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Shayari in Hindi: जिंदगी की जंग जिगर से जीती जाती है...सोशल मीडिया पर शेयर करें ये 25 एटीट्यूड शायरियां

By Deepali Srivastava
लाइव हिन्दुस्तान
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सोशल मीडिया पर हर कोई अपनी फोटो पोस्ट करता है और कभी-कभी स्वैग दिखाने के लिए कुछ दमदार कैप्शन हम खोजते हैं। अगर आप भी फोटो के लिए एटीट्यूड शायरी वाली कैप्शन ढूढ़ रहे हैं, तो हम आपके लिए कुछ शायरियां लेकर आए हैं।

Shayari in hindi
शायरी इन हिंदी

हम दुखी हो, खुश हो, किसी से नाराज हो या फिर प्यार में अपनी हर फीलिंग्स को सोशल मीडिया पर शेयर कर देते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं, तो हम आपके लिए पर्सनैलिटी के हिसाब से एटीट्यूड शायरी लेकर आए हैं। आप अपनी फोटो के साथ कोई भी लाइन कैप्शन में लिखकर पोस्ट कर सकते हैं। इससे आपकी फोटो पर लाइक्स भी ज्यादा आएंगे और लोग कैप्शन भी पसंद करेंगे, तो चलिए कुछ दमदार एटीट्यूड शायरियां आपको पढ़ाते हैं।

1. शिकारी तो हम आपसे भी बहुत बड़े हैं, लेकिन हमने कभी कुत्तों का शिकार नहीं किया

2. हम बात खत्म नहीं जनाब, हम तो सीधा कहानी ही खत्म कर देते हैं

कुछ लोग केवल बातें को नहीं बल्कि किस्से को खत्म करने में विश्वास करते हैं।

3. ये जो जिंदगी की जंग है ना भीड़ से नहीं, जिगर से जीती जाती है

4. सुनो सबकी लेकिन, करो केवल अपने मन की

5. मैं वो हूं जो आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन मैं वो बिल्कुल भी नहीं हूं जो आप मुझे सोचते हैं

6. मुंह बनाने से पहले, मेरी जिंदगी से बिल्कुल दफा हो जाना।

7. जो हमें जहर समझते हैं, वो कौन सा हमें शहद लगते हैं।

8. खुद को शरीफ बस इतना रखो, जितना आपके साथ दुनिया रहे।

9. जो हमें जहर समझते हैं, वो कौन सा हमें शहद लगते हैं।

10. तू चाहे उड़ ले आसमान तक, मेरे सामने रहियो अपनी औकात तक।

11. बोलता कम हूं मैं, क्योंकि लोगों को चुप कराने का हुनर है मुझमें।

12. जो उसूल हैं तुम्हारे उन्हें कभी तोड़ना मत, जो कर दे हदें पार उसे छोड़ना मत।

13. तुम चाहे रहो खुश या खफा, बस हमसे रहो दूर और हो जाओ दफा।

14. जिसे तुम कहते हो ना खौफ, बेटा वही हैं हमारे शौक।

15. तुम मुझे दिखा रहे हो नीचा, तुम्हारी खुद की भी तो कोई औकात होनी चाहिए

16. अरे! आप तो हमें भूल ही गए बिल्कुल, अपनी औकात की तरहय़

17. मैं तो भूलता नहीं हूं , बस हां याद करना छोड़ देता हूं।

18. शराफत की दुनिया का किस्सा ही खत्म, अब जैसी दुनिया वैसे हम।

19. हवाओं, बादलों में न जाने क्या साजिशाना बात हुई,

मेरा ही घर मिट्टी का था, वहीं सारी बरसात हुई।

20. बस मेरे दहाड़ने की देर है

वापस आ गए है अब भोकाल मचाएंगे।

21. ऐसी-वैसी बातों पर नहीं देते हैं हम ध्यान, हम बाप हैं तुम्हारे मत बांटों कोई ज्ञान।

22. नफरत है मुझे उन दोगुले लोगों से, जो केवल मेरे मुंह पर मेरे हैं।

23. मैं किसी की समझ में आ जाऊं, इतना समझदार अभी कोई पैदा हुआ नहीं।

24. जिस दिन खुला मेरा मुंह, उस दिन उठ जाएंगे तुम्हारी शराफत के जनाजे।

25. हम वहां से शुरुआत करते हैं, जहां पे आप छोड़ देते हैं।

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Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava

दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।


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दीपाली ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत साल 2018 में राजस्थान पत्रिका की डिजिटल टीम से की। करियर के शुरुआती दौर से ही वह डिजिटल मीडिया से जुड़ी रही हैं। इसके बाद उन्होंने इन्शॉर्ट्स, सत्य हिंदी, बॉलीवुडशादीज.कॉम और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरीज, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की।


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दीपाली श्रीवास्तव के पास B.Sc (Mathematics) और मास कम्युनिकेशन की डिग्री है। यही शैक्षणिक पृष्ठभूमि उनके काम में तथ्यों की सटीकता, डेटा-आधारित रिसर्च और कंटेंट की विश्वसनीयता को मजबूत बनाती है।


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दीपाली का मानना है कि डिजिटल युग में एक पत्रकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी फैक्ट-चेकिंग और प्रमाणिक जानकारी देना है। उनका उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी पहुंचाना है, ताकि वे बेहतर और जागरूक निर्णय ले सकें।


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