Shayari in Hindi: भाई के जन्मदिन पर क्या लिखें? यहां मिलेंगी 25 शानदार शायरियां
Heart Touching Birthday Shayari: भाई का जन्मदिन सिर्फ एक खास दिन नहीं, बल्कि अपने प्यार और अपनापन जताने का भी मौका होता है। अगर शब्द कम पड़ रहे हैं, तो ये खूबसूरत शायरियां आपके दिल की बात आसानी से कह देंगी।
भाई सिर्फ परिवार का सदस्य नहीं होता, बल्कि वह बचपन का साथी, हर राज का हमराज और मुश्किल समय में सबसे मजबूत सहारा भी होता है। उसके साथ बिताए गए पल जिंदगी की सबसे खूबसूरत यादों में शामिल रहते हैं। ऐसे में जब उसके जन्मदिन की बात आती है, तो सिर्फ 'जन्मदिन मुबारक हो' कहना कई बार दिल की पूरी बात नहीं कह पाता।
अगर आप अपने भाई को कुछ ऐसा भेजना चाहते हैं, जिसे पढ़कर उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाए और उसे आपके प्यार का एहसास हो, तो एक प्यारी शायरी सबसे अच्छा तरीका हो सकती है। यहां आपके लिए 30 आसान, खूबसूरत और दिल से लिखी गई हिंदी शायरियां दी गई हैं।
1.
तेरी हर सुबह खुशियों से भरी रहे,
तेरी हर राह सफलता से सजी रहे।
जन्मदिन मुबारक हो भाई।
2.
रब करे तेरे सपनों को नई उड़ान मिले,
हर दिन तुझे नई पहचान मिले।
3.
चेहरे पर तेरी मुस्कान हमेशा बनी रहे,
जिंदगी तेरी खुशियों से भरी रहे।
4.
दुनिया की हर खुशी तुझे मिले,
हर सपना सच होता चले।
5.
हर साल तेरी जिंदगी में नई खुशियां आएं,
हर दिन तुझे मुस्कुराने की वजह मिल जाए।
6.
तेरे नाम हर खुशी लिखी हो,
तेरी जिंदगी प्यार से भरी हो।
7.
तेरी मेहनत रंग लाए हर बार,
हर सपना हो तेरा साकार।
8.
भगवान तुझे लंबी उम्र दें,
हर दिन नई खुशियां दें।
9.
तेरी राहों में कभी अंधेरा न आए,
हर कदम पर सफलता साथ निभाए।
10.
भाई तू हमेशा यूं ही हंसता रहे,
हर सपना तेरा पूरा होता रहे।
11.
तेरी हर दुआ पूरी हो जाए,
हर सुबह नई खुशखबरी लाए।
12.
तेरी जिंदगी में कभी गम ना आए,
हर दिन नई मुस्कान लाए।
13.
तू जहां भी रहे, खुश रहे,
हर दिन पहले से बेहतर रहे।
14.
तेरे चेहरे पर मुस्कान सबसे प्यारी लगे,
हर दिन तेरा त्योहार लगे।
15.
तेरे चेहरे की मुस्कान कभी कम ना हो,
तेरी खुशियों का कोई अंत ना हो।
16.
हर सपना तेरा सच हो जाए,
हर मुश्किल आसान हो जाए।
17.
तेरी जिंदगी में सिर्फ खुशियों की बारिश हो,
हर दिन तेरा सबसे खास हो।
18.
भाई, तू हमेशा दिल से मुस्कुराता रहे,
हर मंजिल खुद तेरे पास आती रहे।
19.
तेरे लिए हर दुआ कबूल हो,
तेरा हर दिन शानदार हो।
20.
तेरी हिम्मत हमेशा बनी रहे,
कामयाबी तेरे कदम चूमे।
21.
हर साल नई खुशियां आएं,
तेरे चेहरे पर मुस्कान लाएं।
22.
तेरी जिंदगी का हर पल यादगार हो,
हर दिन तेरा शानदार हो।
23.
भाई, तू हमेशा सबका प्यारा रहे,
हर खुशी तेरा सहारा बने।
24.
हर सुबह नई उम्मीद लेकर आए,
हर शाम खुशियों से भर जाए।
25.
तेरे नाम हर खुशी हो,
हर दिन नई रोशनी हो।
शायरी भेजते समय इन बातों का रखें ध्यान
- शायरी के साथ अपनी तरफ से दो-तीन लाइन जरूर लिखें।
- भाई के साथ की कोई पुरानी याद जोड़ दें।
- एक प्यारी तस्वीर के साथ शायरी भेजेंगे, तो संदेश और खास लगेगा।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।
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