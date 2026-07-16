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Shayari in Hindi: पत्नी के जन्मदिन पर क्या लिखें? ये शायरियां बना देंगी दिन खास

By Shubhangi Gupta
लाइव हिन्दुस्तान
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पत्नी का जन्मदिन और भी खास बनाना चाहते हैं, तो उन्हें प्यार भरी शायरी के साथ शुभकामनाएं दें। यहां पढ़िए 40 खूबसूरत शायरियां, जो उनके चेहरे पर प्यारी-सी मुस्कान ले आएंगी।

Shayari in Hindi: पत्नी के जन्मदिन पर क्या लिखें? ये शायरियां बना देंगी दिन खास

जीवनसाथी का जन्मदिन सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि अपने प्यार, सम्मान और साथ के लिए उन्हें धन्यवाद कहने का सबसे खूबसूरत मौका होता है। हर पति चाहता है कि इस खास दिन पर उसकी पत्नी खुद को सबसे खास महसूस करे। महंगे उपहार अपनी जगह हैं, लेकिन दिल से निकले कुछ प्यारे शब्द अक्सर सबसे अनमोल तोहफा बन जाते हैं। अगर आप भी इस बार पत्नी को अलग अंदाज में जन्मदिन की शुभकामनाएं देना चाहते हैं, तो यहां दी गई 40 शायरियां आपके काम आएंगी।

1.

तेरी मुस्कान से ही मेरी दुनिया रोशन है,

जन्मदिन मुबारक हो, तू मेरी सबसे बड़ी खुशी है।

2.

हर दिन तेरा साथ मिले,

हर जन्म में तेरा हाथ मिले।

3.

तेरी हर ख्वाहिश पूरी हो,

तेरा हर सपना सच हो।

4.

तेरे बिना अधूरी है मेरी हर खुशी,

जन्मदिन मुबारक हो मेरी जिंदगी।

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5.

आज का दिन सिर्फ तुम्हारे नाम,

हमेशा यूं ही बनी रहे हमारी मुस्कान।

6.

तुम हो तो हर मौसम प्यारा लगता है,

तुमसे ही हर दिन हमारा लगता है।

7.

खुशियों से भर जाए तुम्हारा संसार,

जन्मदिन लाए ढेर सारा प्यार।

8.

हर पल मुस्कुराती रहो,

यूं ही मेरे दिल में बसती रहो।

9.

तुम मेरी दुआ भी हो,

और सबसे खूबसूरत वजह भी।

10.

हर साल ये दिन फिर आए,

तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भर जाए।

11.

तेरी मुस्कान से मेरी हर सुबह संवर जाती है,

जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी जान।

12.

हर खुशी तेरे कदम चूमे,

हर सपना तेरा सच हो जाए।

जन्मदिन मुबारक हो।

13.

तेरे साथ हर दिन खास लगता है,

आज का दिन सबसे प्यारा लगे।

जन्मदिन की शुभकामनाएं।

14.

रब से बस इतनी दुआ है,

तेरी जिंदगी हमेशा खुशियों से भरी रहे।

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15.

तेरे बिना अधूरी है मेरी दुनिया,

जन्मदिन पर ढेर सारा प्यार।

16.

हर साल यूं ही मुस्कुराती रहो,

मेरी जिंदगी को महकाती रहो।

17.

तुम्हारी हंसी मेरी सबसे बड़ी खुशी है,

जन्मदिन पर यही दुआ है कि यह हमेशा बनी रहे।

18.

तुम साथ हो,

तो हर दिन त्योहार लगता है।

19.

मेरी हर खुशी का कारण तुम हो,

जन्मदिन मुबारक हो।

20.

तेरे नाम से ही दिल मुस्कुराता है,

आज का दिन खुशियों से भर जाए।

21.

हर पल तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान रहे,

यही मेरी सबसे प्यारी दुआ है।

22.

तुम्हारे आने से जिंदगी खूबसूरत हुई,

जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं।

23.

खुशियों की कभी कमी ना हो,

हर दिन नया उजाला हो।

24.

तुम्हारा साथ मेरी सबसे बड़ी दौलत है,

जन्मदिन मुबारक हो।

25.

रिश्ता हमारा यूं ही हमेशा मुस्कुराता रहे,

हर जन्मदिन नई खुशियां लाता रहे।

26.

मेरी हर दुआ में बस तुम्हारा नाम है,

जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं।

27.

तेरी हंसी से ही मेरा घर रोशन है,

आज का दिन तेरे नाम।

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28.

साथ तुम्हारा यूं ही बना रहे,

हर सपना पूरा होता रहे।

29.

ईश्वर तुम्हें लंबी उम्र और ढेर सारी खुशियां दे,

जन्मदिन बहुत-बहुत मुबारक।

30.

तुम मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत कहानी हो,

जन्मदिन पर ढेर सारा प्यार और शुभकामनाएं।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta

परिचय एवं अनुभव

शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।


करियर का सफर

लाइव हिंदुस्तान में शुभांगी लाइफस्टाइल टीम का हिस्सा हैं, जहां वह हेल्थ, फिटनेस, फैशन, ब्यूटी, फूड और रिश्तों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर लगातार पाठक-केंद्रित कंटेंट तैयार कर रही हैं।


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लाइव हिंदुस्तान में काम करते हुए शुभांगी को ज्यादा रीडर एंगेजमेंट के लिए मंथली अवॉर्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो उनके कंटेंट की लोकप्रियता और प्रभाव को दर्शाता है। डिजिटल ट्रेंड्स और ऑडियंस की पसंद को समझना उनकी बड़ी ताकत है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

शुभांगी ने जर्नलिज्म के साथ-साथ एल.एल.बी की पढ़ाई भी की है, जिससे उनके कंटेंट में तथ्यात्मक मजबूती और संतुलित दृष्टिकोण देखने को मिलता है। वह पत्रकारिता को सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि समाज से जुड़ने और लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम मानती हैं।

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