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Shayari in Hindi: ऑफिस की शुरुआत होगी और भी शानदार, जब भेजेंगे ये गुड मॉर्निंग शायरियां

Shubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
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ऑफिस में दिन की शुरुआत अगर मुस्कान और अच्छे शब्दों से हो, तो पूरा माहौल खुशनुमा बन जाता है। यहां पढ़िए 30 खूबसूरत हिंदी शायरियां, जिन्हें भेजकर आप अपने ऑफिस के साथियों को गुड मॉर्निंग कह सकते हैं।

Shayari in Hindi: ऑफिस की शुरुआत होगी और भी शानदार, जब भेजेंगे ये गुड मॉर्निंग शायरियां

हर दिन की शुरुआत हमारे पूरे दिन का माहौल तय करती है। अगर सुबह किसी अपने का प्यारा संदेश मिल जाए, तो चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ जाती है। ऑफिस में भी यही बात लागू होती है। एक छोटा-सा गुड मॉर्निंग संदेश या दो लाइन की शायरी ना सिर्फ आपके साथियों का दिन बेहतर बना सकती है, बल्कि आपसी रिश्तों को भी और मजबूत बनाती है।

जरूरी नहीं कि हर संदेश बहुत लंबा हो, कई बार छोटी-सी शायरी भी बड़ा असर छोड़ जाती है। अगर आप रोज कुछ नया भेजना चाहते हैं, तो यहां दी गई 30 खूबसूरत और आसान हिंदी शायरियां आपके बहुत काम आएंगी।

1.

हर सुबह नई उम्मीद लेकर आए,

आपका हर दिन खुशियों से भर जाए।

गुड मॉर्निंग!

2.

काम में हो जोश और चेहरे पर मुस्कान,

यही रहे हर दिन आपकी पहचान।

गुड मॉर्निंग!

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3.

नई सुबह का नया उजाला,

हर सपना हो आज निराला।

गुड मॉर्निंग!

4.

हर दिन कुछ नया सीखिए,

मुस्कुराकर आगे बढ़िए।

गुड मॉर्निंग!

5.

सूरज की किरणें कह रही हैं,

आज का दिन आपका है।

गुड मॉर्निंग!

6.

मेहनत आपकी पहचान बने,

हर दिन नई उड़ान बने।

गुड मॉर्निंग!

7.

खुश रहें, मुस्कुराते रहें,

हर पल आगे बढ़ते रहें।

गुड मॉर्निंग!

8.

सुबह की शुरुआत मुस्कान से करें,

हर काम पूरे अरमान से करें।

9.

हर दिन नया मौका देता है,

बस खुद पर भरोसा रखना होता है।

10.

आज का दिन भी शानदार हो,

हर काम आसान और दमदार हो।

11.

मुस्कान आपकी सबसे बड़ी ताकत है,

इसे हमेशा अपने साथ रखें।

12.

हर सुबह नई सोच लाती है,

यही सोच मंजिल तक पहुंचाती है।

13.

कामयाबी उन्हीं को मिलती है,

जो हर सुबह नए जोश से उठते हैं।

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14.

सपनों को सच करना है,

तो हर सुबह मेहनत करनी है।

15.

हर दिन खुशियों का पैगाम लाए,

आपका हर सपना पूरा हो जाए।

16.

दिन की शुरुआत अच्छी होगी,

तो मंजिल भी आसान होगी।

17.

सूरज की तरह चमकते रहिए,

हर मुश्किल में आगे बढ़ते रहिए।

18.

नई सुबह, नई ऊर्जा,

नई सोच और नई सफलता।

19.

खुश रहिए, स्वस्थ रहिए,

हर दिन बेहतरीन बनाइए।

20.

आपकी मेहनत रंग लाए,

हर दिन नई खुशियां लाए।

21.

मुस्कुराइए, क्योंकि

नई सुबह आपका इंतजार कर रही है।

22.

हर दिन एक नई शुरुआत है,

इसे पूरे दिल से अपनाइए।

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23.

हर सुबह उम्मीद जगाती है,

नई मंजिल दिखाती है।

24.

जो आज मेहनत करेगा,

वही कल सबसे आगे रहेगा।

25.

हर पल सीखते चलिए,

हर दिन आगे बढ़ते चलिए।

26.

छोटी-सी मुस्कान,

पूरे दिन को खास बना देती है।

27.

हर सुबह एक नया मौका है,

इसे हाथ से जाने मत दीजिए।

28.

दिन अच्छा हो या मुश्किल,

मुस्कान हमेशा साथ रखिए।

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29.

नई किरणों के साथ,

नई खुशियां भी आएं।

30.

काम में सफलता मिले,

जीवन में खुशियां खिलें।

गुड मॉर्निंग!

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta

परिचय एवं अनुभव

शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।


करियर का सफर

लाइव हिंदुस्तान में शुभांगी लाइफस्टाइल टीम का हिस्सा हैं, जहां वह हेल्थ, फिटनेस, फैशन, ब्यूटी, फूड और रिश्तों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर लगातार पाठक-केंद्रित कंटेंट तैयार कर रही हैं।


विशेषज्ञता

शुभांगी की लेखन शैली की खास बात यह है कि वह जटिल विषयों को भी बेहद सरल और समझने योग्य भाषा में प्रस्तुत करती हैं। उनका मानना है कि अच्छी पत्रकारिता केवल जानकारी देने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर और आसान बनाने में भी सहायक होनी चाहिए। इसी सोच के साथ वह एक्सपर्ट्स की राय, रिसर्च और अपने व्यक्तिगत अनुभवों को जोड़कर ऐसे ‘हैंडी टिप्स’ साझा करती हैं जिनसे पाठक खुद को सीधे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं।


पुरस्कार

लाइव हिंदुस्तान में काम करते हुए शुभांगी को ज्यादा रीडर एंगेजमेंट के लिए मंथली अवॉर्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो उनके कंटेंट की लोकप्रियता और प्रभाव को दर्शाता है। डिजिटल ट्रेंड्स और ऑडियंस की पसंद को समझना उनकी बड़ी ताकत है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

शुभांगी ने जर्नलिज्म के साथ-साथ एल.एल.बी की पढ़ाई भी की है, जिससे उनके कंटेंट में तथ्यात्मक मजबूती और संतुलित दृष्टिकोण देखने को मिलता है। वह पत्रकारिता को सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि समाज से जुड़ने और लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम मानती हैं।

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