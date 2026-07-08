Shayari in Hindi: मौसम भी मुस्कुराएगा, जब अपनों को भेजेंगे ये बारिश वाली 30 शायरियां
बारिश का मौसम दिल को सुकून देने के साथ रिश्तों में भी नई ताजगी भर देता है। अगर आप अपनों को बारिश की शुभकामनाएं खास अंदाज में देना चाहते हैं, तो ये 30 खूबसूरत शायरियां आपके काम आएंगी।
बारिश सिर्फ मौसम नहीं, बल्कि ढेर सारी यादों, खुशियों और सुकून का एहसास भी लेकर आती है। पहली बारिश की बूंदें, मिट्टी की खुशबू, गरमा-गरम चाय और अपनों की याद... यही तो मानसून को सबसे खास बनाता है। ऐसे खूबसूरत मौसम में अगर किसी अपने को एक प्यारी-सी शायरी भेज दी जाए, तो उनका दिन और भी यादगार हो सकता है।
चाहे दोस्त हों, परिवार हो, साथी हो या कोई खास, बारिश पर लिखी दो खूबसूरत पंक्तियां चेहरे पर मुस्कान जरूर ले आती हैं। यहां पढ़िए बारिश के मौसम को और भी खास बनाने वाली 30 शानदार हिंदी शायरियां।
1.
रिमझिम बूंदें खुशियां लाएं,
हर दिन आपका मुस्कुराएं।
2.
बारिश की हर बूंद यही पैगाम दे,
आपकी जिंदगी खुशियों से भर दे।
3.
बादलों ने फिर प्यार बरसाया है,
आपके लिए खुशियों का मौसम लाया है।
4.
बारिश की फुहारें दिल को छू जाएं,
आपकी हर दुआ पूरी हो जाए।
5.
बारिश की हर बूंद मुस्कान दे,
जीवन आपका खुशियों से भर दे।
6.
भीगी हवाओं का ये पैगाम है,
आपका हर दिन शानदार हो।
7.
बारिश आई तो याद आपकी आई,
दुआ है हर खुशी आपके घर आई।
8.
मिट्टी की खुशबू जैसी हो आपकी मुस्कान,
हमेशा खिली रहे आपकी पहचान।
9.
बरसात का मौसम खुशियां लाए,
हर सपना आपका सच हो जाए।
10.
हर बूंद में खुशियों का रंग हो,
आपका हर दिन उमंग हो।
11.
बादल भी आज मुस्कुरा रहे हैं,
आपको खुश रहने की दुआ दे रहे हैं।
12.
बारिश का मौसम दिल को भाए,
आपका जीवन खुशियों से भर जाए।
13.
सावन की ठंडी हवा का सलाम,
रहे हमेशा आपके चेहरे पर मुस्कान।
14.
रिमझिम फुहारें खुशियां बरसाएं,
हर दिन आपका खास बनाएं।
15.
बारिश आए और मुस्कान लाए,
जीवन आपका महकता जाए।
16.
हर बूंद में प्यार छिपा रहे,
आपका हर सपना पूरा रहे।
17.
बूंदों का ये प्यारा शोर,
खुशियां आएं आपकी ओर।
18.
सावन की मिठास बनी रहे,
हर रिश्ता आपके साथ हंसी रहे।
19.
बारिश की फुहारें दिल बहलाएं,
हर दिन खुशियों से भर जाए।
20.
भीग जाए मौसम, महक जाए राह,
खुशियों से भर जाए आपकी हर चाह।
21.
हर बूंद नई उम्मीद लाए,
जीवन आपका मुस्कुराए।
22.
बारिश का हर पल खास रहे,
आपके चेहरे पर विश्वास रहे।
23.
सावन की हर शाम प्यारी हो,
आपकी जिंदगी सबसे न्यारी हो।
24.
बारिश की बूंदें दुआ बन जाएं,
हर मुश्किल आपकी दूर हो जाए।
25.
बादलों का प्यार यूं ही बरसता रहे,
आपका हर दिन हंसता रहे।
26.
भीगा मौसम, मीठी हवा,
खुश रहे आपका हर सवेरा।
27.
सावन की रिमझिम साथ रहे,
खुशियों की बरसात रहे।
28.
बारिश का मौसम खुशियां लाए,
हर पल आपका मुस्कुराए।
29.
हर बूंद में दुआ हमारी,
खुश रहे दुनिया आपकी सारी।
30.
रिमझिम बारिश, प्यारा मौसम,
हमेशा खुश रहे आपका जीवन।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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