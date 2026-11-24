हनुमान जी की भक्ति से मन को हिम्मत और सुकून मिलता है। अगर आप भी बजरंगबली के भक्त हैं, तो पढ़ें ये 30 खूबसूरत शायरियां और अपनों के साथ शेयर करें।

हनुमान जी के भक्तों के लिए सुंदर शायरियां

जब भी मन परेशान हो या जिंदगी में मुश्किलें आएं, तो हनुमान जी का नाम लेते ही एक अलग हिम्मत मिलती है। बजरंगबली को संकटमोचन कहा जाता है और उनके भक्तों का मानना है कि सच्चे मन से उनका नाम लेने से हर मुश्किल का सामना करने की ताकत मिलती है। मंगलवार हो या शनिवार, हनुमान जी के मंदिर में भक्तों की भीड़ लगी रहती है। कोई उनसे अपने परिवार की खुशियां मांगता है, तो कोई जीवन में सुख और शांति की कामना करता है। अगर आप भी हनुमान जी के भक्त हैं और अपनी भक्ति को खूबसूरत शब्दों में बयां करना चाहते हैं, तो ये शायरियां आपके दिल को जरूर छू लेंगी।

1.

हर मुश्किल आसान हो जाती है,

जब जुबां पर हनुमान जी का नाम आता है।

डर कैसा उस भक्त को दुनिया में,

जिसके साथ बजरंगबली का आशीर्वाद आता है।

2.

न दौलत की चाह, न शोहरत का अरमान है,

मेरे दिल में बस बजरंगबली का नाम है।

उनकी भक्ति में ही मिलती है खुशी,

उनके चरणों में ही मेरा सारा जहान है।

3.

जब भी मुश्किलों ने मुझे घेरा है,

हनुमान जी ने दिया हौसला मेरा है।

दुनिया चाहे साथ दे या न दे,

मेरे बजरंगबली का हाथ हमेशा मुझ पर ठहरा है।

4.

दिल में भक्ति, जुबां पर राम का नाम रहे,

हर पल सिर पर हनुमान जी का हाथ रहे।

जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं,

मेरे चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहे।

5.

ना किसी से डरते हैं, ना किसी से हारते हैं,

हम तो बजरंगबली के भरोसे चलते हैं।

मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हों,

हम हर बार हनुमान जी का नाम लेकर संभलते हैं।

6.

जिसके सिर पर बजरंगबली का हाथ है,

उसके लिए हर मुश्किल छोटी बात है।

दुनिया की फिक्र करने की जरूरत नहीं,

जब साथ मेरे संकटमोचन का आशीर्वाद है।

7.

हर सुबह बस यही पैगाम लाती है,

हनुमान जी की भक्ति दिल को सुकून दिलाती है।

चाहे दिन कैसा भी हो जिंदगी में,

उनकी कृपा हर मुश्किल से लड़ना सिखाती है।

8.

राम के भक्त और संकटों के हरने वाले,

सबके बिगड़े काम बनाने वाले।

तेरी भक्ति में जो सिर झुका दे,

उसके जीवन में खुशियां भरने वाले।

9.

जब कोई रास्ता नजर नहीं आता है,

हनुमान जी का नाम याद आता है।

फिर दिल में एक भरोसा जागता है,

कोई तो है जो हर मुश्किल में साथ निभाता है।

10.

न चांदी चाहिए, न सोना चाहिए,

मुझे बस आपका आशीर्वाद होना चाहिए।

जिंदगी की हर राह पर बजरंगबली,

आपका साथ और भरोसा होना चाहिए।

11.

मंगलवार का दिन हो या शनिवार की शाम,

दिल को सुकून देता है आपका नाम।

जय बजरंगबली कहकर जो दिन शुरू करे,

उसके चेहरे पर बनी रहे मुस्कान।

12.

दुनिया के रिश्ते कभी बदल जाते हैं,

कभी अपने भी साथ छोड़ जाते हैं।

लेकिन बजरंगबली की भक्ति ऐसी है,

जो मुश्किल वक्त में भी हिम्मत दे जाती है।

13.

ना किस्मत से शिकायत, ना हालात से गिला है,

मुझे मेरे हनुमान जी का सहारा मिला है।

अब डर नहीं लगता किसी भी मुश्किल से,

जब से उनकी भक्ति का रास्ता मिला है।

14.

तेरे दर पर आकर सुकून मिल जाता है,

हर दर्द जैसे कहीं खो जाता है।

हे बजरंगबली, बस इतनी कृपा रखना,

तेरा भक्त कभी हिम्मत न हारे।

15.

दिल में श्रीराम, जुबां पर हनुमान हैं,

मेरे लिए वही सबसे बड़ा वरदान हैं।

जिसे दुनिया में किसी चीज की कमी लगे,

उसके लिए बजरंगबली का नाम ही काफी है।

16.

मुश्किलों से लड़ने का हुनर सिखा दिया,

हनुमान जी ने जीने का नजरिया बदल दिया।

अब डरकर पीछे नहीं हटते हम,

उनकी भक्ति ने दिल में विश्वास जगा दिया।

17.

हर कदम पर आपका साथ बना रहे,

मेरे दिल में आपका विश्वास बना रहे।

चाहे जिंदगी में कितने भी तूफान आएं,

बजरंगबली, आपका आशीर्वाद बना रहे।

18.

संकट आए तो घबराना कैसा,

जब साथ हो बजरंगबली जैसा।

जो हर मुश्किल में हिम्मत दे,

उससे बड़ा सहारा और कैसा।

19.

न कोई चिंता, न कोई डर चाहिए,

बस हनुमान जी की कृपा का असर चाहिए।

जिंदगी की हर राह आसान हो जाए,

मुझे बस उनका आशीर्वाद चाहिए।

20.

मेरी हर खुशी का नाम हो तुम,

मेरे हर भरोसे का पैगाम हो तुम।

जब भी दिल से पुकारूं तुम्हें,

मेरे संकटमोचन, मेरे साथ हो तुम।

21.

राम नाम की धुन दिल में बसाई है,

हनुमान जी की भक्ति अपनाई है।

अब जिंदगी से कोई शिकायत नहीं,

जब से उनकी कृपा मेरे हिस्से आई है।

22.

कभी हिम्मत टूटने नहीं देते,

कभी उम्मीद छूटने नहीं देते।

मेरे बजरंगबली की भक्ति का असर है,

वो मुश्किलों में भी झुकने नहीं देते।

23.

तेरी भक्ति में दिन गुजर जाए,

तेरा नाम लेते ही मन मुस्कुराए।

हर जन्म में बस यही दुआ है मेरी,

मुझे बजरंगबली का भक्त बनाया जाए।

24.

ना मंदिर दूर लगता है, ना रास्ता मुश्किल,

जब दिल में हो बजरंगबली की मंजिल।

उनके नाम से शुरू हो हर काम,

और उन्हीं के चरणों में मिले सुकून तमाम।

25.

लोग पूछते हैं इतनी हिम्मत कहां से लाते हो,

मुश्किल वक्त में भी मुस्कुराते कैसे हो?

हम बस इतना कहकर चुप हो जाते हैं,

हम बजरंगबली को अपना सहारा बताते हैं।

26.

तेरे दर पर झुकता है मेरा सिर,

तेरे नाम से रोशन होती है हर डगर।

हे पवनपुत्र, बस इतनी कृपा करना,

भक्ति बनी रहे मेरी उम्र भर।

27.

हर दिन तेरा नाम लेकर शुरू हो,

हर रात तेरी भक्ति में खत्म हो।

मेरी जिंदगी का हर एक पल,

बजरंगबली, आपके चरणों के नाम हो।

28.

न हार से डर लगता है, न मुश्किलों से घबराते हैं,

जब भी दिल कमजोर पड़े, हनुमान जी को बुलाते हैं।

उनकी भक्ति का सहारा लेकर,

हम हर दिन आगे बढ़ जाते हैं।

29.

तेरे नाम में ऐसी ताकत है,

हर टूटे दिल को मिलती राहत है।

हे संकटमोचन, कृपा बनाए रखना,

तेरे भक्त को बस तेरी चाहत है।

30.

जीवन की हर राह पर आपका साथ रहे,

दिल में भक्ति और जुबां पर आपका नाम रहे।

दुनिया की हर खुशी मिले या न मिले,