिया,
हर मौसम को अपनाना सीख लिया।
30.
बूंदों ने दिल का हाल कह दिया,
बरसात ने फिर जीना सिखा दिया।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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