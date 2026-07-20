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ना दौलत चाहिए, ना कोई ताज! शिव भक्तों के लिए 30 खूबसूरत शायरियां

By Shubhangi Gupta
लाइव हिन्दुस्तान
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अगर आप महादेव के भक्त हैं और अपनी श्रद्धा को शब्दों में बयां करना चाहते हैं, तो ये 30 खूबसूरत शायरियां आपके दिल को छू जाएंगी। इन्हें पढ़ें और अपनों के साथ भी साझा करें।

ना दौलत चाहिए, ना कोई ताज! शिव भक्तों के लिए 30 खूबसूरत शायरियां

देवों के देव महादेव करोड़ों लोगों की आस्था, विश्वास और जीवन का सहारा हैं। कोई उन्हें भोलेनाथ कहता है, कोई शंकर, तो कोई अपने सबसे बड़े रक्षक के रूप में याद करता है। जब मन परेशान होता है, तो 'हर हर महादेव' का एक जयकारा भी नई हिम्मत दे देता है। ऐसे ही भक्तों के लिए यहां 30 खूबसूरत शायरियां दी गई हैं, जिनमें शिव के प्रति प्रेम, विश्वास और भक्ति की भावना झलकती है। आप इन्हें अपने हाल साझा करने के लिए, शुभ अवसरों पर या किसी शिव भक्त को भेजने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं।

1.

महादेव का नाम जो दिल में बस जाता है,

हर डर खुद ही दूर चला जाता है।

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2.

जिसके सिर पर भोलेनाथ का हाथ होता है,

उसका हर रास्ता आसान होता है।

3.

ना दौलत चाहिए, ना कोई ताज चाहिए,

बस महादेव का आशीर्वाद चाहिए।

4.

हर हर महादेव की गूंज जहां होती है,

वहीं सच्चे मन की जीत होती है।

5.

महादेव का नाम होठों पर रहे,

जीवनभर उनकी कृपा साथ रहे।

6.

जिसने शिव को अपना माना,

उसने हर मुश्किल को आसान जाना।

7.

भोलेनाथ की भक्ति सबसे बड़ी दौलत है,

बाकी सब तो पलभर की राहत है।

भगवान शिव

8.

महादेव का दर कभी खाली नहीं जाता,

सच्चा मन कभी निराश नहीं लौटता।

9.

भोले की भक्ति में जो खो जाता है,

उसे दुनिया का हर सुख मिल जाता है।

10.

शिव का नाम ही मेरी पहचान है,

यही मेरा विश्वास, यही मेरा सम्मान है।

11.

महादेव की राह पर चलना सीख लिया,

हर दुख में मुस्कुराना सीख लिया।

12.

भोलेनाथ का साथ हो,

तो हर दिन खास हो।

13.

जहां शिव हैं, वहां डर नहीं,

जहां विश्वास है, वहां हार नहीं।

14.

महादेव की कृपा जिस पर होती है,

किस्मत भी उसी की होती है।

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15.

भोले के भक्त कभी अकेले नहीं होते,

उनके साथ हमेशा महादेव होते हैं।

16.

महादेव का नाम सबसे बड़ा सहारा है,

यही जीवन का सबसे प्यारा किनारा है।

17.

मन शांत हो जाता है,

जब महादेव का नाम याद आता है।

18.

भोलेनाथ की भक्ति में जो रंग जाता है,

वह हर गम भूल जाता है।

19.

महादेव का नाम लेते रहो,

हर मुश्किल से निकलते रहो।

20.

भोलेनाथ की कृपा से ही हर सुबह खास है,

उनके बिना सब अधूरा एहसास है।

21.

महादेव के चरणों में जो सिर झुकाता है,

वह जीवन का सच्चा सुख पाता है।

Shiv ji

22.

हर हर महादेव सिर्फ नारा नहीं,

भक्तों की सबसे बड़ी ताकत है।

23.

महादेव की भक्ति में जो सुकून है,

वह कहीं और नहीं।

24.

भोलेनाथ की कृपा से हर राह आसान है,

यही मेरे जीवन की पहचान है।

25.

महादेव का नाम दिल में बसाए रखो,

हर पल मुस्कुराते रहो।

26.

भोलेनाथ के भक्त झुकते नहीं,

बस महादेव के आगे सिर झुकाते हैं।

27.

महादेव पर भरोसा रखो,

हर दिन नया रास्ता मिलेगा।

28.

शिव का नाम सबसे बड़ी ताकत है,

यही हर भक्त की असली दौलत है।

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29.

महादेव का साथ हो तो,

हर सपना पूरा होने की आस होती है।

30.

ना किसी से शिकायत, ना कोई गिला,

जब से महादेव मिले, हर पल मिला सुकून मिला।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta

परिचय एवं अनुभव

शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।


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शुभांगी ने जर्नलिज्म के साथ-साथ एल.एल.बी की पढ़ाई भी की है, जिससे उनके कंटेंट में तथ्यात्मक मजबूती और संतुलित दृष्टिकोण देखने को मिलता है। वह पत्रकारिता को सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि समाज से जुड़ने और लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम मानती हैं।

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