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हेल्दी मैरिज: जब पति-पत्नी ये 3 चीजें साथ करते हैं, रिश्ता और गहरा हो जाता है

Shubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
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Happy Married Life Ke Secrets: शादीशुदा रिश्ते अचानक कमजोर नहीं होते, बल्कि कुछ छोटी आदतों के छूट जाने से दूरियां बढ़ने लगती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके रिश्ते में प्यार और अपनापन बना रहे, तो इन 3 बातों पर जरूर ध्यान दें।

हेल्दी मैरिज: जब पति-पत्नी ये 3 चीजें साथ करते हैं, रिश्ता और गहरा हो जाता है

शादी की शुरुआत में ज्यादातर कपल्स के बीच उत्साह, बातचीत और एक-दूसरे के लिए समय की कोई कमी नहीं होती। लेकिन जैसे-जैसे जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, वैसे-वैसे कई छोटी चीजें पीछे छूटने लगती हैं। साथ बैठकर हंसना, घूमना-फिरना या एक-दूसरे की बात ध्यान से सुनना धीरे-धीरे कम होता जाता है। ऐसा नहीं कि प्यार खत्म हो जाता है, बस लोग उसे जताना कम कर देते हैं।

अच्छी बात यह है कि रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए हमेशा बड़े प्रयासों की जरूरत नहीं होती। कई बार कुछ छोटी और रोज की आदतें ही पति-पत्नी के बीच पहले जैसी नजदीकियां और अपनापन बनाए रख सकती हैं। आइए जानते हैं ऐसी ही 3 जरूरी बातों के बारे में।

  1. साथ में मजेदार चीजें करना ना छोड़ें
  • कई बार शादी के कुछ साल बाद पति-पत्नी की बातचीत सिर्फ घर, बच्चों और जिम्मेदारियों तक सीमित रह जाती हैं। ऐसे में बीच-बीच में अपने साथी के साथ ऐसे पल जरूर बिताएं जिनका किसी काम या जिम्मेदारी से कोई लेना-देना ना हो।
  • साथ में घूमने निकल जाएं, कोई खेल खेलें, पुरानी यादों को दोबारा जीएं या रसोई में ही कुछ नया बनाते हुए हंसें।

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2. बात करते समय सिर्फ सुनें नहीं, महसूस भी करें

  • अक्सर ऐसा होता है कि बातचीत तो चल रही होती है, लेकिन ध्यान कहीं और होता है। कभी हाथ में फोन होता है तो कभी नजर किसी और तरफ। ऐसे में सामने वाले को यह फील हो सकता है कि उसकी बातें आपके लिए उतनी मायने नहीं रखतीं।
  • जब आप अपने साथी की आंखों में देखकर बात करते हैं, तो उसे यह एहसास होता है कि आप सच में उसकी बात सुन रहे हैं। कई बार बिना कुछ खास कहे भी आंखें वह सब कह देती हैं, जो शब्द नहीं कह पाते।

3. सार्वजनिक जगहों पर भी अपनापन दिखाएं

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  • हाथ पकड़ना, कंधे पर हाथ रखना या साथ चलते समय करीब रहना बहुत छोटी बातें लग सकती हैं लेकिन इनका असर बड़ा होता है।
  • यह सामने वाले को यह एहसास दिलाता है कि वह आज भी आपके लिए उतना ही खास है। ये इशारे चुपचाप मैसेज देते हैं, 'मैं आज भी तुम्हारे साथ हूं, और तुम्हें चुनता हूं।'

छोटी आदतें क्यों करती हैं बड़ा काम?

  • अक्सर लोग सोचते हैं कि रिश्ता खराब होने पर ही उस पर ध्यान देने की जरूरत होती है।
  • लेकिन मजबूत रिश्ते पहले से ही रोज थोड़ा-थोड़ा समय और देखभाल मांगते हैं।
  • जैसे पौधे को सिर्फ एक बार नहीं, बल्कि नियमित पानी चाहिए होता है, वैसे ही रिश्ते को भी नियमित प्यार और ध्यान की जरूरत होती है।

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Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta

परिचय एवं अनुभव

शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।


करियर का सफर

लाइव हिंदुस्तान में शुभांगी लाइफस्टाइल टीम का हिस्सा हैं, जहां वह हेल्थ, फिटनेस, फैशन, ब्यूटी, फूड और रिश्तों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर लगातार पाठक-केंद्रित कंटेंट तैयार कर रही हैं।


विशेषज्ञता

शुभांगी की लेखन शैली की खास बात यह है कि वह जटिल विषयों को भी बेहद सरल और समझने योग्य भाषा में प्रस्तुत करती हैं। उनका मानना है कि अच्छी पत्रकारिता केवल जानकारी देने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर और आसान बनाने में भी सहायक होनी चाहिए। इसी सोच के साथ वह एक्सपर्ट्स की राय, रिसर्च और अपने व्यक्तिगत अनुभवों को जोड़कर ऐसे ‘हैंडी टिप्स’ साझा करती हैं जिनसे पाठक खुद को सीधे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं।


पुरस्कार

लाइव हिंदुस्तान में काम करते हुए शुभांगी को ज्यादा रीडर एंगेजमेंट के लिए मंथली अवॉर्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो उनके कंटेंट की लोकप्रियता और प्रभाव को दर्शाता है। डिजिटल ट्रेंड्स और ऑडियंस की पसंद को समझना उनकी बड़ी ताकत है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

शुभांगी ने जर्नलिज्म के साथ-साथ एल.एल.बी की पढ़ाई भी की है, जिससे उनके कंटेंट में तथ्यात्मक मजबूती और संतुलित दृष्टिकोण देखने को मिलता है। वह पत्रकारिता को सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि समाज से जुड़ने और लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम मानती हैं।

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