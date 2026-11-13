'तेरी मुस्कान से मेरी सुबह..' प्यारभरी शायरियों के साथ होने वाले पार्टनर को बोलें 'गुड मॉर्निंग'

सुबह-सवेरे प्यारभरे रोमांटिक अंदाज में गुड मॉर्निंग विश किया जाए तो दिल दिमाग पर उसका गहरा असर होता है। फ्यूचर लाइफ पार्टनर को स्पेशल फील कराना है तो इन शायरियों के साथ बोलें गुड मॉर्निंग।

शायरी इन हिंदी

जल्दी ही शादी के बंधन में बंधने वाले हैं और अपने पार्टनर को गुड मॉर्निंग बोलना है। रोमांटिक सी शायरी पूरे दिन को खास बना देगी। किसी भी इमोजी और फोटो के मैसेज से ज्यादा इफेक्टिव लिखे हुए अल्फाज होते हैं। तो पार्टनर पर अपने प्यार का जादू चलाना है तो शायरियों के साथ बोले गुड मॉर्निंग। यहां से चुनें बेस्ट शायरी।

Good Morning Shayari 1- तेरी मुस्कान से मेरी सुबह रोशन हो जाती है,

तेरी यादों से हर शाम हसीन हो जाती है।

तू रहे हमेशा मेरे दिल के करीब,

बस यही दुआ हर रोज जुबां पर आती है।

सुप्रभात मेरे हमसफर!

2- सुबह की पहली किरण तेरा पैगाम लाए,

हवाओं का हर झोंका तेरा एहसास दिलाए।

मेरी हर सुबह बस इतनी खूबसूरत हो,

तेरी मुस्कान मेरे दिन की शुरुआत बन जाए।

3- ना चांद की चाहत, ना सितारों की फरमाइश है,

मुझे तो बस तेरे साथ की ख्वाहिश है।

हर सुबह तेरा प्यार यूं ही मिलता रहे,

मेरी जिंदगी को बस इतनी सी नुमाइश है।

4- तेरे ख्यालों से दिन की शुरुआत होती है,

तेरी बातों से दिल को राहत होती है।

दूर होकर भी तू पास लगता है,

शायद इसी का नाम मोहब्बत होती है। शुभ प्रभात!

5- सूरज की रोशनी भी फीकी लगती है,

जब तेरी मुस्कान सामने नहीं होती है।

मेरी हर सुबह की सबसे प्यारी दुआ है,

तेरी जिंदगी में कभी खुशियों की कमी न होती है।

6- हर सुबह तेरा नाम लबों पर आता है,

दिल को एक मीठा सा सुकून दे जाता है।

तू साथ रहे या दूर कहीं भी,

तेरा प्यार हर पल मेरा हौसला बढ़ाता है।

7- फूलों की खुशबू में तेरा एहसास रहे,

मेरी हर दुआ में तेरा नाम रहे।

सुबह हो या शाम,

बस इतनी सी चाहत है,

तेरे चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहे।

8- मेरी सुबह का पहला ख्याल हो तुम,

मेरे दिल का सबसे खूबसूरत सवाल हो तुम।

जिंदगी चाहे कितने भी मोड़ दिखाए,

मेरे लिए हर खुशी का ख्याल हो तुम।

9- खिड़की से आती धूप ने आज कहा,

किसी अपने को प्यार से सुप्रभात कहो।

मैंने मुस्कुराकर तेरा नाम लिया,

क्योंकि दिल ने सबसे पहले तुझे ही याद किया।

10- तेरी यादों की चादर ओढ़कर सुबह होती है,

तेरे ख्यालों से ही हर खुशी पूरी होती है। तू रहे सलामत और मुस्कुराता रहे,

मेरी हर दुआ में बस यही बात होती है। 11- मोहब्बत का मतलब सिर्फ पास होना नहीं,

हर दूरी में भी किसी का एहसास होना है।

सुबह उठते ही जिसकी याद आ जाए,

शायद वही दिल के सबसे खास होने का एहसास है।

12- तेरी हंसी मेरी सुबह का उजाला बने,

तेरी खुशी मेरे जीने का सहारा बने।

हर दिन नई खुशियां लेकर आए तेरे लिए,

और हमारा रिश्ता उम्र भर प्यारा बने।

13- सुबह की ओस में तेरा नाम लिख दूं,

अपनी हर खुशी तेरे नाम कर दूं।

तू मांग ले कभी मुझसे मेरी जिंदगी,

मैं हर सुबह तेरे साथ के नाम कर दूं।

14- दिन की शुरुआत तेरी याद से होती है,

दिल की हर धड़कन तेरे नाम होती है।

तुझसे जुड़ा है मेरा हर खूबसूरत एहसास,

तेरे होने से ही जिंदगी खास होती है।

15- न जाने कैसा रिश्ता है तुझसे मेरा,

हर सुबह दिल ढूंढता है चेहरा तेरा।

हजारों लोग मिलते हैं इस दुनिया में,

मगर दिल को सुकून मिलता है सिर्फ साथ तेरा।

16- हर सुबह तुझ पर प्यार बरसाता रहूं,

तेरे रूठने पर तुझे मनाता रहूं।

जिंदगी के सफर में बस इतनी सी तमन्ना है,

हर मोड़ पर तेरा हाथ थामे चलता रहूं।

17- सूरज की किरणों से एक संदेश भेजा है,

दिल ने फिर तुझे बड़े प्यार से याद किया है।

खुशियों से भरा रहे तेरा आज का दिन, मेरी हर दुआ ने बस यही कहा है।

18- तेरे साथ हर मौसम सुहाना लगता है,

तेरे बिना हर लम्हा अधूरा लगता है।

सुबह की पहली चाय भी फीकी लगती है,

जब तक तेरा प्यारा सा संदेश नहीं मिलता है।

19- हर सुबह एक नया अरमान लेकर आती है,

तेरी याद मेरे चेहरे पर मुस्कान लाती है।

खुदा से बस इतनी सी इल्तिजा है,

हमारी मोहब्बत हर दिन और गहरी होती जाए।

20- मेरी सुबह का सुकून,

मेरी रातों का ख्वाब हो तुम,

मेरी खामोशियों का सबसे प्यारा जवाब हो तुम।

यूं ही मुस्कुराते रहना मेरी जिंदगी में,

क्योंकि मेरे हर खूबसूरत दिन की शुरुआत हो तुम।

21- आपकी सुबह गुलाबों सी महके,

आपका दिन खुशियों से चमके और

आपके दिल में मोहब्बत का एहसास हमेशा बना रहे।