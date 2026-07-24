Shayari in Hindi: 'मां लक्ष्मी की कृपा बरसे ऐसी...' पढ़ें मां लक्ष्मी की 30 सुंदर शायरी
अगर आप मां लक्ष्मी के भक्त हैं और उनके प्रति अपनी श्रद्धा शब्दों में व्यक्त करना चाहते हैं, तो ये 30 सुंदर शायरियां आपके मन को भक्ति से भर देंगी। इन्हें आप पूजा, संदेश या साझा करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
मां लक्ष्मी को सुख, समृद्धि, धन और सौभाग्य की देवी माना जाता है। उनकी कृपा पाने के लिए लोग श्रद्धा से पूजा करते हैं और मन से उनका स्मरण करते हैं। कई बार मन में उठने वाली भक्ति को शब्दों में कहना आसान नहीं होता। ऐसे में छोटी और सुंदर शायरियां मन की भावना को बहुत अच्छे ढंग से व्यक्त कर देती हैं। अगर आप भी मां लक्ष्मी की कृपा के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, अपने प्रियजनों को शुभकामनाएं भेजना चाहते हैं या अपनी भक्ति को खास अंदाज में साझा करना चाहते हैं, तो यहां दी गई 30 शायरियां आपके लिए एक सुंदर संग्रह साबित होंगी।
- मां लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहे,
हर दिन जीवन में उजाला रहे।
2. जहां मां लक्ष्मी का वास होता है,
वहां हर घर में विश्वास होता है।
3. मां का आशीष मिले हर बार,
भर जाए जीवन खुशियों से अपार।
4. लक्ष्मी मां की कृपा ऐसी हो,
हर सपना पूरा वैसा ही हो।
5. धन से पहले मन को धनवान बनाएं,
मां लक्ष्मी का नाम हर पल गुनगुनाएं।
6. मां की कृपा से राह आसान हो जाए,
हर मुश्किल पल में मुस्कान आ जाए।
7. जिस घर में मां का सम्मान है,
वहीं सच्चा सुख और कल्याण है।
8. मां लक्ष्मी का नाम जो गाता है,
जीवन में आनंद पाता है।
9. हर सुबह मां का ध्यान रहे,
हर कदम पर उनका साथ रहे।
10. मां का आशीर्वाद सबसे बड़ी दौलत है,
यही जीवन की सबसे सुंदर राहत है।
11. मां लक्ष्मी की छाया बनी रहे,
हर खुशी हमारे संग चली रहे।
12. भक्ति में जो मन रम जाता है,
जीवन का हर दुख मिट जाता है।
13. मां का नाम दिल में बसा लो,
हर चिंता उनसे कह डालो।
14. मां की कृपा से घर महके,
हर रिश्ता प्यार से बहके।
15. मां लक्ष्मी मुस्कुराती रहें,
जीवन में खुशियां आती रहें।
16. सच्चे मन से जो शीश झुकाता है,
मां का आशीष जरूर पाता है।
17. हर दिन मां का गुणगान करें,
जीवन को धन्य और महान करें।
18. मां के चरणों में सुख का संसार,
उनसे ही जीवन का हर त्योहार।
19. मां की कृपा जब साथ होती है,
हर राह आसान होती है।
20. मन में श्रद्धा, आंखों में विश्वास,
मां लक्ष्मी करें सबका विकास।
21. मां का आशीष कभी कम ना हो,
घर में खुशियों का मौसम थमे ना हो।
22. मां का नाम सबसे प्यारा है,
हर भक्त को उनका सहारा है।
23. मां लक्ष्मी की कृपा बरसे ऐसी,
हर सुबह लगे नई और हंसी।
24. जिसने मां को दिल से पुकारा,
उसे मिला हर खुशी का किनारा।
25. मां की महिमा सबसे न्यारी,
भर देती हैं झोली हमारी।
26. मां के चरणों में जो झुकता है,
वही सच्चा सुख पाता है।
27. मां लक्ष्मी का हो आशीर्वाद,
जीवन भर रहे सुख का साथ।
28. हर दिल में मां का वास रहे,
हर चेहरे पर मधुर हास रहे।
29. मां की कृपा से हर दिन खास,
जीवन में बना रहे विश्वास।
30. मां लक्ष्मी की भक्ति का दीप जलाएं,
सुख, शांति और समृद्धि घर ले आएं।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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