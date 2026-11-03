झुकना हमारी फितरत में नहीं... पढ़ें 25 ऐसी एटीट्यूड शायरियां, जो दिखाएंगी आपका स्वैग
कई बार अपना रुतबा दिखाने के लिए कुछ कहना नहीं पड़ता, बस अलग अंदाज ही काफी होता है। अगर आप भी सोशल मीडिया पर कुछ अलग पर्सनैलिटी दिखाना चाहते हैं, तो यहां 25 नई एटीट्यूड शायरियां पढ़ें।
कभी-कभी जिंदगी में अपना रुतबा दिखाने के लिए कुछ कहने की जरूरत नहीं होती, आपका अंदाज ही काफी होता है। एटीट्यूड का मतलब घमंड नहीं, बल्कि खुद की इज्जत करना और अपने उसूलों पर कायम रहना है। जो लोग हर हाल में अपनी पहचान बनाए रखते हैं, उन्हें किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप भी अपने स्वैग और बेबाक अंदाज को अल्फाजों में बयां करना चाहते हैं, तो ये 25 एटीट्यूड शायरियां आपके लिए हैं।
यहां पढ़ें 25 शायरियां-
1. हमसे जलने वालों की भी अलग कहानी है, महफिल उनकी होती है, लेकिन चर्चा हमारी है।
2. खामोश जरूर हूं, मगर कमजोर नहीं, अपने उसूलों से समझौता करना मेरी फितरत नहीं।
3. पहचान छोटी हो या बड़ी, फर्क नहीं पड़ता, बस अपने दम पर होनी चाहिए, किसी के नाम पर नहीं।
4. अंदाज थोड़ा अलग रखते हैं जनाब, इसलिए लोग हमें समझने में वक्त लगाते हैं।
5. हमें गिराने की कोशिश में तुम लगे रहना, हम हर बार उठकर नया मुकाम बनाएंगे।
6. ना किसी के आगे झुकने की आदत है, ना किसी के पीछे चलने की चाहत है।
7. वक्त आने पर जवाब भी देंगे, अभी खामोश हैं, इसे हमारी हार मत समझना।
8. भीड़ का हिस्सा बनना हमें पसंद नहीं, हम जहां खड़े होते हैं, अपनी पहचान बना लेते हैं।
9. अपनी कीमत खुद तय करते हैं हम, दुनिया की नजरों में सस्ता होना मंजूर नहीं।
10. जो हमें समझ सके, इतना आसान नहीं, हमारा अंदाज हर किसी के बस की बात नहीं।
11. चेहरे पर मुस्कान और दिल में जुनून रखते हैं, हम अपनी पहचान अपने दम पर रखते हैं।
12. दुश्मनों से हमें कोई शिकायत नहीं, बस दोस्तों की पहचान अब पहले जैसी नहीं।
13. झुकना हमारी फितरत में नहीं, और अकड़ना हमारी आदत में नहीं।
14. हम बदलते नहीं किसी के कहने पर, बस वक्त के साथ लोगों की असलियत पहचान लेते हैं।
15. अपनी दुनिया के खुद ही बादशाह हैं, किसी की तारीफ के मोहताज नहीं हैं।
16. हमें हराना इतना आसान नहीं, क्योंकि हम हार से भी कुछ सीखकर आते हैं।
17. जो आज हमें नजरअंदाज करते हैं, कल हमारी एक झलक पाने को तरसेंगे।
18. सादगी में भी अपना अलग रुतबा रखते हैं, हम दिखावे से नहीं, किरदार से पहचाने जाते हैं।
19. हमसे मुकाबला करने से पहले सोच लेना, हम किस्मत नहीं, मेहनत पर भरोसा रखते हैं।
20. अकेले चलने का हुनर रखते हैं, इसलिए भीड़ से अलग अपना सफर रखते हैं।
21. ना शोहरत का नशा है, ना दौलत का गुरूर, बस खुद पर भरोसा है, यही है हमारा सुरूर।
22. हर किसी को खुश रखना जरूरी नहीं, खुद की नजरों में सही रहना जरूरी है।
23. हम वो नहीं जो हालात देखकर बदल जाएं, हम वो हैं जो हालात बदलकर दिखाएं।
24. अपनी खामोशी को कमजोरी मत समझना, शेर अक्सर अपनी ताकत का शोर नहीं मचाते।
25. अंदाज अपना ऐसा रखेंगे, लोग याद रखेंगे और हम याद नहीं करेंगे।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।
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