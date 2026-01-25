Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़रिलेशनशिप26 january top 10 patriotic happy republic day 2026 wishes quotes shayari 77th gantantra diwas ki hardik shubhkamnaaye
Happy Republic Day 2026 Wishes : ये हैं गणतंत्र दिवस के बेस्ट टॉप 10 देशभक्ति संदेश, हर दिल कहेगा 'हैप्पी रिपब्लिक डे'

Happy Republic Day 2026 Wishes : ये हैं गणतंत्र दिवस के बेस्ट टॉप 10 देशभक्ति संदेश, हर दिल कहेगा 'हैप्पी रिपब्लिक डे'

संक्षेप:

Happy Republic Day 2026 Wishes : अगर देशभक्ति के इस त्योहार 26 जनवरी की बधाई आप अपने दोस्तों परिजनों तक भी पहुंचाना चाहते हैं तो ये टॉप 10 गणतंत्र दिवस 2026 मैसेज, कोट्स और बेस्ट स्टेटस शायरी आपके काम आ सकती है।

Jan 25, 2026 07:22 pm ISTManju Mamgain लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

77th Gantantra Diwas Ki Shubhkamnaye in hindi : हर साल 26 जनवरी 2026 को मनाया जाने वाला गणतंत्र दिवस 2026 भारत के लिए सिर्फ एक सरकारी अवकाश नहीं है, बल्कि यह उस सोच और व्यवस्था का उत्सव है, जिस पर आज का भारत खड़ा है। आज के दिन आजाद भारत ने एक मजबूत लोकतंत्र की नींव रखी और उसे उसका संविधान मिला। इस खास दिन का जश्न मनाने के लिए हर साल चारों ओर लहराते तिरंगे और देशभक्ति संगीत के साथ हर भारतीय दिल -जय हिन्द जय भारत के नारे लगाता हुआ नजर आता है। अगर देशभक्ति के इस त्योहार की बधाई आप अपने दोस्तों परिजनों तक भी पहुंचाना चाहते हैं तो ये टॉप 10 गणतंत्र दिवस 2026 मैसेज, कोट्स और बेस्ट स्टेटस शायरी आपके काम आ सकती है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें
ये भी पढ़ें:Happy Republic Day 2026 Wishes : 26 जनवरी पर भेजें गणतंत्र दिवस के टॉप 10 मैसेज

गणतंत्र दिवस की शुभकानाएं-शायरी (Happy Republic Day 2026 wishes-quotes-shayari in hindi)

1- मैं भारत मां की जय कहना, अपना सौभाग्य समझता हूं,

अपना जीना मरना अब सब तेरे नाम ऐ 'तिरंगा' करता हूं।

गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं!

2- आजादी की कीमत उनसे पूछो, जिन्होंने इसके लिए अपना खून बहाया,

जय हिन्द।

3- गर्व है हमें, इस मिट्टी की शान पर, नतमस्तक हैं, वीरों के बलिदान पर।

चलो करें ये प्रण आज, भारत को बनाएंगे और खास।

गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं!

4-संविधान ने हमें हक दिलाया, हर एक को बराबरी का सपना दिखाया।

चलो मिलकर करें सम्मान, तिरंगे की शान का मान।

गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं!

5-वतन की मिट्टी से बढ़कर कुछ नहीं, हर दिल में तिरंगा बसना चाहिए।

गणतंत्र दिवस पर हर घर में देशप्रेम का दीप जलना चाहिए।

गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं!

6-धर्म के नाम पर न लड़ो,

धर्म के नाम पर न मरों,

इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है,

बस देश के नाम पर जियो.

Happy Republic Day 2026

7- दिल में तिरंगे का सम्मान है,

मां भारती की शान पर अभिमान है,

हर कोने में लहराएंगे तिरंगा,

क्योंकि यही भारत की पहचान है.

Happy Republic Day 2026

8- आओ झुककर सलाम करें उनको,

जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है,

खुशनसीब होता है वो खून,

जो देश के काम आता है।

9- लिखा है लहू से वीरों ने, ये गौरवशाली इतिहास हमारा,

संविधान की शक्ति से ही, महकेगा हर बाग हमारा।

गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं!

10- आओ झुककर सलाम करें उन्हें, जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है,

खुशनसीब होता है वो खून, जो देश के काम आता है।

गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं!

Manju Mamgain

लेखक के बारे में

Manju Mamgain
मंजू ममगाईं लाइव हिन्दुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। मंजू ने अपना पीजी डिप्लोमा भारतीय विद्या भवन, नई दिल्ली और ग्रेजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया हुआ है। इन्हें पत्रकारिता जगत में टीवी, प्रिंट और डिजिटल का कुल मिलाकर 16 साल का अनुभव है। एचटी डिजिटल से पहले मंजू आज तक, अमर उजाला, सहारा समय में भी काम कर चुकी हैं। आज तक में लाइफस्टाइल और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन लीड करने के बाद अब मंजू एचटी डिजिटल में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए काम कर रही हैं। और पढ़ें
Republic Day Happy Republic Day Republic Day Quotes अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।