अच्छे और पॉजिटिव विचारों को अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक सोशल मीडिया का कैप्शन बनाना है तो एक, दो नहीं पूरे 25 शानदार लाइनों को नोट कर लें। इन्हें कैप्शन में लिख दिया तो मिलेंगे ढेर सारे लाइक्स।

आध्यात्म हमारे मन को मजबूत बनाता है। जब हम अपने लिए या अपनों के लिए कुछ करते हैं तो ईश्वर को याद करते हैं और उसके परिणाम की चिंता करना छोड़ देते हैं। लाइफ में सुख-शांति बनी रहे और सारे काम निपट जाएं ये दुआ हमेशा ऊपरवाले से मांगते हैं। ऐसे ही ब्लेसिंग्स वाली कुछ लाइनों को बना लें आज के गुड मॉर्निंग कोट्स का हिस्सा। फोटोज के साथ कैप्शन में लिखें ये शानदार गुड मॉर्निंग के लिए लिखी लाइनें।

Good Morning Quotes in Hindi 1- हर नई सुबह आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का नया उजाला लेकर आए।

आपका दिन मंगलमय हो। सुप्रभात

2- ईश्वर की कृपा हमेशा आपके जीवन पर बनी रहे,

हर कदम पर खुशियां मिलें और हर सपना साकार हो। शुभ प्रभात

3- सुबह की पहली किरण आपके जीवन से हर दुख दूर करे

और खुशियों के हजारों दीप जला दे। सुप्रभात

4- भगवान से बस इतनी सी प्रार्थना है कि

आपका हर दिन मुस्कान से शुरू हो

और संतोष के साथ समाप्त हो। शुभ प्रभात

5- जीवन में धन से ज्यादा अच्छे विचार,

रिश्तों में प्यार और मन में शांति बनी रहे।

ईश्वर आपका कल्याण करें। सुप्रभात

6- हर सुबह एक नया आशीर्वाद है,

इसे मुस्कुराकर स्वीकार करें और अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक सोच से करें।

7- प्रभु की कृपा से आपके घर में खुशियों का वास हो,

मन में विश्वास हो और जीवन में सफलता का प्रकाश हो। सुप्रभात!

8- सूरज की रोशनी आपके जीवन को चमका दे,

फूलों की खुशबू आपके मन को महका दे। आपका दिन शुभ हो!

9- ईश्वर आपको इतनी खुशियां दे कि आपकी मुस्कान कभी कम न हो

और इतनी शक्ति दे कि कोई मुश्किल आपको रोक न सके।

10- हर सुबह प्रभु का धन्यवाद करें,

क्योंकि सांसों का उपहार और एक नया दिन मिलना भी किसी आशीर्वाद से कम नहीं। शुभ प्रभात!

11- आपके जीवन का हर पल प्रेम से भरा हो,

हर दिन नई उम्मीद लेकर आए

और हर रात सुकून देकर जाए।

12- भगवान आपके जीवन की राहों को आसान करें,

आपकी झोली खुशियों, सेहत और सफलता से भर दें। सुप्रभात!

13- सुबह की ठंडी हवा आपके मन को शांति दे और उगता सूरज आपके जीवन में नई उमंग भर दे।

14- प्रार्थना है कि आज का दिन आपके लिए नई उपलब्धियां, सुंदर यादें

और, अनगिनत खुशियां लेकर आए।

15- जिसके सिर पर प्रभु का हाथ होता है,

उसकी मुश्किलें भी एक दिन आसान हो जाती हैं।

ईश्वर पर विश्वास रखें। सुप्रभात!

16- हर सुबह आपके चेहरे पर मुस्कान, दिल में सुकून और जीवन में अपनों का प्यार बना रहे।

17- प्रभु से यही दुआ है कि आपके घर का आंगन खुशियों से महके

और, आपके जीवन में कभी उम्मीदों की कमी न हो।

18- नई सुबह, नई किरण और नई उम्मीद के साथ आपका

हर सपना सफलता की ओर एक कदम बढ़ाए। शुभ प्रभात

19- ईश्वर आपको अच्छे स्वास्थ्य, मीठे रिश्ते,

सच्चे दोस्त और खुशहाल जीवन का आशीर्वाद दें।

20- जिंदगी की हर सुबह खूबसूरत हो जाती है,

जब शुरुआत प्रभु के नाम और चेहरे पर मुस्कान के साथ होती है।

21- आपके हिस्से में खुशियां इतनी आएं कि गम को ठहरने की जगह न मिले।

प्रभु की कृपा सदैव बनी रहे।

22- फूलों की तरह खिलता रहे आपका जीवन,

चांदनी की तरह चमकता रहे आपका भविष्य। मंगलमय सुप्रभात

23- आज का सूरज आपके लिए सौभाग्य लेकर आए,

हर काम में सफलता मिले और मन में हमेशा सकारात्मकता बनी रहे।

24- ना कोई चिंता सताए, ना कोई दुख पास आए।

प्रभु का आशीर्वाद हर पल आपके साथ रहे। गुड मॉर्निंग

25- हर सुबह ईश्वर का एक सुंदर संदेश है कि अभी उम्मीद बाकी है,