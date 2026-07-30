Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

फ्रेंडशिप डे पर फोटो के साथ लिखें ये 25+ दिल छू लेने वाले कैप्शन, दोस्त हो जाएगा इमोशनल

By Deepali Srivastava
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

दोस्ती का रिश्ता सबसे खास होता है और हर किसी के पास कोई न कोई खास दोस्त होता है। फ्रेंडशिप डे के खास दिन पर दोस्तों के साथ फोटो पोस्ट करने के साथ कुछ खूबसूरत कैप्शन भी लिखें। हम आपके लिए यहां कुछ इमोशनल और फनी कैप्शन की लिस्ट शेयर कर रहे हैं।

Happy Friendship day 2026
फ्रेंडशिप डे पर दोस्तों को कराएं स्पेशल फील, फोटो के साथ लिखें ये 25+ कैप्शन

Happy Friendship day 2026: तुम जैसे दोस्तों का सहारा है दोस्तों..ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों! दोस्त हर किसी की जिंदगी में खास होता है। दोस्ती का रिश्ता ऐसा होता है, जिसके साथ हम बिना कुछ सोचे-समझे हंस-बोल सकते हैं और रो भी सकते हैं। फ्रेंडशिप डे दोस्ती को सेलिब्रेट करने का खास दिन है और इस मौके पर हर कोई अपने दोस्तों की प्यारी तस्वीरें शेयर करता है। सोशल मीडिया पर दोस्तों की फोटो के साथ आप प्यार भरा कैप्शन भी लिख सकते हैं। हम आपको कुछ इमोशनल, फनी और हार्ट टचिंग कैप्शन आइडिया देने जा रहे हैं। आप इनमें से कोई कैप्शन अपने दोस्तों की फोटो के साथ लिख सकते हैं।

दोस्तों की फोटो पोस्ट के लिए 10 इमोशनल कैप्शन-

1.दोस्ती वो रिश्ता है, जो हर मुश्किल को आसान बना देता है।

2. कुछ लोग जिंदगी में आते हैं और हमेशा के लिए अपना बन जाते हैं।

3. मेरी सबसे खूबसूरत यादों में तुम हमेशा शामिल रहोगे।

4. दोस्त बदल सकते हैं दिन, लेकिन सच्ची दोस्ती कभी नहीं बदलती।

5. दोस्ती की सबसे बड़ी खूबसूरती है, बिना कहे सब समझ जाना।

6. खुशकिस्मत हैं वो लोग, जिनके पास सच्चे दोस्त हैं।

7. रिश्ते बहुत मिले, लेकिन दोस्ती सबसे खास रही।

8. हर सफर आसान हो जाता है, जब दोस्त साथ हों।

9. जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत अच्छे दोस्त हैं।

10. दोस्ती की कोई मंजिल नहीं, बस साथ चलता सफर है।

दोस्तों के लिए फनी कैप्शन-

11. हमारी दोस्ती Wi-Fi जैसी है... दिखती नहीं, लेकिन कनेक्शन फुल है।

12. दोस्त वही, जो आपकी बेइज्जती भी प्यार से करे।

13. हम शरीफ जरूर हैं... लेकिन साथ में नहीं।

14. हमारी गैंग में नॉर्मल होना अलाउड नहीं है।

15. अगर दोस्त पागल है, तो जिंदगी मजेदार है।

16. दोस्त कम हैं, लेकिन एक-एक पीस है।

17. दुनिया सुधर सकती है लेकिन हमारी शरारतें नहीं।

18. दोस्ती में Sorry और Thank You की एंट्री नहीं होती।

19. ये फोटो सबूत है कि हम साथ थे...और बहुत शोर मचाया था।

20. हमारी दोस्ती का लेवल समझना सबके बस की बात नहीं।

दिल छू लेने वाले कैप्शन-

21. जिंदगी में हजार लोग मिलते हैं, लेकिन कुछ ही दोस्त दिल में बस जाते हैं।

22. दोस्ती का रिश्ता वक्त नहीं, विश्वास निभाता है।

23. हर मुस्कान के पीछे एक दोस्त की वजह होती है।

24. दोस्त वो हैं, जो आपकी कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन जाते हैं।

25. वक्त बदल सकता है, दोस्ती नहीं।

26. जहां दोस्त हों, वहीं घर जैसा सुकून मिलता है।

27. कुछ रिश्ते किस्मत लिखती है, दोस्ती उनमें सबसे खास है।

28. अच्छे दोस्त जिंदगी का सबसे सुंदर तोहफा हैं।

29. दोस्ती की यादें कभी पुरानी नहीं होतीं।

30. दोस्त वही, जो हर हाल में साथ खड़ा रहे।

ये भी पढ़ें:15 शायरियां दोस्ती के नाम, फ्रेंडशिप डे पर जरूर भेजें
Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava

दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।


करियर का सफर

दीपाली ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत साल 2018 में राजस्थान पत्रिका की डिजिटल टीम से की। करियर के शुरुआती दौर से ही वह डिजिटल मीडिया से जुड़ी रही हैं। इसके बाद उन्होंने इन्शॉर्ट्स, सत्य हिंदी, बॉलीवुडशादीज.कॉम और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरीज, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की।


एजुकेशन

दीपाली श्रीवास्तव के पास B.Sc (Mathematics) और मास कम्युनिकेशन की डिग्री है। यही शैक्षणिक पृष्ठभूमि उनके काम में तथ्यों की सटीकता, डेटा-आधारित रिसर्च और कंटेंट की विश्वसनीयता को मजबूत बनाती है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

दीपाली का मानना है कि डिजिटल युग में एक पत्रकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी फैक्ट-चेकिंग और प्रमाणिक जानकारी देना है। उनका उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी पहुंचाना है, ताकि वे बेहतर और जागरूक निर्णय ले सकें।


विशेषज्ञता

हेल्थ, फिटनेस और किचन हैक्स
ट्रैवल, फैशन, रिलेशनशिप और ब्यूटी
एंटरटेनमेंट बीट
सेलेब्रिटी न्यूज
वीडियो स्टोरीज
फिल्मों के रिव्यू

और पढ़ें
Friendship Day
Hindi News , Lifestyle News in Hindi , Health News , Recipe , Fashion , Beauty और Fitness से जुड़ी ताज़ा खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।