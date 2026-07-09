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Hindi Shayari:'आई लव यू' से कहीं बढ़कर हैं ये 25 शायरियां, साथी का हौसला बढ़ाने के लिए काफी

By Shubhangi Gupta
लाइव हिन्दुस्तान
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Attitude Shayari in Hindi: अगर आप अपने साथी का हौसला बढ़ाना चाहते हैं और उनके चेहरे पर मुस्कान लाना चाहते हैं, तो सकारात्मक सोच से भरी ये खूबसूरत शायरियां दिल जीतने का काम करेंगी।

Hindi Shayari:'आई लव यू' से कहीं बढ़कर हैं ये 25 शायरियां, साथी का हौसला बढ़ाने के लिए काफी

प्यार सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं है, बल्कि मुश्किल समय में एक-दूसरे का हौसला बढ़ाने का भी नाम है। जब आपका साथी किसी बात को लेकर परेशान हो, किसी चुनौती का सामना कर रहा हो या बस एक छोटी-सी मुस्कान की जरूरत हो, तब आपके कुछ प्यारे शब्द उसका पूरा दिन बदल सकते हैं।

ऐसी ही सकारात्मक सोच से भरी शायरियां रिश्ते में भरोसा, अपनापन और नई ऊर्जा भरने का काम करती हैं। अगर आप भी अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को कुछ ऐसा भेजना चाहते हैं, जिससे उन्हें अच्छा महसूस हो और उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाए, तो ये 25 खूबसूरत शायरियां जरूर पढ़ें।

1.

हर मुश्किल छोटी लगने लगती है,

जब तुम मुस्कुराकर साथ चलने लगते हो।

2.

तुम्हारा हौसला मेरी सबसे बड़ी ताकत है,

यही हमारे रिश्ते की सबसे खूबसूरत बात है।

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3.

सपने बड़े रखो, डर छोटे हो जाएंगे,

हम साथ हैं, रास्ते खुद बन जाएंगे।

4.

हर सुबह नई उम्मीद लेकर आती है,

बस मुस्कुराकर उसका स्वागत करना।

5.

हार से मत घबराना,

जीत अक्सर एक कदम आगे मिलती है।

6.

तुम्हारी मुस्कान बताती है,

मुश्किलें हमेशा नहीं रहतीं।

7.

रिश्ता वही मजबूत होता है,

जहां भरोसा हर डर से बड़ा होता है।

8.

आंधियां चाहे जितनी आएं,

हमारा साथ नहीं बदलेगा।

9.

तुम खुश हो,

तो मेरी दुनिया भी रोशन है।

10.

हर दिन नया मौका है,

खुद पर भरोसा रखना।

11.

सपनों को उड़ान दो,

मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं।

12.

रास्ता चाहे लंबा हो,

मंजिल जरूर मिलेगी।

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13.

तुम्हारी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी,

बस खुद पर यकीन बनाए रखना।

14.

मुस्कुराने वालों की पहचान अलग होती है,

तुम हमेशा ऐसे ही रहना।

15.

कल की चिंता छोड़ो,

आज का दिन दिल खोलकर जी लो।

16.

तुम्हारी खुशी ही मेरी सबसे बड़ी जीत है।

17.

जो खुद पर भरोसा रखते हैं,

दुनिया भी उन्हीं पर भरोसा करती है।

18.

साथ हो तुम,

तो हर दिन खास लगता है।

19.

छोटी-छोटी खुशियों को जीना सीखो,

जिंदगी और भी खूबसूरत लगेगी।

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20.

हर अंधेरी रात के बाद,

नई सुबह जरूर आती है।

21.

तुम्हारी सोच ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है।

22.

मंजिल उन्हीं को मिलती है,

जो रुकना नहीं जानते।

23.

तुम्हारे सपनों की राह में,

मैं हमेशा तुम्हारा साथी रहूंगा।

24.

खुद को कभी कमजोर मत समझना,

तुम जितना सोचते हो, उससे कहीं ज्यादा मजबूत हो।

25.

हम दोनों का साथ ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है,

बाकी हर मुश्किल आसान है।

ऐसी शायरियां क्यों भेजें?

  • साथी का हौसला बढ़ता है।
  • रिश्ते में भरोसा मजबूत होता है।
  • मुश्किल समय में सकारात्मक सोच मिलती है।
  • प्यार के साथ अपनापन भी महसूस होता है।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta

परिचय एवं अनुभव

शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।


करियर का सफर

लाइव हिंदुस्तान में शुभांगी लाइफस्टाइल टीम का हिस्सा हैं, जहां वह हेल्थ, फिटनेस, फैशन, ब्यूटी, फूड और रिश्तों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर लगातार पाठक-केंद्रित कंटेंट तैयार कर रही हैं।


विशेषज्ञता

शुभांगी की लेखन शैली की खास बात यह है कि वह जटिल विषयों को भी बेहद सरल और समझने योग्य भाषा में प्रस्तुत करती हैं। उनका मानना है कि अच्छी पत्रकारिता केवल जानकारी देने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर और आसान बनाने में भी सहायक होनी चाहिए। इसी सोच के साथ वह एक्सपर्ट्स की राय, रिसर्च और अपने व्यक्तिगत अनुभवों को जोड़कर ऐसे ‘हैंडी टिप्स’ साझा करती हैं जिनसे पाठक खुद को सीधे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं।


पुरस्कार

लाइव हिंदुस्तान में काम करते हुए शुभांगी को ज्यादा रीडर एंगेजमेंट के लिए मंथली अवॉर्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो उनके कंटेंट की लोकप्रियता और प्रभाव को दर्शाता है। डिजिटल ट्रेंड्स और ऑडियंस की पसंद को समझना उनकी बड़ी ताकत है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

शुभांगी ने जर्नलिज्म के साथ-साथ एल.एल.बी की पढ़ाई भी की है, जिससे उनके कंटेंट में तथ्यात्मक मजबूती और संतुलित दृष्टिकोण देखने को मिलता है। वह पत्रकारिता को सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि समाज से जुड़ने और लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम मानती हैं।

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