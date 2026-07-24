Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Shayari in Hindi: 'मां लक्ष्मी की कृपा बरसे ऐसी...' पढ़ें मां लक्ष्मी की 30 सुंदर शायरी

By Shubhangi Gupta
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

अगर आप मां लक्ष्मी के भक्त हैं और उनके प्रति अपनी श्रद्धा शब्दों में व्यक्त करना चाहते हैं, तो ये 30 सुंदर शायरियां आपके मन को भक्ति से भर देंगी। इन्हें आप पूजा, संदेश या साझा करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं।

Shayari for Maa Lakshmi Bhakt
मां लक्ष्मी की 30 सुंदर शायरी

मां लक्ष्मी को सुख, समृद्धि, धन और सौभाग्य की देवी माना जाता है। उनकी कृपा पाने के लिए लोग श्रद्धा से पूजा करते हैं और मन से उनका स्मरण करते हैं। कई बार मन में उठने वाली भक्ति को शब्दों में कहना आसान नहीं होता। ऐसे में छोटी और सुंदर शायरियां मन की भावना को बहुत अच्छे ढंग से व्यक्त कर देती हैं। अगर आप भी मां लक्ष्मी की कृपा के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, अपने प्रियजनों को शुभकामनाएं भेजना चाहते हैं या अपनी भक्ति को खास अंदाज में साझा करना चाहते हैं, तो यहां दी गई 30 शायरियां आपके लिए एक सुंदर संग्रह साबित होंगी।

  1. मां लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहे,

हर दिन जीवन में उजाला रहे।

2. जहां मां लक्ष्मी का वास होता है,

वहां हर घर में विश्वास होता है।

3. मां का आशीष मिले हर बार,

भर जाए जीवन खुशियों से अपार।

4. लक्ष्मी मां की कृपा ऐसी हो,

हर सपना पूरा वैसा ही हो।

ये भी पढ़ें:गुड मॉर्निंग मैसेज भेजकर अपनों के दिन को बनाएं खास, यहां से चुनें बेस्ट शायरी

5. धन से पहले मन को धनवान बनाएं,

मां लक्ष्मी का नाम हर पल गुनगुनाएं।

6. मां की कृपा से राह आसान हो जाए,

हर मुश्किल पल में मुस्कान आ जाए।

7. जिस घर में मां का सम्मान है,

वहीं सच्चा सुख और कल्याण है।

8. मां लक्ष्मी का नाम जो गाता है,

जीवन में आनंद पाता है।

9. हर सुबह मां का ध्यान रहे,

हर कदम पर उनका साथ रहे।

10. मां का आशीर्वाद सबसे बड़ी दौलत है,

यही जीवन की सबसे सुंदर राहत है।

11. मां लक्ष्मी की छाया बनी रहे,

हर खुशी हमारे संग चली रहे।

12. भक्ति में जो मन रम जाता है,

जीवन का हर दुख मिट जाता है।

13. मां का नाम दिल में बसा लो,

हर चिंता उनसे कह डालो।

ये भी पढ़ें:'हर सुबह गणेश जी का नाम हो' पढ़िए 30 खूबसूरत शायरियां

14. मां की कृपा से घर महके,

हर रिश्ता प्यार से बहके।

15. मां लक्ष्मी मुस्कुराती रहें,

जीवन में खुशियां आती रहें।

16. सच्चे मन से जो शीश झुकाता है,

मां का आशीष जरूर पाता है।

17. हर दिन मां का गुणगान करें,

जीवन को धन्य और महान करें।

18. मां के चरणों में सुख का संसार,

उनसे ही जीवन का हर त्योहार।

19. मां की कृपा जब साथ होती है,

हर राह आसान होती है।

20. मन में श्रद्धा, आंखों में विश्वास,

मां लक्ष्मी करें सबका विकास।

21. मां का आशीष कभी कम ना हो,

घर में खुशियों का मौसम थमे ना हो।

22. मां का नाम सबसे प्यारा है,

हर भक्त को उनका सहारा है।

23. मां लक्ष्मी की कृपा बरसे ऐसी,

हर सुबह लगे नई और हंसी।

24. जिसने मां को दिल से पुकारा,

उसे मिला हर खुशी का किनारा।

25. मां की महिमा सबसे न्यारी,

भर देती हैं झोली हमारी।

ये भी पढ़ें:महादेव की भक्ति में डूबी 30 शायरियां, हर लाइन छू लेगी दिल

26. मां के चरणों में जो झुकता है,

वही सच्चा सुख पाता है।

27. मां लक्ष्मी का हो आशीर्वाद,

जीवन भर रहे सुख का साथ।

28. हर दिल में मां का वास रहे,

हर चेहरे पर मधुर हास रहे।

29. मां की कृपा से हर दिन खास,

जीवन में बना रहे विश्वास।

30. मां लक्ष्मी की भक्ति का दीप जलाएं,

सुख, शांति और समृद्धि घर ले आएं।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta

परिचय एवं अनुभव

शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।


करियर का सफर

लाइव हिंदुस्तान में शुभांगी लाइफस्टाइल टीम का हिस्सा हैं, जहां वह हेल्थ, फिटनेस, फैशन, ब्यूटी, फूड और रिश्तों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर लगातार पाठक-केंद्रित कंटेंट तैयार कर रही हैं।


विशेषज्ञता

शुभांगी की लेखन शैली की खास बात यह है कि वह जटिल विषयों को भी बेहद सरल और समझने योग्य भाषा में प्रस्तुत करती हैं। उनका मानना है कि अच्छी पत्रकारिता केवल जानकारी देने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर और आसान बनाने में भी सहायक होनी चाहिए। इसी सोच के साथ वह एक्सपर्ट्स की राय, रिसर्च और अपने व्यक्तिगत अनुभवों को जोड़कर ऐसे ‘हैंडी टिप्स’ साझा करती हैं जिनसे पाठक खुद को सीधे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं।


पुरस्कार

लाइव हिंदुस्तान में काम करते हुए शुभांगी को ज्यादा रीडर एंगेजमेंट के लिए मंथली अवॉर्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो उनके कंटेंट की लोकप्रियता और प्रभाव को दर्शाता है। डिजिटल ट्रेंड्स और ऑडियंस की पसंद को समझना उनकी बड़ी ताकत है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

शुभांगी ने जर्नलिज्म के साथ-साथ एल.एल.बी की पढ़ाई भी की है, जिससे उनके कंटेंट में तथ्यात्मक मजबूती और संतुलित दृष्टिकोण देखने को मिलता है। वह पत्रकारिता को सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि समाज से जुड़ने और लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम मानती हैं।

और पढ़ें
shayari in hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।