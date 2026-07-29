Shayari in Hindi: हौसला टूटने लगे, तो पढ़िए खुद पर भरोसा बढ़ाने वाली 30 शायरियां
Shayari in Hindi: जब खुद पर भरोसा मजबूत होता है, तो मुश्किल रास्ते भी आसान लगने लगते हैं। पढ़िए आत्मविश्वास बढ़ाने वाली 30 दमदार शायरियां, जो हर कदम पर आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देंगी।
हर इंसान की जिंदगी में ऐसे पल आते हैं, जब उसे खुद पर ही शक होने लगता है। कभी किसी की बात दिल पर लग जाती है, तो कभी असफलता हिम्मत तोड़ने लगती है। ऐसे समय में अगर कोई चीज सबसे ज्यादा साथ देती है, तो वह है अपना आत्मविश्वास। जब आप खुद पर भरोसा करना सीख लेते हैं, तो बड़ी से बड़ी चुनौती भी छोटी लगने लगती है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं, जो सिर्फ पढ़ने भर से मन में नई ऊर्जा भर देते हैं। अगर आप भी अपने हौसले को मजबूत करना चाहते हैं या किसी अपने को प्रेरित करना चाहते हैं, तो ये 30 आत्मविश्वास से भरी शायरियां जरूर पढ़ें।
1.
मेरी पहचान मेरे शब्द नहीं,
मेरे हौसलों की उड़ान है।
जो खुद पर यकीन रखे,
उसी की अलग पहचान है।
2.
रास्ते बदल सकते हैं,
इरादे नहीं बदलते।
जो खुद पर भरोसा रखते हैं,
वो कभी नहीं हारते।
3.
मैं गिरा जरूर हूं,
लेकिन टूटा नहीं हूं।
हर ठोकर के बाद,
और मजबूत हुआ हूं।
4.
आईना रोज यही कहता है,
खुद पर भरोसा रख।
दुनिया की सोच छोड़,
अपनी मंजिल तक।
5.
डर से दोस्ती छोड़ दी,
हौसलों से नाता जोड़ लिया।
अब मंजिल चाहे जितनी दूर हो,
मैंने चलना नहीं छोड़ा।
6.
जो खुद को पहचान गया,
वही दुनिया जीत गया।
7.
उम्मीदों की लौ जलाए रख,
सपनों को जिंदा बनाए रख।
8.
कदम छोटे सही,
लेकिन रुकना नहीं चाहिए।
9.
मेहनत की आवाज,
एक दिन दुनिया जरूर सुनेगी।
10.
अपनी ताकत पहचानो,
दुनिया खुद पहचान जाएगी।
11.
हौसले बुलंद हों,
तो किस्मत भी साथ देती है।
12.
जो खुद से जीत गया,
उसे कोई हरा नहीं सकता।
13.
मंजिल उन्हीं को मिलती है,
जो रास्ते खुद बनाते हैं।
14.
आज की मेहनत,
कल की पहचान बनेगी।
15.
मैं अपनी कहानी,
खुद लिखने निकला हूं।
16.
दूसरों से नहीं,
आज खुद से बेहतर बनना है।
17.
हवा के खिलाफ चलना,
मेरी आदत बन चुकी है।
18.
सपनों की कीमत वही जानता है,
जो उन्हें पूरा करने निकला हो।
19.
हार सिर्फ एक पड़ाव है,
मंजिल नहीं।
20.
मेरी उड़ान को मत रोक,
आसमान अभी बाकी है।
21.
खामोशी से मेहनत कर,
सफलता खुद शोर मचाएगी।
22.
जो आज हंस रहे हैं,
कल वही तालियां बजाएंगे।
23.
अपनी राह खुद चुनो,
दूसरों के कदम मत गिनो।
24.
हिम्मत रखने वालों के लिए,
कोई रास्ता बंद नहीं होता।
25.
वक्त बदले या ना बदले,
मेरा भरोसा नहीं बदलेगा।
26.
मुझे गिराने वालों का शुक्रिया,
इन्होंने उड़ना सिखा दिया।
27.
मेरी ताकत मेरी सोच है,
यही मेरी सबसे बड़ी जीत है।
28.
जो खुद पर यकीन करता है,
वो हर दिन नया इतिहास लिखता है।
29.
हर सुबह खुद से कहो,
मैं हर चुनौती से बड़ा हूं।
30.
जब भरोसा खुद पर हो,
तो किस्मत भी रास्ता बदल देती है।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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