Happy Brother's Day Wishes: करोड़ों में एक हीरा है मेरा भाई..ब्रदर्स डे पर भाई को भेजें 20+ प्यार भरी शायरियां
24 मई को भाई का रिश्ता सेलिब्रेट किया जाता है। वैसे तो भाई-बहन का प्यार किसी खास दिन का मोहताज नहीं है लेकिन आज के दिन रिश्ते को ब्रदर्स डे मनाया जाता है। इस खास दिन पर आप भी अपने भाई को कुछ खूबसूरत शायरियां लिखकर भेज दें।
Happy Brother's Day Wishes: वैसे तो किसी भी रिश्ते को सेलिब्रेट करने का कोई खास दिन नहीं होता है लेकिन जैसे फादर्स डे, मदर्स डे मनाते हैं, वैसे ही अब ब्रदर्स डे का ट्रेंड भी बढ़ चुका है। हर साल 24 मई का दिन नेशनल ब्रदर्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। जैसा कि नाम से ही समझ आता है, ये दिन भाईयों से प्यार और लगाव को एक्सप्रेस करने के लिए मनाया जाता है। पहली बार ये दिन साल 2005 में अमेरिका के अलबामा के डैनियल रोड्स (Daniel Rhodes) द्वारा सेलिब्रेट किया गया था, जो कि पेशे से आर्टिस्ट और राइटर थे। ब्रदर्स डे उसके बाद से चर्चा में आया और फिर इसे हर कोई मनाने लगा। खास दिन पर हम उसे सेलिब्रेट करते हैं, जिससे हम हमेशा लड़ते झगड़ते रहते हैं। भाई ऐसा इंसान होता है, जिससे हर बहन या भाई लड़ता है लेकिन किसी मुश्किल समय में सबसे पहले वही एक दूसरे के साथ चट्टान की तरह खड़े होते हैं। आज ब्रदर्स डे के खास मौके पर हम आपके लिए 20+ शायरियां-मैसेज लेकर आए हैं, जो आप अपने प्यारे दुलारे भाई को भेजकर ब्रदर्स डे विश कर सकती हैं।
1- खुशनसीब है वो बहन जिसके हिस्से मे भाई का प्यार व साथ होता है,
चाहे कुछ भी हो हालात ये रिश्ता हमेशा साथ होता।
2- दिल में प्यार और होठों पर कड़वे बोल होते हैं
दुःख में साथ देने वाले भाई अनमोल होते हैं!
3- भाई मेरे हर मुश्किल का आसान जवाब है,
मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत किताब है।
4- लड़ते भी हैं, झगड़ते भी हैं हर बात पर,
फिर भी भाई से बढ़कर कोई अपना नहीं इस संसार पर।
5- दुनिया चाहे कितनी भी बदल जाए,
भाई का साथ हमेशा हिम्मत बन जाए।
6- मां की दुआ और भाई का प्यार,
दोनों मिल जाएं तो जीवन हो शानदार।
7- हर खुशी दोगुनी हो जाती है भाई के साथ,
उसके बिना अधूरी लगती है हर बात।
8- मेरे चेहरे की मुस्कान का राज है भाई,
मेरे हर दर्द की आवाज है भाई।
9- भाई वो दोस्त है जो किस्मत से मिलता है,
हर हाल में जो अपनेपन से खिलता है।
10- जब भी जिंदगी ने मुझे सताया है,
भाई ने हमेशा हौसला बढ़ाया है।
11- घर की जान और दिल की शान होता है भाई,
मुश्किल वक्त में सबसे बड़ी पहचान होता है भाई।
12- रिश्तों की भीड़ में सबसे खास होता है भाई,
हर पल साथ निभाने वाला एहसास होता है भाई।
13- भाई का प्यार किसी दुआ से कम नहीं होता,
वो चाहे दूर हो, पर कभी जुदा नहीं होता।
14- कंधों पर जिम्मेदारियां और चेहरे पर मुस्कान रखता है,
भाई ही तो हर रिश्ते का मान रखता है।
15- जिस घर में भाई का साथ होता है,
वहां हर दिन खुशियों का त्योहार होता है।
16- भाई के बिना जिंदगी अधूरी सी लगती है,
उसकी बातें ही हर दर्द की दवा लगती हैं।
17- सब पर पहला हक उनका होता है,
तभी तो वह जिम्मेदारियां ढोता है,
बड़े भाई होते हैं जिम्मेदार,
तभी तो छोटा सुकून से सोता है।
18- मम्मी से मिला है प्यार, पिताजी से मिली सख्ताई
दोनो का जिन्होंने फर्ज निभाया वो है मेरा बड़ा भाई।
19- भाई का प्यार सबसे अनमोल रतन है,
उसके साथ बिताया हर पल अमन है।
20- दुनिया की नजरों में भाई चाहें जैसा हो,
लेकिन बहन की नजर में हीरो होता हैं।
21- घर में जब कोई आपके साथ नही होता हैं,
भाई तब भी आपके साथ खड़ा होता है।
22- मेरी ताकत
मेरा वो सहारा है,
भाई तू मुझे जान से भी प्यारा है।
23- भाई पर रख विश्वास
और ख़ुदा पर आस्था,
मुश्किल चाहें जैसी हो
निकाल लेंगे कोई रास्ता।
24- जब भाई-भाई में प्रेम पक्की होती है,
तो घर की बड़ी ही तरक्की होती है।
25- भाई के साथ बचपन की यादें खास होती हैं,
उसकी डांट में भी छुपी ढेर सारी मिठास होती है।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।
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