Shayari in Hindi: सुबह की शुरुआत गणपति बप्पा की इन 30 शायरियों के साथ करें
अगर आप दिन की शुरुआत भगवान गणेश का स्मरण करके करना चाहते हैं, तो ये 30 सुंदर शायरियां आपके मन को शांति और सकारात्मक ऊर्जा से भर देंगी। इन्हें पढ़ें और अपनों के साथ भी साझा करें।
हर नई सुबह अपने साथ नई उम्मीदें, नए सपने और नई शुरुआत लेकर आती है। ऐसे में अगर दिन की शुरुआत भगवान गणेश के स्मरण से हो, तो मन में अलग ही शांति और विश्वास का एहसास होता है। विघ्नहर्ता और बुद्धि के देवता माने जाने वाले गणेश जी की कृपा पाने के लिए लोग सुबह सबसे पहले उनका नाम लेते हैं। अगर आप भी अपने दिन की शुरुआत भक्ति और सकारात्मक सोच के साथ करना चाहते हैं, तो यहां दी गई 30 खूबसूरत शायरियां जरूर पढ़ें। इन्हें आप अपनों को शुभ प्रभात कहने के लिए या गणेश भक्तों के साथ साझा करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
1.
हर सुबह गणेश जी का नाम हो,
जीवन में खुशियों का पैगाम हो।
2.
विघ्नहर्ता का आशीर्वाद मिले,
हर दिन सफलता साथ चले।
3.
गणपति का नाम जो गाए,
हर चिंता दूर हो जाए।
4.
सुबह की पहली प्रार्थना यही,
गणेश जी की कृपा बनी रहे सभी पर।
5.
जहां गणपति का वास होता है,
वहीं सुख और विश्वास होता है।
6.
हर कदम पर साथ निभाएं गणेश,
जीवन बन जाए सबसे विशेष।
7.
मन में बस एक ही आस रहे,
गणपति बप्पा का आशीर्वाद साथ रहे।
8.
नई सुबह का सबसे सुंदर उपहार,
गणेश जी का पावन आशीर्वाद।
9.
गणपति का स्मरण हर दिन करें,
खुशियों से अपना जीवन भरें।
10.
गणेश जी का नाम जो लेता है,
हर मुश्किल से आगे बढ़ता है।
11.
हर सुबह नई रोशनी लाए,
गणपति हर मनोकामना पूरी कर जाएं।
12.
विघ्न दूर हों, खुशियां आएं,
गणेश जी सबका साथ निभाएं।
13.
गणपति की भक्ति सबसे प्यारी,
यही है जीवन की असली तैयारी।
14.
हर दिन मंगलमय हो जाए,
जब गणेश जी याद आएं।
15.
मन में श्रद्धा, होठों पर नाम,
गणपति से मिले हर काम।
16.
गणेश जी का साथ रहे,
हर सपना सच होता रहे।
17.
सफलता वहीं कदम चूमती है,
जहां गणपति की कृपा होती है।
18.
हर सुबह उनका ध्यान करें,
दिल से उनका सम्मान करें।
19.
गणपति का आशीर्वाद मिले,
जीवन का हर रास्ता खिले।
20.
भक्ति में जो मन लगाता है,
गणेश जी का प्यार पाता है।
21.
हर दिन शुभ हो जाए,
जब गणपति घर आएं।
22.
हर हर मुश्किल आसान बने,
जब गणपति साथ चलें।
23.
सुबह की शुरुआत उनके नाम,
दिनभर मिलता रहे आराम।
24.
गणेश जी का सच्चा भक्त,
हर परिस्थिति में रहता है मजबूत।
25.
गणपति का नाम सबसे प्यारा,
यही है जीवन का सहारा।
26.
हर सुबह मुस्कान लेकर आए,
गणपति हर दुख दूर भगाएं।
27.
जहां गणेश जी की कृपा रहती है,
वहां खुशियां हमेशा बसती हैं।
28.
हर दिन नई उम्मीद मिले,
गणपति का आशीर्वाद मिले।
29.
दिल में बस गणपति का नाम,
यही है जीवन का सबसे बड़ा सम्मान।
30.
सुबह-सुबह गणेश जी को प्रणाम,
यही है खुशियों से भरे दिन का शुभ आरंभ।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
परिचय एवं अनुभव
शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।
करियर का सफर
लाइव हिंदुस्तान में शुभांगी लाइफस्टाइल टीम का हिस्सा हैं, जहां वह हेल्थ, फिटनेस, फैशन, ब्यूटी, फूड और रिश्तों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर लगातार पाठक-केंद्रित कंटेंट तैयार कर रही हैं।
विशेषज्ञता
शुभांगी की लेखन शैली की खास बात यह है कि वह जटिल विषयों को भी बेहद सरल और समझने योग्य भाषा में प्रस्तुत करती हैं। उनका मानना है कि अच्छी पत्रकारिता केवल जानकारी देने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर और आसान बनाने में भी सहायक होनी चाहिए। इसी सोच के साथ वह एक्सपर्ट्स की राय, रिसर्च और अपने व्यक्तिगत अनुभवों को जोड़कर ऐसे ‘हैंडी टिप्स’ साझा करती हैं जिनसे पाठक खुद को सीधे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं।
पुरस्कार
लाइव हिंदुस्तान में काम करते हुए शुभांगी को ज्यादा रीडर एंगेजमेंट के लिए मंथली अवॉर्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो उनके कंटेंट की लोकप्रियता और प्रभाव को दर्शाता है। डिजिटल ट्रेंड्स और ऑडियंस की पसंद को समझना उनकी बड़ी ताकत है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
शुभांगी ने जर्नलिज्म के साथ-साथ एल.एल.बी की पढ़ाई भी की है, जिससे उनके कंटेंट में तथ्यात्मक मजबूती और संतुलित दृष्टिकोण देखने को मिलता है। वह पत्रकारिता को सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि समाज से जुड़ने और लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम मानती हैं।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।