गुस्साए पति के लिए दिल को छू जाने वाले 25+ सॉरी मैसेज, गुस्सा भूलकर जताने लगेंगे प्यार

संक्षेप: पति-पत्नी के बीच प्यार के साथ लड़ाई होना भी आम बात है। अगर आपके पतिदेव रूठ गए हैं, तो उन्हें मनाने के लिए कुछ खूबसूरत दिल को छू जाने वाले मैसेज भेज दें। इससे उनका गुस्सा छूमंतर हो जाएगा।

Jan 20, 2026 01:06 pm IST

पति-पत्नी के रिश्ते में प्यार के साथ तकरार की भी काफी जगह होती है। लेकिन कई बार हस्बैंड-वाइफ की लड़ाई दो-तीन दिनों तक खिंच जाती है और ऐसे में नाराजगी बढ़ती जाती है। अगर आप अपने रूठे हुए पति को मनाना चाहती हैं, तो उन्हें कुछ दिल को छू जाने वाले मैसेज लिखकर भेज दें। इन मैसेज को पढ़कर उनके चेहरे पर स्माइल आ जाएगी और वो सारा गुस्सा भूलकर आप से प्यार भी जताने लगेंगे।

पति के लिए प्यार भरे सॉरी मैसेज- 1- गलती मेरी थी, ये मान लिया है मैंने,

मगर तुमसे दूर रहना नहीं आता मुझे।

2- नाराजगी तेरी चुभती है सीने में,

एक बार माफ कर दे, सुकून मिल जाएगा जीने में।

3- गुस्से में जो कह दिया, वो दिल की बात नहीं थी,

सॉरी कहने आई हूं, ये कोई मजबूरी नहीं थी।

4- तू रूठा है तो दिल भी उदास है,

माफ कर दे मुझे, तुझ पर ही तो विश्वास है।

5- मेरी एक भूल ने दूरी बढ़ा दी,

माफ कर दे, मैंने मोहब्बत निभा दी।

6- खामोशी तेरी बहुत कुछ कह जाती है,

मेरी हर खुशी तुझ पर आकर रुक जाती है।

7- सॉरी कहना छोटा लफ्ज सही,

पर इसमें छुपा है मेरा पूरा दिल ही।

8- तू साथ हो तो हर ग़म हल्का लगे,

तेरी नाराजगी में हर पल भारी लगे।

9- गलती मानकर सर झुका लिया,

बस अब अपने दिल से लगा लिया।

10- रूठकर मुझसे दूर मत जाना,

मुझे यूं तन्हा मत छोड़ जाना।

11- तू नाराज है तो मेरी सांसें थम सी जाती हैं,

तेरी एक मुस्कान में सारी दुनिया समा जाती है।

12- मेरे शब्द गलत थे, जज्बात नहीं,

तू ही मेरी आदत है, कोई बात नहीं।

13- माफ़ी की उम्मीद लिए बैठी हूं,

आज भी तुझसे उतना ही प्यार करती हूं।

14- गुस्सा छोड़ दे मेरे हमसफर,

तेरे बिना अधूरा है मेरा हर सफर।

15- तेरी एक नजर माफी की काफी है,

मेरे लिए तो तू ही मेरी पूरी दुनिया है।

16- दिल से निकली है ये सॉरी की बात,

कबूल कर ले, थाम ले मेरा हाथ।

17- नाराजगी की ये दीवार गिरा दो,

मुझे फिर से अपने पास बुला लो।

18- मैं गलत थी, ये आज भी मानती हूं,

पर तुझसे दूर रहना नहीं जानती हूं।

19- तू रूठा तो सब रूठ सा गया,

तेरे बिना हर रंग फीका सा गया।

20- माफ कर दे अगर थोड़ा दुख दिया,

तेरे बिना जीना भी तो मुश्किल किया।

21- माफ कर दो, मेरी एक गलती हमारे प्यार से बड़ी नहीं।

तुम्हारी नाराजगी मेरे दिल को बहुत दर्द देती है।

22- मेरी बातों से तुम्हें ठेस पहुँची, माफ़ करना।

मैंने कभी जानबूझकर तुम्हें दुख नहीं दिया।

23- सॉरी कहना कम है, मेरा पछतावा ज्यादा है।

एक मौका और दे दो।

24- जो हुआ उसे भूल जाएं,

हमारा प्यार इससे कहीं ज्यादा कीमती है।

25- गुस्सा थाम लो, मेरा हाथ थाम लो।

माफ कर दो।

26- तुम्हारी चुप्पी मेरी सबसे बड़ी सजा है।

प्लीज मान जाओ।

27- तुम्हारे बिना हर दिन खाली लगता है।

मुझे माफ कर दो।

28- मेरी एक गलती पर इतनी दूरी मत बनाओ।

एक बार बात कर लो।

29- मैं गलत थी, पर प्यार सच्चा है।

बस यकीन कर लो।

30- मेरी गलती सीख बन जाए,