Shayari In Hindi: पत्नी को भेजें 25 दिल छू लेने वाली रोमांटिक शायरी, पढ़ते ही खुशी से लगा लेंगी गले
पत्नी के सामने प्यार जाहिर नहीं कर पाते हैं, तो शायराना अंदाज में अपने दिल की बात कहिए। हम आपके लिए नई और रोमांटिक शायरियां लेकर आए हैं, जो पत्नी को भेजिए। इन्हें पढ़ते ही वह खुशी से झूम उठेंगी और आपको गले लगा लेंगी।
पति-पत्नी का रिश्ता ट्रेन की पटरियों की तरह होता है, इस रिश्ते बराबरी से चलना पड़ता है। अगर जरा सी पटरियां आगे-पीछे हुई तो रिश्ते की डोर बिखर जाती है। ज्यादातर कपल्स को लगता है कि शादी के बाद पत्नी या पति को क्या शायरी या लव लेवर भेजें, अब रिश्ता नया नहीं रहा। लेकिन शादी के बाद भी अगर आपको रिश्ते में प्यार को जिंदा रखना है तो ये छोटी-छोटी चीजें करनी चाहिए। पत्नी आपको, घर, बच्चा संभालती हैं और वर्किंग होगी तो ऑफिस भी देखती होगी, ऐसे में अगर आप उनके लिए कुछ कर नहीं पाते तो शायराना अंदाज में ही अपना प्यार जाहिर करें। अगर आप उन्हें रोमांटिक शायरियां लिखकर भेजेंगे तो वह खुशी से झूमते हुए आपको गले से लगा लेंगी और आई लव यू भी बोल देंगी। तो फिर यहां 25 नई शायरियां पढ़ें।
1- अच्छा लगा है हर रात तेरे ख्यालों में खो जाना
जैसे दूर होकर भी तेरी बांहों में सो जाना।
2- बड़ी महंगी दौलत हो तुम मेरी,
और मैं इसे उम्र भर संभाल कर रखना चाहता हूं।
3- तेरे हुस्न के क्यों न हों चर्चे जान-ए-मन,
हमारी मोहब्बत का हर रंग तुझ में बसा है।
4- मैं चाहता हूं तेरी सारी थकान अपने अंदर ले लूं,
तू बस एक बार मेरी बांहों में आ जाए।
5- अगर मिल जाए मुझे दो दिन की बादशाहत,
तो तेरे चेहरे वाले सिक्के चलवाता।
6- मेरी धड़कन तुझ से है, मेरी सांसें तुझ से हैं,
तेरे लिए दुनिया से लड़ पड़ता, इतना इश्क है तुझ से।
7- तेरे जैसा मासूम कोई कहां होगा,
और तेरे जैसा हसीन भी कहां मिलेगा।
8- अजीब सी बेताबी है तेरे बिना,
रह भी लेते हैं, पर रहा भी नहीं जाता।
9- पूछते थे ना कितना प्यार है तुमसे,
लो गिनो…ये बूंदें बारिश की।
10- मुझसे जब भी मिलो, नजर उठा के मिला करो,
मुझे पसंद है अपने आप को तेरी आंखों में देखना।
11- ना चांद चाहिए, ना सितारों की ख्वाहिश है,
मुझे तो बस हर जन्म में तुम्हारा साथ चाहिए।
12- हर सुबह तुम्हारे नाम से शुरू हो,
और हर शाम तुम्हारी बाहों में खत्म हो।
13- तुम्हें पाया तो लगा जैसे खुदा ने,
मेरी हर अधूरी दुआ पूरी कर दी हो।
14- तुम मेरी आदत नहीं, मेरी ज़रूरत हो,
मेरे हर कल और हर खुशी की सूरत हो।
15- तेरे होने से मेरी दुनिया में रंग हैं,
वरना मेरे हिस्से में सिर्फ सफर था।
16- तुमसे ही रोशन मेरी हर राह है,
तुम साथ हो तो हर ख्वाब आसान है।
17- तेरी आंखों का प्यार हर दिन जीत जाता है,
मेरा दिल हर बार तुझ पर ही हार जाता है।
18- तू साथ हो तो मौसम भी झुक जाते हैं,
तेरे बिना दिन भी सूने लग जाते हैं।
19- तेरे साथ सब कुछ पूरा लगता है,
तेरे बिना दिल अधूरा लगता है।
20- तेरी बातों में प्यार की गहराई है,
तेरे होने से ही मेरी दुनिया सजाई है।
21- तेरी मुस्कान दिन बना देती है,
तेरी एक नजर दिल सजा देती है।
22- तेरे चेहरे की चमक सबसे निराली है,
तेरी मौजूदगी ही मेरी खुशहाली है।
23- मुझमे भी जीने का हुनर आने लगा है
तेरी चाहत का और असर आने लगा है
जबसे आई हो तुम मेरी जिंदगानी में
सुकून अब तो शामो शहर आने लगा है।
24- तुम्हारा हाथ थामकर ये जाना मैंने,
कि सच्ची मोहब्बत सिर्फ किस्मत वालों को मिलती है।
25- तुम मेरी जिंदगी की वो कहानी हो,
जिसे मैं हर दिन फिर से जीना चाहता हूं,
और हर जन्म फिर से लिखना चाहता हूं।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।
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दीपाली ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत साल 2018 में राजस्थान पत्रिका की डिजिटल टीम से की। करियर के शुरुआती दौर से ही वह डिजिटल मीडिया से जुड़ी रही हैं। इसके बाद उन्होंने इन्शॉर्ट्स, सत्य हिंदी, बॉलीवुडशादीज.कॉम और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरीज, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की।
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