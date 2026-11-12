ठंड ने दे दी है दस्तक! अपनों को भेजें सर्दियों पर बनीं ये 30 खूबसूरत शायरियां

सर्दियों की शुरुआत होते ही ठंडी हवाएं, गर्म चाय और रजाई की याद आने लगती है। अगर आपको भी यह मौसम पसंद है, तो पढ़ें सर्दियों पर बनीं ये खूबसूरत शायरियां और अपनों के साथ शेयर करें।

सर्दियों का स्वागत करें इन खूबसूरत शायरियों के साथ

सर्दियों का मौसम शुरू होते ही जिंदगी का अंदाज थोड़ा बदल जाता है। सुबह उठने का मन नहीं करता, रजाई छोड़ने का दिल नहीं चाहता और हाथ में गर्म चाय या कॉफी मिल जाए, तो दिन बन जाता है। ठंडी हवाओं के बीच धूप सेंकना, दोस्तों के साथ गपशप करना और शाम को गरमागरम पकौड़े खाना इस मौसम को और भी खास बना देता है। वहीं, प्यार करने वालों के लिए सर्दियां रोमांस का भी अच्छा मौका लेकर आती हैं। अगर आपको भी ठंड का मौसम पसंद है, तो यहां पढ़िए सर्दियों के आने पर बनी 30 प्यारी और मजेदार शायरियां, जिन्हें आप दोस्तों और करीबियों के साथ शेयर कर सकते हैं।

1. ठंडी हवाओं ने दस्तक दे दी है,

सर्दियों ने फिर आहट दे दी है,

अब चाय के साथ गुजरेगी हर शाम,

मौसम ने खुशियों की वजह दे दी है।

2. धीरे-धीरे ठंड का असर होने लगा है,

रजाई से प्यार कुछ ज्यादा होने लगा है,

सुबह उठने की हिम्मत नहीं होती अब,

सर्दियों का मौसम शुरू होने लगा है।

3. ठंडी हवा और चाय का प्याला हो,

पास में कोई अपना चाहने वाला हो,

सर्दियों की शाम इससे हसीन क्या होगी,

जब साथ में अपनों का साथ निराला हो।

4. सर्द मौसम की अपनी ही बात है,

हर शाम में चाय का अलग एहसास है,

धूप में बैठकर कुछ पल गुजार लो,

ये मौसम खुशियों की सौगात है।

5. रजाई में छिपकर दिन बिताएंगे,

गर्म चाय के साथ किस्से सुनाएंगे,

आ गई हैं सर्दियां फिर से दोस्तों,

अब ठंड को भी हंसकर हराएंगे।

6. न ठंडी हवा का डर सताए,

न सुबह उठने का मन बनाए,

बस एक कप गर्म चाय मिल जाए,

तो सर्दियों का मजा दोगुना हो जाए।

7. सर्दियों की शाम और तेरा साथ हो,

हाथों में चाय और दिल में जज्बात हो,

ठंडी हवाएं भी कुछ कहने लगें,

जब हर पल में प्यार की बात हो।

8. ठंड ने आते ही रंग दिखाना शुरू कर दिया,

रजाई ने अपना जादू चलाना शुरू कर दिया,

जो कहते थे सुबह जल्दी उठ जाएंगे,

उन्होंने भी अब बहाना बनाना शुरू कर दिया।

9. धूप की चादर ओढ़कर बैठ जाएंगे,

चाय की चुस्कियों में वक्त बिताएंगे,

सर्दियों का मौसम है जनाब,

अब हर दिन थोड़ा आलस दिखाएंगे।

10. मौसम ने फिर करवट बदली है,

ठंडी हवाओं ने दस्तक दी है,

अब गर्म कपड़ों का दौर आएगा,

सर्दियों ने फिर महफिल सजाई है।

11. ठंडी सुबह में अलार्म बजता रहेगा,

रजाई से बाहर आने का मन डरता रहेगा,

सर्दियां हैं जनाब, थोड़ा तो आराम करो,

काम तो जिंदगी भर चलता रहेगा।

12. गर्म चाय की प्याली हो,

हाथों में ऊनी शॉल हो,

सर्दियों की ये प्यारी शाम,

और अपनों के नाम हो।

13. सर्दियों का मौसम आया है,

अपने साथ ठंडक लाया है,

अब धूप में बैठने का बहाना मिलेगा,

और चाय पीने का नया ठिकाना मिलेगा।

14. ठंडी हवा जब चेहरे को छू जाती है,

पुरानी यादें फिर लौट आती हैं,

सर्दियों की हर शाम कुछ खास होती है,

जब अपनों की महफिल सज जाती है।

15. नवंबर की ठंड और दिसंबर की रात,

गर्म चाय और अपनों का साथ,

सर्दियों में बस इतनी सी ख्वाहिश है,

हर दिन हो खुशियों की सौगात।

16. रजाई से बाहर निकलना मुश्किल हो गया,

ठंड का मौसम अब कातिल हो गया,

चाय के बिना सुबह कटती नहीं,

लगता है सर्दियों से प्यार हो गया।

17. सर्दियों की धूप बड़ी प्यारी लगती है,

चाय की हर चुस्की न्यारी लगती है,

जब साथ हों अपने और मौसम हो ठंडा,

तो हर छोटी खुशी भी बड़ी लगती है।

18. ठंडी रातों में कुछ खास बात होती है,

चाय के साथ लंबी मुलाकात होती है,

सर्दियों का मौसम यूं ही नहीं पसंद,

इसमें यादों की भी बरसात होती है।

19. आ गई ठंड, अब बहाने बनेंगे,

सुबह उठने के नए किस्से बनेंगे,

कंबल से बाहर निकलना मुश्किल होगा,

और चाय के कई दौर चलेंगे।

20. हवाओं में ठंडक और चेहरे पर मुस्कान हो,

हर शाम चाय के नाम हो,

सर्दियों का मौसम यूं ही गुजर जाए,

हर दिन अपनों के साथ खास हो जाए।

21. तेरी यादों की गर्माहट साथ रहती है,

वरना ये ठंडी हवा बहुत सताती है,

सर्दियों में बस तेरा साथ मिल जाए,

तो हर शाम खूबसूरत बन जाती है।

22. ठंड बढ़े तो चाय बना लेना,

दिल उदास हो तो हमें बुला लेना,

सर्दियों का मौसम है प्यारे दोस्तों,

थोड़ी गपशप और पकौड़े खिला देना।

23. सर्दियों की शुरुआत हो गई है,

ठंडी हवाओं से मुलाकात हो गई है,

अब गर्म कपड़ों को बाहर निकाल लो,

ठंड से बचने की तैयारी शुरू हो गई है।

24. सुबह की धूप में बैठने का मजा आएगा,

गर्म चाय का प्याला मन को भाएगा,

सर्दियों का मौसम है दोस्तों,

अब हर दिन कुछ खास बन जाएगा।

25. ठंड आई तो याद आया,

पुराना स्वेटर फिर काम आया,

जिसे अलमारी में भूल गए थे,

उसने भी आज साथ निभाया।

26. नवंबर की हवा कुछ कहने लगी है,

सर्दियों की खुशबू बिखरने लगी है,

अब शामें चाय के साथ गुजरेंगी,

जिंदगी थोड़ी और हसीन लगने लगी है।

27. सर्द रातों में तेरी याद आती है,

तेरी बातें दिल को गर्माहट दे जाती हैं,

मौसम कितना भी ठंडा क्यों न हो,

तेरी मुस्कान हर ठंड भुला जाती है।

28. कभी चाय तो कभी कॉफी का सहारा होगा,

सर्दियों में गर्म कपड़ों का नजारा होगा,

बस मुस्कुराते रहना मेरे दोस्तों,

हर मौसम में खुशियों का किनारा होगा।

29. ठंड की पहली हवा कुछ खास लगती है,

हर पुरानी याद फिर पास लगती है,

सर्दियों का मौसम जब भी आता है,

जिंदगी थोड़ी और खूबसूरत लगती है।

30. सर्दियां आई हैं खुशियां लेकर,

ठंडी हवाएं और मीठे एहसास लेकर,

खूब हंसो और अपनों के साथ रहो,