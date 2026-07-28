Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

'बरसात का मौसम कुछ यूं आया' पढ़िए 30 दिल छू लेने वाली शायरियां

By Shubhangi Gupta
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

बारिश का मौसम अपने साथ ठंडी हवा, मिट्टी की खुशबू और ढेर सारी यादें लेकर आता है। अगर आपको भी बरसात पसंद है, तो ये 30 नई शायरियां आपका दिल जीत लेंगी।

30 Romantic Rain Shayari
बारिश में दिल छू लेंगी ये 30 शायरियां

बारिश का मौसम सिर्फ मौसम नहीं, बल्कि एहसासों का खूबसूरत सफर होता है। पहली बूंद गिरते ही मिट्टी की खुशबू, ठंडी हवा और बादलों की आवाज मन को सुकून दे देती है। कोई इस मौसम में चाय का मजा लेता है, तो कोई खिड़की के पास बैठकर पुरानी यादों में खो जाता है।

बरसात हर किसी के दिल में अलग एहसास जगाती है और इन्हीं एहसासों को शब्दों में पिरोने का सबसे सुंदर तरीका है शायरी। अगर आप भी बारिश के मौसम को अपने अंदाज में महसूस करना चाहते हैं या किसी अपने के साथ यह मौसम बांटना चाहते हैं, तो पढ़िए बारिश पर लिखी गई 30 नई और खूबसूरत शायरियां।

1.

बारिश की हर बूंद कह रही है आज,

मुस्कुराने का भी होता है एक अलग अंदाज।

2.

बादल आए तो दिल भी खिल गया,

बरसात का मौसम फिर से मिल गया।

3.

बारिश की ठंडी हवा जब छू जाती है,

हर थकान पलभर में दूर हो जाती है।

ये भी पढ़ें:लवर का बन जाएगा दिन जब उन्हें भेजेंगे रोमांटिक गुड मॉर्निंग शायरी, यहां से चुनें

4.

भीगती सड़कें और चाय का प्याला,

यही तो है बरसात का असली नजारा।

5.

बारिश आई तो मौसम हंस पड़ा,

दिल ने भी खुशियों का गीत छेड़ दिया।

6.

हर बूंद में एक नई कहानी है,

बरसात की अपनी ही रवानी है।

7.

बादलों ने आज फिर दस्तक दी,

खुशियों ने भी खिड़की खोल दी।

8.

बारिश में भीगना अच्छा लगता है,

जब साथ अपनों का मिलता है।

ये भी पढ़ें:जीवन में सबसे अमीर...यहां पढ़िए गहरे विचारों वाली 25 शायरियां

9.

सावन की बूंदें दिल को छू जाती हैं,

पुरानी यादें फिर से जगा जाती हैं।

10.

बरसात का मौसम कुछ यूं आया,

हर सूखा मन भी मुस्कुराया।

11.

भीगी हवा का अलग ही असर है,

हर पल में जैसे नया सफर है।

12.

बारिश का संगीत जब बजता है,

दिल हर गम भूल जाता है।

13.

बूंदों ने छत पर दस्तक दी,

खुशियों ने दिल में जगह ले ली।

14.

बरसात में हर रास्ता प्यारा लगता है,

जब मन में सुकून का उजाला रहता है।

15.

चाय की खुशबू और बारिश का साथ,

बस यही चाहिए हर बरसात।

16.

बादल बरसें या दिल मुस्कुराए,

दोनों ही मौसम खूबसूरत बनाएं।

17.

बारिश की बूंदें कहती हैं चुपके से,

हर दिन जियो दिल खोलकर हंसते से।

18.

सावन आया खुशियां लेकर,

हर आंगन महका प्यार देकर।

19.

बारिश का हर पल खास होता है,

जब मन में विश्वास होता है।

20.

भीगते पेड़ों की हरियाली,

बरसात की सबसे प्यारी लाली।

21.

बारिश आई, ठंडी हवा लाई,

चेहरे पर मुस्कान भी साथ लाई।

22.

बूंदों की आवाज सुनते रहो,

हर पल को खुलकर जीते रहो।

23.

बरसात का मौसम सिखाता है,

हर सूखी धरती भी फिर मुस्कुराती है।

24.

भीगती शाम और प्यारी यादें,

यही हैं बारिश की सबसे सुंदर बातें।

25.

जब बादल दिल से बरसते हैं,

तब रिश्ते और भी निखरते हैं।

26.

बारिश की हर बूंद अनमोल है,

हर पल जीना ही असली मोल है।

ये भी पढ़ें:महादेव की भक्ति में डूबी 30 शायरियां, हर लाइन छू लेगी दिल

27.

बरसात आई तो रंग बिखर गए,

सारे गम जैसे कहीं ठहर गए।

28.

मिट्टी की खुशबू और ठंडी फुहार,

यही है बारिश का सबसे सुंदर उपहार।

29.

बारिश में मुस्कुराना सीख लिया,

हर मौसम को अपनाना सीख लिया।

30.

बूंदों ने दिल का हाल कह दिया,

बरसात ने फिर जीना सिखा दिया।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta

परिचय एवं अनुभव

शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।


करियर का सफर

लाइव हिंदुस्तान में शुभांगी लाइफस्टाइल टीम का हिस्सा हैं, जहां वह हेल्थ, फिटनेस, फैशन, ब्यूटी, फूड और रिश्तों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर लगातार पाठक-केंद्रित कंटेंट तैयार कर रही हैं।


विशेषज्ञता

शुभांगी की लेखन शैली की खास बात यह है कि वह जटिल विषयों को भी बेहद सरल और समझने योग्य भाषा में प्रस्तुत करती हैं। उनका मानना है कि अच्छी पत्रकारिता केवल जानकारी देने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर और आसान बनाने में भी सहायक होनी चाहिए। इसी सोच के साथ वह एक्सपर्ट्स की राय, रिसर्च और अपने व्यक्तिगत अनुभवों को जोड़कर ऐसे ‘हैंडी टिप्स’ साझा करती हैं जिनसे पाठक खुद को सीधे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं।


पुरस्कार

लाइव हिंदुस्तान में काम करते हुए शुभांगी को ज्यादा रीडर एंगेजमेंट के लिए मंथली अवॉर्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो उनके कंटेंट की लोकप्रियता और प्रभाव को दर्शाता है। डिजिटल ट्रेंड्स और ऑडियंस की पसंद को समझना उनकी बड़ी ताकत है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

शुभांगी ने जर्नलिज्म के साथ-साथ एल.एल.बी की पढ़ाई भी की है, जिससे उनके कंटेंट में तथ्यात्मक मजबूती और संतुलित दृष्टिकोण देखने को मिलता है। वह पत्रकारिता को सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि समाज से जुड़ने और लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम मानती हैं।

और पढ़ें
shayari in hindi
Hindi News , Lifestyle News in Hindi , Health News , Recipe , Fashion , Beauty और Fitness से जुड़ी ताज़ा खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।