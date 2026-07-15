Shayari in Hindi: पति का गुस्सा करना है दूर? काम आएंगी ये 30 प्यार भरी शायरियां
अगर आपके पति किसी बात से नाराज हैं और आप उन्हें प्यार भरे शब्दों से मनाना चाहती हैं, तो ये दिल को छू लेने वाली 30 शायरियां आपके रिश्ते में फिर से मिठास घोल सकती हैं।
रिश्तों में छोटी-छोटी नाराजगी होना बिल्कुल नॉर्मल है। कई बार गुस्सा ज्यादा देर तक इसलिए बना रहता है क्योंकि कोई भी पहले अपनी बात प्यार से कहने की पहल नहीं करता। ऐसे समय में दिल से निकले कुछ सच्चे शब्द दूरियों को कम कर सकते हैं। अगर आपके पति किसी बात से नाराज हैं और आप बिना बहस किए उन्हें मनाना चाहती हैं, तो एक प्यारी शायरी अच्छा माध्यम बन सकती है।
यह सामने वाले को यह एहसास दिलाती है कि रिश्ता आपके लिए कितना खास है। यहां दी गई शायरियां प्यार, अपनापन और माफी के भाव से भरी हैं, जिन्हें आप संदेश के रूप में भेज सकती हैं या सीधे भी सुना सकती हैं।
1.
तुम्हारी खामोशी भी मुझसे बातें करती है,
बस एक मुस्कान दे दो, मेरी दुनिया संवरती है।
2.
नाराजगी अगर है तो कह भी दो,
खामोशी से दिल को यूं सजा मत दो।
3.
गलतियां इंसानों से ही होती हैं,
माफ कर दो, रिश्ते मोहब्बत से ही चलते हैं।
4.
तुम रूठे हो तो घर भी सूना लगता है,
तुम्हारे बिना हर पल अधूरा लगता है।
5.
गुस्सा जितना भी हो, प्यार उससे बड़ा है,
हमारा रिश्ता हर नाराजगी से खड़ा है।
6.
तुम्हारी मुस्कान मेरी सबसे प्यारी जीत है,
उसी के लिए हर बार झुकना भी मंजूर है।
7.
दिल से बस इतनी सी गुजारिश है,
फिर से पहले जैसी एक मुस्कान दे दो।
8.
तुम्हारे बिना हर खुशी अधूरी लगती है,
तुम साथ हो तो हर मुश्किल छोटी लगती है।
9.
अगर मेरी बात से दिल दुखा है,
तो माफ करना, इरादा कभी ऐसा नहीं था।
10.
नाराज मत रहा करो यूं,
तुम्हारी हंसी ही मेरी सबसे बड़ी खुशी है।
11.
रिश्ता जीतना है, बहस नहीं,
चलो फिर से मुस्कुरा लेते हैं।
12.
तुम्हारा गुस्सा भी अपना लगता है,
बस ज्यादा देर तक अच्छा नहीं लगता।
13.
हर सुबह तुम्हारे साथ शुरू हो,
यही मेरी सबसे प्यारी दुआ है।
14.
दिल की बात शब्दों में कह रही हूं,
मुझे फिर से अपना वही साथी बना लो।
15.
दूरी अच्छी नहीं लगती,
चलो आज सारी शिकायतें भूल जाते हैं।
16.
तुम्हारी एक मुस्कान,
मेरे पूरे दिन को खूबसूरत बना देती है।
17.
रिश्ते माफी से और मजबूत होते हैं,
आओ फिर से साथ चलें।
18.
तुम्हारी नाराजगी से ज्यादा,
तुम्हारी कमी सताती है।
19.
हर गलती सुधारने का मौका मिलना चाहिए,
अपने रिश्ते को भी एक मौका दे दो।
20.
तुम्हारा साथ मेरी सबसे बड़ी ताकत है,
मुझसे यूं दूर मत हो।
21.
हर बात का हल मिल जाता है,
बस दिल में प्यार बना रहना चाहिए।
22.
तुम्हारी चुप्पी बहुत कुछ कह जाती है,
लेकिन तुम्हारी हंसी सब ठीक कर देती है।
23.
तुमसे ही मेरी हर खुशी जुड़ी है,
अब गुस्सा छोड़कर मुस्कुरा भी दो।
24.
हर शाम तुम्हारे नाम हो,
बस इतनी सी मेरी चाहत है।
25.
नाराजगी कुछ पल की होती है,
मोहब्बत उम्रभर की।
26.
तुम्हारे बिना हर खुशी फीकी लगती है,
चलो फिर से साथ हंसते हैं।
27.
दिल की बात दिल तक पहुंच जाए,
बस इतनी सी उम्मीद है।
28.
तुम हो तो हर रास्ता आसान लगता है,
तुम बिन सब अधूरा लगता है।
29.
माफी मांगने से कोई छोटा नहीं होता,
रिश्ता जरूर बड़ा हो जाता है।
30.
चलो फिर से शुरुआत करते हैं,
नाराजगी छोड़कर प्यार की बात करते हैं।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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