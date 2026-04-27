Shayari in Hindi: मंजिलें नहीं, हौसले गिनो...स्टूडेंट्स के लिए 25 दमदार मोटिवेशनल शायरियां

Apr 27, 2026 06:28 am IST

सफलता रातभर में नहीं मिलती है, इसके लिए कई रातों की नींद का त्याग करना पड़ता है। अगर आप सफल होने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं और बार-बार हताश हो जाते हैं, तो ये मोटिवेशनल शायरियां आपको जोश और उम्मीद से भर देंगी।

सफलता एक रात में नहीं मिलती उसके लिए कई रातों की मेहनत और नींद का त्याग करना पड़ना है। लगातार संघर्ष कर रहे छात्र कभी टूट जाते हैं या फिर मेहनत करने के लिए खुद को हिम्मत देते हैं। कई बार मंजिल बस थोड़ी ही दूर होती है लेकिन हम हार मान लेते हैं। अगर आप भी मेहनत करते हुए हताश हो रहे हैं और सफलता की ओर बढ़ते हुए आपके कदम लड़खड़ा रहे हैं। तो यहां कुछ मोटिवेशनल शायरियां हम आपके लिए शेयर कर रहे हैं। इन्हें पढ़कर आपके अंदर जोश आएगा और फिर से मेहनत करने के लिए उठ खड़े होंगे।

1) ये जिंदगी हसीं है इससे प्यार करो,

अभी है रात तो सुबह का इंतजार करो,

वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको,

रब पर रखो भरोसा वक्त पर एतबार करो।

2) जागते रहना है पढ़ते रहना है

पिता जी कि फिक्र को फक्र में जो बदलना है।

3) पढ़ाई एक ऐसा जरिया है

जो साधारण इंसान को महान बनाता है।

4) शिक्षा की जड़े कड़वी है

लेकिन फल बहुत ही मीठा है।

5) हर दिन कुछ नया सीखो

ज्ञान की राह पर बढ़ते चलो।

6) ज्ञान का सूरज हर सुबह उगता है

बस मेहनत से इसे पकड़ना होता है।

7) बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो

मजबूरियों को मत कोसों हर हाल में चलना सीखो।

8) सोना तो चाहता हूं मै भी आराम से

पर मेरे सपने मुझे सोने की इजाजत नही देते।

9) जो अपने आज को पढ़ाई में लगाता है

वही कल दुनिया पर राज करता है।

10) ज्ञान वह दौलत है

जिसे कोई चुरा नहीं सकता।

11) जिंदगी का हर सवाल हल होगा

अगर पढ़ाई में तुम्हारा मन लगा होगा।

12) जो सीखने का जुनून रखता है,

वही सफलता की ऊंचाई छूता है।

13) ज्ञान की राह पर चलते रहो,

सपनों को सच करने का हौसला रखो।

14) लक्ष्य को पाने के लिए यदि हम तन, मन और धन लगा देते हैं,

सच कहता हूं दोस्तों, कुंडली के सितारे भी अपनी जगह बदल देते हैं।

15) वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे,

इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे,

कल क्या होगा कभी मत सोचो,

क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल ले।

16) पढ़ाई का महत्व कभी कम नहीं होता,

यह इंसान को हमेशा ऊंचा बनाता है।

17) बेहतर से बेहतर कि तलाश करो,

मिल जाए नदी तो समंदर कि तलाश करो,

टूट जाता है शीशा पत्थर कि चोट से,

टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो।

18) पढ़ाई का असली आनंद वही समझता है,

जिसने इसे अपनी ताकत बनाया है।

19) जो मेहनत की लाठी थामे रहता है,

वही कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ता है।

संघर्ष से जो घबराता नहीं,

उसका भाग्य भी संवर जाता है।

20) हर दिन एक नया पन्ना खोलो

अपने सपनों के रास्ते पर बढ़ते रहो।

21) जो सवालों से डरता नहीं,

वही सफलता की सीढ़ियां चढ़ता है।

ज्ञान का सूरज हर सुबह उगता है,

पर मेहनत से ही यह चमकता है।

22) किताबों से इश्क करो,

सपनों को खुली आंखों से देखो।

पढ़ाई तुम्हें उड़ने के पंख देगी,

अपना हर सपना पूरा कर देखो।

23) ज्ञान की दौलत ऐसी होती है,

जो कभी खत्म नहीं होती।

जो इसे जितना बांटे,

वह उतना ही समृद्ध होता है।

24) जो पढ़ाई की कीमत समझते हैं,

वही दुनिया में नाम बनाते हैं।

शब्दों की दुनिया में जो खो जाता है,

वही अपने भविष्य को रोशन पाता है।

25) रातों की नींदें जो गंवाते हैं,

वही सफलता की सुबह पाते हैं।

जो शिक्षा का सम्मान करता है,