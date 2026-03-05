क्या आपका पार्टनर आपके लिए ‘सेफ प्लेस’ है? जानें हेल्दी रिश्ते के 3 संकेत
रिश्ते में प्यार के साथ सुरक्षा, भरोसा और समझ भी जरूरी होती है। अगर आपका रिश्ता स्वस्थ है, तो कुछ संकेत ऐसे होते हैं जो इसे साफ दिखाते हैं। जानें हेल्दी रिलेशनशिप के 3 अहम संकेत।
एक अच्छा और स्वस्थ रिश्ता सिर्फ प्यार या साथ रहने से नहीं बनता, बल्कि उसमें भरोसा, सम्मान, भावनात्मक सुरक्षा और समझ का संतुलन भी जरूरी होता है। कई बार लोग रिश्तों में होते हुए भी असुरक्षित, तनावग्रस्त या लगातार डर में जीते हैं कि कहीं उनका रिश्ता टूट ना जाए। ऐसे रिश्ते लंबे समय तक मानसिक और भावनात्मक रूप से थका देने वाले हो सकते हैं।
वहीं, एक हेल्दी रिलेशनशिप में दोनों पार्टनर एक-दूसरे के साथ सहज और सुरक्षित महसूस करते हैं। रिलेशनशिप एक्सपर्ट्स के अनुसार, कुछ खास संकेत ऐसे होते हैं जो बताते हैं कि आपका रिश्ता वास्तव में स्वस्थ और संतुलित है। आइए जानते हैं ऐसे ही 3 महत्वपूर्ण संकेतों के बारे में।
1. पार्टनर के साथ कमजोरियां साझा करने में डर ना लगना
- अगर आप अपने पार्टनर के सामने पूरी तरह खुलकर अपनी भावनाएं, डर और कमजोरियां साझा कर सकते हैं, तो यह एक स्वस्थ रिश्ते का संकेत है।
- रिलेशनशिप एक्सपर्ट जेफ के अनुसार, सुरक्षित अटैचमेंट (secure attachment) का मतलब है कि आपका पार्टनर आपके लिए 'सेफ प्लेस' यानी सुरक्षित जगह जैसा महसूस हो, ना कि कोई खतरा।
- जब किसी रिश्ते में व्यक्ति को यह भरोसा होता है कि उसकी भावनाओं का मजाक नहीं बनाया जाएगा और उसे छोड़ दिया जाने का डर नहीं होगा, तो वह अपने असली रूप में सामने आ पाता है।
- अगर कभी किसी रिश्ते में अपनी कमजोरी दिखाने पर आपको शर्मिंदा किया गया हो, मजाक उड़ाया गया हो या छोड़ने की धमकी मिली हो, तो समस्या आप में नहीं बल्कि रिश्ते के अटैचमेंट पैटर्न में हो सकती है।
2. पार्टनर के साथ होने पर मन और शरीर शांत महसूस करना
- एक स्वस्थ रिश्ते का दूसरा महत्वपूर्ण संकेत है कि आपके पार्टनर की मौजूदगी में आपका मन और शरीर शांत महसूस करने लगता है। इसे 'नर्वस सिस्टम को-रेगुलेशन' कहा जाता है।
- इसका मतलब यह है कि आप अपने पार्टनर के सामने किसी भूमिका को निभाने की कोशिश नहीं करते, बल्कि जैसे हैं वैसे ही रहते हैं।
- ऐसे रिश्ते में व्यक्ति को लगातार यह चिंता नहीं रहती कि कहीं वह कुछ गलत ना कर दे या कुछ गलत ना बोल दे। इसके बजाय, पार्टनर के साथ समय बिताना सुकून और सुरक्षा का एहसास देता है।
- जब किसी रिश्ते में यह भाव पैदा हो जाता है, तो तनाव और चिंता अपने आप कम होने लगती है।
3. झगड़े भी रिश्ते को खतरे में नहीं डालते
- किसी भी रिश्ते में मतभेद और झगड़े होना स्वाभाविक है। लेकिन एक स्वस्थ रिश्ते में ये झगड़े रिश्ते के खत्म होने का डर पैदा नहीं करते।
- सुरक्षित रिश्तों में दोनों पार्टनर जानते हैं कि असहमति होने के बावजूद उनका रिश्ता मजबूत है। इसलिए बहस या तकरार के दौरान भी यह डर नहीं होता कि सब कुछ खत्म हो जाएगा।
- रिलेशनशिप एक्सपर्ट्स के अनुसार, जब रिश्ते में भरोसा मजबूत होता है, तो लोग अपनी बात खुलकर रखते हैं और समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं। यही कारण है कि ऐसे रिश्ते समय के साथ और मजबूत होते जाते हैं।
हेल्दी रिलेशनशिप: एक स्वस्थ रिश्ता वह होता है जिसमें प्यार के साथ सुरक्षा, सम्मान और समझ भी मौजूद हो। अगर आप अपने पार्टनर के साथ सुरक्षित महसूस करते हैं, उनके साथ होने पर मन शांत रहता है और मतभेद होने पर भी रिश्ता टूटने का डर नहीं होता, तो यह एक मजबूत और हेल्दी रिलेशनशिप की निशानी है।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
परिचय एवं अनुभव
शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।
करियर का सफर
लाइव हिंदुस्तान में शुभांगी लाइफस्टाइल टीम का हिस्सा हैं, जहां वह हेल्थ, फिटनेस, फैशन, ब्यूटी, फूड और रिश्तों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर लगातार पाठक-केंद्रित कंटेंट तैयार कर रही हैं।
विशेषज्ञता
शुभांगी की लेखन शैली की खास बात यह है कि वह जटिल विषयों को भी बेहद सरल और समझने योग्य भाषा में प्रस्तुत करती हैं। उनका मानना है कि अच्छी पत्रकारिता केवल जानकारी देने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर और आसान बनाने में भी सहायक होनी चाहिए। इसी सोच के साथ वह एक्सपर्ट्स की राय, रिसर्च और अपने व्यक्तिगत अनुभवों को जोड़कर ऐसे ‘हैंडी टिप्स’ साझा करती हैं जिनसे पाठक खुद को सीधे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं।
पुरस्कार
लाइव हिंदुस्तान में काम करते हुए शुभांगी को ज्यादा रीडर एंगेजमेंट के लिए मंथली अवॉर्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो उनके कंटेंट की लोकप्रियता और प्रभाव को दर्शाता है। डिजिटल ट्रेंड्स और ऑडियंस की पसंद को समझना उनकी बड़ी ताकत है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
शुभांगी ने जर्नलिज्म के साथ-साथ एल.एल.बी की पढ़ाई भी की है, जिससे उनके कंटेंट में तथ्यात्मक मजबूती और संतुलित दृष्टिकोण देखने को मिलता है। वह पत्रकारिता को सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि समाज से जुड़ने और लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम मानती हैं।और पढ़ें
