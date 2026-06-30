Shayari In Hindi: जलने लगा है जमाना सारा...स्टेटस पर लगाने के लिए चुनें 30+ दमदार एटीट्यूड शायरी

अपने अंदाज को शायराना अंदाज में जाहिर करना चाहते हैं, तो यहां से चुनें एटीट्यूड वाली शायरियां। व्हाट्सऐप-फेसबुक पर लगाने के लिए 2 लाइन वाली शायरी परफेक्ट रहेंगी।

अपनी भावनाओं को शायरी के जरिए व्यक्ति करना सबसे सरल तरीका होता है और आज हम आपके लिए एटीट्यूड शायरी लेकर आए हैं। अगर आप स्टेटस के जरिए अपने मिजाज के बारे में लोगों को बताना चाहते हैं, तो एटीट्यूड शायरी लगाएं। हम यहां 30+ शायरियां शेयर कर रहे हैं, आप इनमें से एक चुन सकते हैं। चलिए कुछ चुनिंदा शायरी शेयर देखते हैं।

1- ऊपर वाला भी हमारा आशिक है

तभी तो किसी और का होनें नहीं देता मुझे।

2- किसी से जलना हमारी आदत नहीं

हम खुद की काबिलियत से लोगों को जलाते है।

3- जलने लगा है जमाना सारा,

जब से हमने अपना अंदाज प्यारा रखा है।

4- हम वो नहीं जो हर किसी पर मर जाएं,

हम वो हैं जो खुद की पहचान बना जाएं।

5- बात अगर इज्जत की होगी,

तो झुकेंगे नहीं चाहे रिश्ता कोई भी हो।

6- हमारी शराफत का फायदा मत उठाना,

जिस दिन बदले हम, हिसाब बराबर होगा।

7- नाम बनाने में वक्त लगता है,

और मिटाने वालों को एक पल काफी नहीं।

8- जो हमें समझ नहीं पाए,

उन्हें समझाना हमने छोड़ दिया।

9- हमसे जलने वाले भी कमाल करते हैं,

महफिल खुद सजाते हैं और चर्चा हमारी करते हैं।

10- अकेले चलने का हुनर रखते हैं,

इसलिए आज भी सबसे अलग दिखते हैं।

11- हम वहां खड़े होते हैं,

जहां मैटर बड़े और लोग छोटे पड़ जाते हैं।

12- हमारी उड़ान देखकर हैरान मत होना,

हमने पंख नहीं हौसले मजबूत किए हैं।

13- वक्त आने दो जनाब,

जवाब भी देंगे और हिसाब भी देंगे।

14- जो दिल में है वही जुबान पर रखते हैं,

इसलिए लोग हमें एटीट्यूड वाला कहते हैं।

15- डर तो हमें भी लगता है,

पर जीतने का जुनून बड़ा है।

16- हम अपने अंदाज़ से जीते हैं,

किसी के इशारों पर नहीं।

17- हमारा नाम ही काफी है,

पहचान बताने की जरूरत नहीं।

18- जहां लोग बदल जाते हैं,

वहां हम अपने उसूल नहीं बदलते।

19- हमें हराने का सपना मत देखो,

क्योंकि हम खेल नहीं किस्मत बदलते हैं।

20- हम चुप जरूर रहते हैं,

मगर वक्त आने पर शोर भी करते हैं।

21- जो हमारे खिलाफ हैं,

उन्हें भी सलाम क्योंकि वही मशहूर करते हैं।

22- अपनी कहानी का हीरो खुद बनो,

क्योंकि दुनिया किरदार बदलती रहती है।

23- तू क्या जाने मेरे इरादों को,

मेरी मंजिलें आसमान से ऊंची हैं!!

24- शुरुआत की थी बस अपनी पहचान से,

अब तो नाम भी खुदा की तरह बुलाया जाता है।

25- मुस्कुराते रहो दुनिया को दिखाने के लिए,

असली अंदाज तो गुस्से में नजर आता है।

26- हमसे पंगा लेना इतना आसान नहीं,

क्योंकि हमारी पहचान ही काफी है।

27- जो हमें गिराने की सोचते थे,

आज वो ही हमें ऊपर देखकर जीते हैं।

28- हम सबकी परवाह नहीं करते,

हम तो अपने मुकाम को हासिल करते हैं।

29- हम वो हैं जो कभी हार नहीं मानते,

सपने वो हैं जो कभी टूटते नहीं।

30- तू क्या समझेगा मेरे अंदाज को,

मेरी चाल देखकर दुनिया हैरान है।

31- हमारे फैसले नहीं,

हमारा एटीट्यूड ही सब कुछ तय करता है।

32- हमारे होने से ही महफिल में रौनक है,