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Good Morning Shayari: सुबह-सुबह अपनों का दिल जीत लें, भेजें ये 30 नई शायरियां

By Shubhangi Gupta
लाइव हिन्दुस्तान
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हर नई सुबह नई उम्मीदें लेकर आती है। अगर आप अपनों का दिन मुस्कान और अच्छे विचारों से शुरू कराना चाहते हैं, तो पढ़िए 30 खूबसूरत और बिल्कुल नई गुड मॉर्निंग शायरियां।

30 Good Morning Shayari in Hindi
हर सुबह भेजने के लिए बिल्कुल नई और दिल छू लेने वाली 30 शायरियां

सुबह सिर्फ एक नए दिन की शुरुआत नहीं होती, बल्कि नए सपनों, नई उम्मीदों और नई ऊर्जा का संदेश भी लेकर आती है। ऐसे में अगर दिन की शुरुआत किसी खूबसूरत शायरी या प्यारे संदेश से हो, तो पूरा दिन अच्छा बीतता है। चाहे परिवार हो, दोस्त हों या कोई खास इंसान, एक दिल से भेजी गई सुप्रभात शायरी चेहरे पर मुस्कान जरूर ले आती है। अगर आप रोज एक जैसी पंक्तियां भेजकर बोर हो गए हैं, तो यहां पढ़िए 30 बिल्कुल नई, अनोखी और दिल को छू लेने वाली गुड मॉर्निंग शायरियां, जिन्हें पढ़कर हर किसी की सुबह और भी खूबसूरत बन जाएगी।

1.

हर सुबह सूरज यही कहता है,

मुस्कुराकर नया सफर शुरू करो।

कल की बातें यहीं छोड़ दो,

आज को पूरे दिल से जियो।

2.

नई किरणें नई उम्मीद लाएं,

हर सपना सच होने की राह दिखाएं।

आपका हर दिन खुशियों से भर जाए,

3.

फूलों की खुशबू साथ रहे,

चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहे।

हर सुबह आपके लिए

नई खुशियां लेकर आए।

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4.

रात की सारी थकान भूल जाइए,

नई सुबह को गले लगाइए।

हर पल में खुशी ढूंढ़िए,

और मुस्कुराते जाइए।

5.

सूरज निकला, रोशनी आई,

जीवन में नई ताजगी लाई।

हर कदम सफलता मिले,

यही दिल से दुआ आई।

6.

सुबह की हवा कह रही है,

आज कुछ नया कर दिखाओ।

7.

हर दिन एक नई किताब है,

इसे खूबसूरत यादों से भर दीजिए।

8.

मुस्कान सबसे अच्छी शुरुआत है,

इसे हर सुबह अपने साथ रखिए।

9.

उम्मीदों की रोशनी कभी कम ना हो,

आपकी खुशियां कभी कम ना हों।

10.

हर सुबह खुद से एक वादा करें,

आज कल से बेहतर बनेंगे।

11.

नई सुबह नई राह दिखाती है,

बस भरोसा बनाए रखिए।

12.

जिसके पास उम्मीद है,

उसके लिए हर सुबह खास है।

13.

खुशियों का दरवाजा वहीं खुलता है,

जहां दिन की शुरुआत मुस्कान से होती है।

14.

हर सुबह अपने सपनों को

फिर से आवाज दीजिए।

15.

आज का दिन आपका है,

इसे दिल खोलकर जी लीजिए।

16.

हर किरण कहती है,

रुकना नहीं, बढ़ते रहना।

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17.

सुबह का उजाला

हर अंधेरा मिटा देता है।

18.

खुश रहना भी एक आदत है,

इसे हर सुबह अपनाइए।

19.

जो आज का सम्मान करता है,

वही कल की जीत पाता है।

20.

सुबह की चाय और अच्छी सोच,

दोनों दिन को बेहतर बना देते हैं।

21.

हर सुबह एक नई शुरुआत है,

इसे खास बनाना आपके हाथ में है।

22.

जिंदगी मुस्कुराने वालों का साथ देती है,

इसलिए हमेशा मुस्कुराइए।

23.

सपनों को सच करने का

सबसे अच्छा समय आज है।

24.

हर दिन कुछ नया सीखिए,

यही जीवन की सबसे बड़ी दौलत है।

25.

मन शांत हो,

तो हर सुबह त्योहार जैसी लगती है।

26.

खुशियां तलाशने मत जाइए,

उन्हें अपने भीतर जगाइए।

27.

नई सुबह का सबसे सुंदर तोहफा,

एक नई उम्मीद होती है।

28.

जो बीत गया, उसे जाने दीजिए,

आज को मुस्कुराकर अपनाइए।

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29.

हर सुबह यह याद रखिए,

आप किसी की मुस्कान की वजह बन सकते हैं।

30.

सूरज हर दिन नया निकलता है,

आप भी हर दिन नए हौसले के साथ उठिए।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta

परिचय एवं अनुभव

शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।


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लाइव हिंदुस्तान में काम करते हुए शुभांगी को ज्यादा रीडर एंगेजमेंट के लिए मंथली अवॉर्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो उनके कंटेंट की लोकप्रियता और प्रभाव को दर्शाता है। डिजिटल ट्रेंड्स और ऑडियंस की पसंद को समझना उनकी बड़ी ताकत है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

शुभांगी ने जर्नलिज्म के साथ-साथ एल.एल.बी की पढ़ाई भी की है, जिससे उनके कंटेंट में तथ्यात्मक मजबूती और संतुलित दृष्टिकोण देखने को मिलता है। वह पत्रकारिता को सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि समाज से जुड़ने और लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम मानती हैं।

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