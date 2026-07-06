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Shayari in Hindi: भाई के जन्मदिन पर क्या लिखें? यहां मिलेंगी 25 शानदार शायरियां

Shubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
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Heart Touching Birthday Shayari: भाई का जन्मदिन सिर्फ एक खास दिन नहीं, बल्कि अपने प्यार और अपनापन जताने का भी मौका होता है। अगर शब्द कम पड़ रहे हैं, तो ये खूबसूरत शायरियां आपके दिल की बात आसानी से कह देंगी।

Shayari in Hindi: भाई के जन्मदिन पर क्या लिखें? यहां मिलेंगी 25 शानदार शायरियां

भाई सिर्फ परिवार का सदस्य नहीं होता, बल्कि वह बचपन का साथी, हर राज का हमराज और मुश्किल समय में सबसे मजबूत सहारा भी होता है। उसके साथ बिताए गए पल जिंदगी की सबसे खूबसूरत यादों में शामिल रहते हैं। ऐसे में जब उसके जन्मदिन की बात आती है, तो सिर्फ 'जन्मदिन मुबारक हो' कहना कई बार दिल की पूरी बात नहीं कह पाता।

अगर आप अपने भाई को कुछ ऐसा भेजना चाहते हैं, जिसे पढ़कर उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाए और उसे आपके प्यार का एहसास हो, तो एक प्यारी शायरी सबसे अच्छा तरीका हो सकती है। यहां आपके लिए 30 आसान, खूबसूरत और दिल से लिखी गई हिंदी शायरियां दी गई हैं।

1.

तेरी हर सुबह खुशियों से भरी रहे,

तेरी हर राह सफलता से सजी रहे।

जन्मदिन मुबारक हो भाई।

2.

रब करे तेरे सपनों को नई उड़ान मिले,

हर दिन तुझे नई पहचान मिले।

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3.

चेहरे पर तेरी मुस्कान हमेशा बनी रहे,

जिंदगी तेरी खुशियों से भरी रहे।

4.

दुनिया की हर खुशी तुझे मिले,

हर सपना सच होता चले।

5.

हर साल तेरी जिंदगी में नई खुशियां आएं,

हर दिन तुझे मुस्कुराने की वजह मिल जाए।

6.

तेरे नाम हर खुशी लिखी हो,

तेरी जिंदगी प्यार से भरी हो।

7.

तेरी मेहनत रंग लाए हर बार,

हर सपना हो तेरा साकार।

8.

भगवान तुझे लंबी उम्र दें,

हर दिन नई खुशियां दें।

9.

तेरी राहों में कभी अंधेरा न आए,

हर कदम पर सफलता साथ निभाए।

10.

भाई तू हमेशा यूं ही हंसता रहे,

हर सपना तेरा पूरा होता रहे।

11.

तेरी हर दुआ पूरी हो जाए,

हर सुबह नई खुशखबरी लाए।

12.

तेरी जिंदगी में कभी गम ना आए,

हर दिन नई मुस्कान लाए।

13.

तू जहां भी रहे, खुश रहे,

हर दिन पहले से बेहतर रहे।

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14.

तेरे चेहरे पर मुस्कान सबसे प्यारी लगे,

हर दिन तेरा त्योहार लगे।

15.

तेरे चेहरे की मुस्कान कभी कम ना हो,

तेरी खुशियों का कोई अंत ना हो।

16.

हर सपना तेरा सच हो जाए,

हर मुश्किल आसान हो जाए।

17.

तेरी जिंदगी में सिर्फ खुशियों की बारिश हो,

हर दिन तेरा सबसे खास हो।

18.

भाई, तू हमेशा दिल से मुस्कुराता रहे,

हर मंजिल खुद तेरे पास आती रहे।

19.

तेरे लिए हर दुआ कबूल हो,

तेरा हर दिन शानदार हो।

20.

तेरी हिम्मत हमेशा बनी रहे,

कामयाबी तेरे कदम चूमे।

21.

हर साल नई खुशियां आएं,

तेरे चेहरे पर मुस्कान लाएं।

22.

तेरी जिंदगी का हर पल यादगार हो,

हर दिन तेरा शानदार हो।

23.

भाई, तू हमेशा सबका प्यारा रहे,

हर खुशी तेरा सहारा बने।

24.

हर सुबह नई उम्मीद लेकर आए,

हर शाम खुशियों से भर जाए।

25.

तेरे नाम हर खुशी हो,

हर दिन नई रोशनी हो।

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शायरी भेजते समय इन बातों का रखें ध्यान

  • शायरी के साथ अपनी तरफ से दो-तीन लाइन जरूर लिखें।
  • भाई के साथ की कोई पुरानी याद जोड़ दें।
  • एक प्यारी तस्वीर के साथ शायरी भेजेंगे, तो संदेश और खास लगेगा।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta

परिचय एवं अनुभव

शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।


करियर का सफर

लाइव हिंदुस्तान में शुभांगी लाइफस्टाइल टीम का हिस्सा हैं, जहां वह हेल्थ, फिटनेस, फैशन, ब्यूटी, फूड और रिश्तों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर लगातार पाठक-केंद्रित कंटेंट तैयार कर रही हैं।


विशेषज्ञता

शुभांगी की लेखन शैली की खास बात यह है कि वह जटिल विषयों को भी बेहद सरल और समझने योग्य भाषा में प्रस्तुत करती हैं। उनका मानना है कि अच्छी पत्रकारिता केवल जानकारी देने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर और आसान बनाने में भी सहायक होनी चाहिए। इसी सोच के साथ वह एक्सपर्ट्स की राय, रिसर्च और अपने व्यक्तिगत अनुभवों को जोड़कर ऐसे ‘हैंडी टिप्स’ साझा करती हैं जिनसे पाठक खुद को सीधे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं।


पुरस्कार

लाइव हिंदुस्तान में काम करते हुए शुभांगी को ज्यादा रीडर एंगेजमेंट के लिए मंथली अवॉर्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो उनके कंटेंट की लोकप्रियता और प्रभाव को दर्शाता है। डिजिटल ट्रेंड्स और ऑडियंस की पसंद को समझना उनकी बड़ी ताकत है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

शुभांगी ने जर्नलिज्म के साथ-साथ एल.एल.बी की पढ़ाई भी की है, जिससे उनके कंटेंट में तथ्यात्मक मजबूती और संतुलित दृष्टिकोण देखने को मिलता है। वह पत्रकारिता को सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि समाज से जुड़ने और लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम मानती हैं।

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