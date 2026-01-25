Happy Republic Day 2026 Wishes : ये हैं गणतंत्र दिवस के बेस्ट टॉप 10 देशभक्ति संदेश, हर दिल कहेगा 'हैप्पी रिपब्लिक डे'

संक्षेप: Happy Republic Day 2026 Wishes : अगर देशभक्ति के इस त्योहार 26 जनवरी की बधाई आप अपने दोस्तों परिजनों तक भी पहुंचाना चाहते हैं तो ये टॉप 10 गणतंत्र दिवस 2026 मैसेज, कोट्स और बेस्ट स्टेटस शायरी आपके काम आ सकती है।

Jan 25, 2026 07:22 pm IST

77th Gantantra Diwas Ki Shubhkamnaye in hindi : हर साल 26 जनवरी 2026 को मनाया जाने वाला गणतंत्र दिवस 2026 भारत के लिए सिर्फ एक सरकारी अवकाश नहीं है, बल्कि यह उस सोच और व्यवस्था का उत्सव है, जिस पर आज का भारत खड़ा है। आज के दिन आजाद भारत ने एक मजबूत लोकतंत्र की नींव रखी और उसे उसका संविधान मिला। इस खास दिन का जश्न मनाने के लिए हर साल चारों ओर लहराते तिरंगे और देशभक्ति संगीत के साथ हर भारतीय दिल -जय हिन्द जय भारत के नारे लगाता हुआ नजर आता है। अगर देशभक्ति के इस त्योहार की बधाई आप अपने दोस्तों परिजनों तक भी पहुंचाना चाहते हैं तो ये टॉप 10 गणतंत्र दिवस 2026 मैसेज, कोट्स और बेस्ट स्टेटस शायरी आपके काम आ सकती है।

गणतंत्र दिवस की शुभकानाएं-शायरी (Happy Republic Day 2026 wishes-quotes-shayari in hindi)

1- मैं भारत मां की जय कहना, अपना सौभाग्य समझता हूं,

अपना जीना मरना अब सब तेरे नाम ऐ 'तिरंगा' करता हूं।

गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं!

2- आजादी की कीमत उनसे पूछो, जिन्होंने इसके लिए अपना खून बहाया,

जय हिन्द।

3- गर्व है हमें, इस मिट्टी की शान पर, नतमस्तक हैं, वीरों के बलिदान पर।

चलो करें ये प्रण आज, भारत को बनाएंगे और खास।

गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं!

4-संविधान ने हमें हक दिलाया, हर एक को बराबरी का सपना दिखाया।

चलो मिलकर करें सम्मान, तिरंगे की शान का मान।

गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं!

5-वतन की मिट्टी से बढ़कर कुछ नहीं, हर दिल में तिरंगा बसना चाहिए।

गणतंत्र दिवस पर हर घर में देशप्रेम का दीप जलना चाहिए।

गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं!

6-धर्म के नाम पर न लड़ो,

धर्म के नाम पर न मरों,

इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है,

बस देश के नाम पर जियो.

Happy Republic Day 2026

7- दिल में तिरंगे का सम्मान है,

मां भारती की शान पर अभिमान है,

हर कोने में लहराएंगे तिरंगा,

क्योंकि यही भारत की पहचान है.

Happy Republic Day 2026

8- आओ झुककर सलाम करें उनको,

जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है,

खुशनसीब होता है वो खून,

जो देश के काम आता है।

9- लिखा है लहू से वीरों ने, ये गौरवशाली इतिहास हमारा,

संविधान की शक्ति से ही, महकेगा हर बाग हमारा।

गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं!

10- आओ झुककर सलाम करें उन्हें, जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है,

खुशनसीब होता है वो खून, जो देश के काम आता है।